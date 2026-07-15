- بدأت الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما برعاية أميركية، حيث تركز النقاشات على "المناطق التجريبية" لانتشار الجيش اللبناني جنوبي لبنان، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والمثمرة. - رغم استمرار المحادثات لأكثر من خمس ساعات في اليوم الأول، لم يصدر بيان رسمي، وتبقى بعض القضايا عالقة بسبب تباينات بين الجانبين، مما يعيق الانتقال إلى مرحلة تنفيذ بنود اتفاق الإطار. - ميدانياً، شهدت المناطق الجنوبية من لبنان تحليقاً للطيران المسيّر الإسرائيلي واعتداءات تضمنت تفجيرات في قرى حدودية، مع تحركات لآليات الاحتلال وتمشيط بالأسلحة الرشاشة.

بدأ الجانبان اللبناني والإسرائيلي، اليوم الأربعاء في روما، اجتماعات اليوم الثاني من ضمن الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة برعاية أميركية، وسط ترقّب ما إذا كانت ستخرج بخطوات تطبيقية من جانب إسرائيل لصيغة اتفاق الإطار، الذي وقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي. وبينما سادت أجواء وُصِفت بـ"الإيجابية والمثمرة" في اليوم الأول من الجولة الحالية أمس الثلاثاء، يتصدر بند "المناطق التجريبية" لانتشار الجيش اللبناني جنوبي لبنان تفاصيل النقاشات.

وانتهى اليوم الأول من الاجتماعات أمس من دون أن يصدر بيان رسمي بشأن ما أفضت إليه، في وقتٍ اكتفت مصادر رسمية لبنانية بالقول لـ"العربي الجديد" إنّ "المحادثات التي استمرّت لأكثر من خمس ساعات كانت إيجابية". وأوضحت أن "هناك أمورا عدة لا تزال عالقة نأمل أن تُحلّ في الاجتماع الثاني (اليوم) الأربعاء الذي ينعقد في السفارة الأميركية في روما". وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإنّ "هناك تباينات لا تزال قائمة بين لبنان وإسرائيل، تحول حتى اللحظة دون الانتقال إلى مرحلة التنفيذ (بنود اتفاق الإطار)، في ظلّ تعنّت إسرائيلي ببعض المسائل".

ميدانياً، سُجّل اليوم تحليق للطيران المسيّر في أجواء بيروت، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته جنوبي لبنان، إذ نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في قرى حدودية جنوباً. وشملت التفجيرات صباح اليوم الحي الشرقي من بلدة الخيام وبلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، إلى جانب عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدتي بيت ياحون وحداثا في قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية، التي يتم التداول بأنها قد تكون ضمن المناطق التجريبية. كذلك، رُصد تحرّك لآليات الاحتلال في محيط بلدتي زوطر الغربية وزوطر الشرقية، بالتزامن مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة.

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