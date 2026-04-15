لبنان | الاحتلال يواصل غاراته واتفاق في واشنطن على مفاوضات مباشرة

كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" عن بعض كواليس الجلسة التحضيرية للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس الاثنين.
وقالت إن "البيان حول المحادثات صدر عن الخارجية الأميركية، وتضمن تفاصيل اللقاء وما أكده كل طرف، ولم تتم صياغته من الجانب اللبناني أو بالاشتراك مع الإسرائيلي، وموقف لبنان واضح بتأكيده ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ووقف إطلاق النار، ومضي الدولة اللبنانية ببسط سلطتها على كامل أراضيها".
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن الولايات المتحدة "هنأت البلدين على هذا الإنجاز التاريخي معربةً عن دعمها لمواصلة المحادثات وكذلك لخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء النفوذ الإيراني المفرط، وشددت على أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم بين الحكومتين برعاية الولايات المتحدة وليس عبر أي مسار منفصل كما لفتت إلى أن هذه المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار وتعافٍ اقتصادي للبنان وتوسيع فرص الاستثمار لكلا البلدين".
وأضاف البيان أن إسرائيل "أكدت استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة لحل جميع القضايا العالقة والتوصل إلى سلام دائم يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".