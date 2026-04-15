لبنان | الاحتلال يواصل غاراته واتفاق في واشنطن على مفاوضات مباشرة

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
15 ابريل 2026
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على قرى جنوب لبنان وسط معارك برية عنيفة، في وقت اتفق فيه الجانبان اللبناني والإسرائيلي على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل، وذلك وفق بيان مشترك صدر مساء الثلاثاء في ختام أول جلسة تحضيرية للمفاوضات المباشرة شارك فيها وزير الخارجية ماركو روبيو. وضم الاجتماع، الذي استغرق أكثر من ساعتين، سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى.

وأفادت مراسلة "العربي الجديد"، بأن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة البرغلية في قضاء صور جنوبي لبنان. كذلك استهدفت غارات إسرائيلية بلدات برج قلاويه والغندورية وحانين بالجنوب. وارتفعت حصيلة الشهداء وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية إلى 2089 شهيداً منذ تجدد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/آذار الماضي. بدوره، يواصل حزب الله التصدي للعدوان عبر عمليات يومية، تتنوع بين القصف الصاروخي على مدن الاحتلال ومستوطناته الشمالية، واستهداف تجمعات جيش الاحتلال المتوغلة في الجنوب اللبناني بالمسيّرات والقذائف، فضلاً عن الاشتباكات البرية.

في غضون ذلك، دعا وزراء خارجية 17 دولة إلى إدراج لبنان ضمن الجهود التي تُبذل لخفض التصعيد الإقليمي، مرحّبين بمبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون لفتح محادثات مباشرة مع إسرائيل وقبول الأخيرة بدء المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، داعين الطرفين أيضاً إلى اغتنام هذه الفرصة. من جهته، عبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، عن رفضه المفاوضات قبل انطلاقها، واصفاً إياها بأنها "عبثية" وتشكل جزءاً من "سلسلة تنازلات مجانية لم تحقق للبنان أي مكاسب، بل أدت إلى مزيد من الضغوط والخسائر"، داعياً إلى إلغائها.

12:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
انتشال شهيدين وسقوط ثلاثة جرحى في غارة على العباسية

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أنه جرى انتشال شهيدين وتسجيل ثلاث إصابات إثر الغارة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة العباسية في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأضافت أن غارة إسرائيلية استهدفت حي قدموس في بلدة البرغلية القريبة، فيما سُجلت أيضا تفجيرات لمزيد من المنازل في بنت جبيل بالجنوب.

12:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات إسرائيلية على أربع بلدات بالجنوب

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة البرغلية في قضاء صور جنوبي لبنان.

وأضافت أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات برج قلاويه والغندورية وحانين بالجنوب.

12:43 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مصادر لـ"العربي الجديد": موقف لبنان واضح

كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" عن بعض كواليس الجلسة التحضيرية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس الاثنين.

وقالت إن "البيان حول المحادثات صدر عن الخارجية الأميركية، وتضمن تفاصيل اللقاء وما أكده كل طرف، ولم تتم صياغته من الجانب اللبناني أو بالاشتراك مع الإسرائيلي، وموقف لبنان واضح بتأكيده ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ووقف إطلاق النار، ومضي الدولة اللبنانية ببسط سلطتها على كامل أراضيها".

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن الولايات المتحدة "هنأت البلدين على هذا الإنجاز التاريخي معربةً عن دعمها لمواصلة المحادثات وكذلك لخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء النفوذ الإيراني المفرط، وشددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم بين الحكومتين برعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل كما لفتت إلى أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".

وأضاف البيان أن إسرائيل "أكدت استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

 

12:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
لبنان يتمسك بالتنفيذ الكامل لاتفاق 27 نوفمبر

قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن لبنان أكد في اجتماع واشنطن ضرورة وقف إطلاق النار وتنفيذ إسرائيل الكامل للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مشيرة إلى أن الأجواء كانت جيدة.

وقالت السفيرة اللبنانية لدى أميركا، ندى حمادة معوض، إن الاجتماع التمهيدي كان جيداً، وتوجهت بالشكر إلى الجانب الأميركي على استضافته الاجتماع وتيسيره للمحادثات.

وأضافت في تصريح وزع على الصحافيين: "أكدت مجدداً الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024، وشددت على سلامة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، كما دعوت إلى وقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى بيوتهم، وإلى اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر".

وأكدت أنه "سوف يُعلَن عن موعد ومكان الاجتماع المقبل في وقت لاحق".

12:32 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
اختتام اجتماع لبناني إسرائيلي في واشنطن: اتفاق على مفاوضات

اتفق الجانبان اللبناني والإسرائيلي على إطلاق مفاوضات مباشرة في زمان ومكان يتم الاتفاق عليهما بشكل متبادل، وذلك وفق بيان مشترك صدر مساء الثلاثاء في ختام أول جلسة تحضيرية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو. وضم الاجتماع، الذي استغرق أكثر من ساعتين، سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع أن الولايات المتحدة "هنأت البلدين على هذا الإنجاز التاريخي معربةً عن دعمها لمواصلة المحادثات وكذلك لخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء النفوذ الإيراني المفرط، وشددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم بين الحكومتين برعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل كما لفتت إلى أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين". وأضاف البيان أن إسرائيل "أكدت استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".

سفيرة لبنان ندى معوض بجانب نظيرها الإسرائيلي في اجتماع واشنطن، 14 إبريل 2026 (Getty)
اختتام اجتماع لبناني إسرائيلي في واشنطن: اتفاق على مفاوضات مباشرة

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات أمس الثلاثاء
  • سلسلة غارات على بلدات في بنت جبيل ومرجعيون
  • اختتام اجتماع بين لبنان وإسرائيل واتفاق على بدء مفاوضات مباشرة
  • سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور
  • حزب الله يعلن استهداف 13 مستوطنة إسرائيلية بتوقيت متزامن
  • جيش الاحتلال يحذر من احتمال ارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ
  • مساعدات إنسانية بقيمة أربعين مليون دولار إلى لبنان
  • ساعر: لا خلافات كبيرة مع لبنان وحزب الله هو المشكلة
  • جيش الاحتلال يقرّ بإصابة 10 جنود جنوبي لبنان
  • 4 شهداء بغارات إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي
  • الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح جنوبي لبنان
  • قاسم: لا للتفاوض مع إسرائيل وخيارنا المواجهة
ريتا الجمّال
العربي الجديد
