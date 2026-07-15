قال الرئيس اللبناني جوزاف عون أمام وفد من "اللقاء الأرثوذكسي" الذي يضم نواباً وشخصيات سياسية واجتماعية، في قصر بعبدا، إن "صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها". وأوضح أن "واشنطن باتت تصغي إلينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الأميركي" دونالد ترامب.
وشدد الرئيس اللبناني على أن "أهدافنا واضحة، ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان"، مضيفاً أن "حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس لتغليب المصالح الشخصية". وتابع: "ليست الطريق معبدة، وفيها صعوبات، لكن الأمل كبير بتحقيق نتائج تنهي حمّام الدم".
الرئيس جوزاف عون امام وفد من "اللقاء الأرثوذكسي":— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 15, 2026
- صيغة الاطار افضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها، وواشنطن باتت تصغي الينا، وملف لبنان على طاولة الرئيس الاميركي.
- اهدافنا واضحة ولن نتساهل في ما خص حقوق لبنان.
- حق الاختلاف مشروع وليس الخلاف، والحوار بين اللبنانيين يكون تحت سقف… pic.twitter.com/CNSkylqDkN