لبنان | الاحتلال يواصل نسف المنازل جنوباً تزامناً مع اجتماعات روما

تقارير عربية
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
مباشر
15 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13:15 (توقيت القدس)
آلية عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان، 26 يناير 2026 (كورتني بونو/فرانس برس)
من الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الطيبة في جنوب لبنان، 18 يونيو 2026 (جلاء مرعي/فرانس برس)
أمام السفارة الأميركية في روما، 14 يوليو 2026 (أندرياس سولارو/فرانس برس)
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- بدأت الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أميركية، حيث تركز النقاشات على "المناطق التجريبية" لانتشار الجيش اللبناني جنوبي لبنان، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والمثمرة.

- رغم استمرار المحادثات لأكثر من خمس ساعات في اليوم الأول، لم يصدر بيان رسمي، وتبقى بعض القضايا عالقة بسبب تباينات بين الجانبين، مما يعيق الانتقال إلى مرحلة تنفيذ بنود اتفاق الإطار.

- ميدانياً، شهدت المناطق الجنوبية من لبنان تحليقاً للطيران المسيّر الإسرائيلي واعتداءات تضمنت تفجيرات في قرى حدودية، مع تحركات لآليات الاحتلال وتمشيط بالأسلحة الرشاشة.

بدأ الجانبان اللبناني والإسرائيلي، اليوم الأربعاء في روما، اجتماعات اليوم الثاني من ضمن الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة برعاية أميركية، وسط ترقّب ما إذا كانت ستخرج بخطوات تطبيقية من جانب إسرائيل لصيغة اتفاق الإطار، الذي وقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي. وبينما سادت أجواء وُصِفت بـ"الإيجابية والمثمرة" في اليوم الأول من الجولة الحالية أمس الثلاثاء، يتصدر بند "المناطق التجريبية" لانتشار الجيش اللبناني جنوبي لبنان تفاصيل النقاشات. 

وانتهى اليوم الأول من الاجتماعات أمس من دون أن يصدر بيان رسمي بشأن ما أفضت إليه، في وقتٍ اكتفت مصادر رسمية لبنانية بالقول لـ"العربي الجديد" إنّ "المحادثات التي استمرّت لأكثر من خمس ساعات كانت إيجابية". وأوضحت أن "هناك أمورا عدة لا تزال عالقة نأمل أن تُحلّ في الاجتماع الثاني (اليوم) الأربعاء الذي ينعقد في السفارة الأميركية في روما". وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ "هناك تباينات لا تزال قائمة بين لبنان وإسرائيل، تحول حتى اللحظة دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ (بنود اتفاق الإطار)، في ظلّ تعنّت إسرائيلي ببعض المسائل".

ميدانياً، سُجّل اليوم تحليق للطيران المسيّر في أجواء بيروت، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته جنوبي لبنان، إذ نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في قرى حدودية جنوباً. وشملت التفجيرات صباح اليوم الحي الشرقي من بلدة الخيام وبلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، إلى جانب عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدتي بيت ياحون وحداثا في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية، التي يتم التداول بأنها قد تكون ضمن المناطق التجريبية. كذلك، رُصد تحرّك لآليات الاحتلال في محيط بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية، بالتزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة.

كل التطورات السياسية والميدانية في لبنان يتابعها "العربي الجديد" لحظة بلحظة:

12:06 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عون: صيغة الإطار أفضل الممكن

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون أمام وفد من "اللقاء الأرثوذكسي" الذي يضم نواباً وشخصيات سياسية واجتماعية، في قصر بعبدا، إن "صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها". وأوضح أن "واشنطن باتت تصغي إلينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الأميركي" دونالد ترامب.

وشدد الرئيس اللبناني على أن "أهدافنا واضحة، ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان"، مضيفاً أن "حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية". وتابع: "ليست الطريق معبدة، وفيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمّام الدم".

11:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تفجيرات في مرجعيون

نفذ الاحتلال الإسرائيلي عند الثالثة فجراً تفجيراً ضخماً في الحي الشرقي من بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، إلى جانب عملية تفجير في بلدة القنطرة في القضاء نفسه، بحسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

11:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عمليات تفجير ضخمة في قضاء بنت جبيل

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القوات الإسرائيلية نفّذت فجراً عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون - قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، وأقدمت على تجريف الطرق المؤدية من بنت جبيل إلى بلدة مارون الراس الحدودية. كما أطلقت النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتَي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور. 
 

11:48 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مفاوضات روما: لبنان يتمسك بموقفه بشأن المناطق التجريبية

تشير معلومات "العربي الجديد" إلى أنّ الوفد اللبناني في مفاوضات روما متمسّك باستمرار المفاوضات، ولا يريد التراجع، رغم كل العراقيل التي تضعها إسرائيل. أما العقدة الأساسية، وفق المعلومات، فتتمثل بالمناطق التجريبية أو النموذجية، حيث يصرّ لبنان على أن تكون المنطقة محتلة وداخل ما يُسمّى "الخط الأصفر"، بينما لا تزال إسرائيل تبدي تحفظاتها، وتضع علامات استفهام حول قدرة الجيش اللبناني على الدخول إلى هذه المنطقة وجعلها خالية من السلاح.

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تقارير عربية
التحديثات الحية

مفاوضات روما: لبنان يتمسك بموقفه بشأن المناطق التجريبية

11:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز التطورات في لبنان أمس الثلاثاء
  • واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان في روما مثمرة
  • ساعر: جاهزون للمضي قدماً في المنطقتين التجريبيتين
  • إسرائيل تتكتم على تعاملها مع عناصر من حزب الله محاصرين جنوباً
  • شروط إسرائيلية تهدّد التقدّم في مفاوضات روما مع لبنان
  • غارة إسرائيلية تستهدف دوحة بلدة كفررمان
  • قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة شبعا
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