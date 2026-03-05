لبنان | الاحتلال يواصل غاراته على الضاحية ويوسع اعتداءاته شمالاً

بيروت

05 مارس 2026   |  آخر تحديث: 11:11 (توقيت القدس)
لليوم الرابع على التوالي، يستمر القصف الإسرائيلي على لبنان بالتزامن مع محاولات التوغل البري في الجنوب، التي أعلن حزب الله عن إفشالها في مدينة الخيام بعد اشتباكات مباشرة، ما اضطر الاحتلال إلى سحب ما تبقى من آلياته وجنوده إلى تل الحمامص. وواصل الاحتلال، في ساعات ليل الأربعاء، تكثيف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد سلسلة إنذارات. توازياً، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، مستهدفاً في غارة، فجر اليوم الخميس، شقة سكنية في مخيم البداوي بمدينة طرابلس شمالي لبنان، ما أسفر عن استشهاد شخصين، تبين لاحقاً أنها القيادي في حركة حماس وسيم عطا الله العلي وزوجته، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، مشيرة إلى أن إحدى ابنتيه أصيبت بجروح.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله عن 23 عملية عسكرية خلال يوم الأربعاء، "للتصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع جيش العدو الإسرائيلي وقواعده ونقاط انتشاره في شمال فلسطين المحتلة وعمقها". وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد شدد، مساء الأربعاء، على أنّ العدوان الإسرائيلي الأميركي يستهدف كلّ لبنان، مؤكداً أنه "طالما أن الاحتلال موجود، فالمقاومة وسلاحها حق مشروع إنسانياً وقانونياً ودولياً، وبحسب اتفاق الطائف وكل الشرائع السماوية، وحتى في خطاب القسم وبيان الحكومة".

وكانت كلمة قاسم الأولى له بعد استهداف حزب الله إسرائيل بعددٍ من الصواريخ يوم الاثنين، "ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه"، وما تبعه من سلسلة اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وبعد قرار الحكومة اللبنانية حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، والذي رفضه الحزب، وواصل بعدها توجيه ضربات إلى مواقع وأهداف إسرائيلية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بمزيد من القوات نحو الحدود مع لبنان وداخل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع تكثيف غاراته على عدة مناطق لبنانية. ومن بين القوات التي أُرسِلَت الفرقة 146، التي سبق أن شاركت في عمليات برية في لبنان انتهت في مايو/ أيار الماضي. في الأثناء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحادث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعاه "إلى الحفاظ على وحدة أراضي لبنان والامتناع عن شن عملية برية" عليه.

وإضافة إلى هذا الاتصال، وهو الأول بين ماكرون ونتنياهو منذ الصيف الفائت، أجرى الرئيس الفرنسي مكالمة مع نظيره اللبناني جوزاف عون وأخرى مع رئيس الوزراء نواف سلام. وأوضح عبر منصة إكس أنه كرر تشديده على "ضرورة أن يوقف حزب الله فوراً هجماته على إسرائيل وخارجها". وأشار إلى أن "فرنسا ستتخذ مبادرات فورية لدعم السكان اللبنانيين النازحين" في ظل "الوضع الإنساني الملحّ في جنوب لبنان" منذ اندلاع الحرب.

وفي وقت لاحق أفادت مصادر مقربة من ماكرون، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل به مساء الأربعاء "لإطلاعه على سير العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في إيران". وأوضحت هذه الأوساط أن ماكرون "نبّه ترامب إلى الوضع في لبنان الذي تتابعه فرنسا من كثب".

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

11:42 AM

بيروت
غارات إسرائيلية على شبعا ومارون الراس وتول جنوبي لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات شبعا ومارون الراس وتول في الجنوب اللبناني.

11:05 am

العربي الجديد

بيروت
مشاهد الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء القصف

10:48 AM

بيروت
شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على أوتوستراد زحلة - الكرك

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة على أوتوستراد زحلة - الكرك، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنين اثنين بجروح.
 

10:48 AM

بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة ميفدون جنوبي لبنان

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة ميفدون جنوبي لبنان.
 

10:46 AM

بيروت
وزير الطاقة يطلع عون على وضع المحروقات

أطلع وزير الطاقة اللبناني جو الصدي، اليوم، الرئيس اللبناني جوزاف عون على وضع المحروقات في البلاد، مؤكداً عدم وجود أزمة في البنزين والمازوت والغاز. كما وضعه في مسار المحادثات مع البنك الدولي بشأن إنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء، والاتصالات مع دول الخليج ومصر والأردن لاستجرار الغاز.
 

10:46 AM

بيروت
حزب الله يعلن استهداف مواقع في إصبع الجليل

قال حزب الله في بيان إنه استهدف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في إصبع الجليل بصليات صاروخية.
 

09:45 am

العربي الجديد

بيروت
مجزرة إسرائيلية بحق عائلة في زوطر الشرقية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة كاملة في بلدة زوطر الشرقية بمحافظة النبطية في جنوب لبنان، حيث استشهد المواطن عبد الحسين شمس الدين وزوجته وولداهما بعدما استهدف الطيران الحربي منزلهم بغارة عند المدخل الشمالي للبلدة باتجاه كفرتبنيت.

09:44 am

العربي الجديد

بيروت
استهداف حي الجامعة في النبطية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستهداف حي الجامعة في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

9:05 AM

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على أوتوستراد زحلة–شتورا

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على أوتوستراد زحلة–شتورا في شرق لبنان.

9:05 AM

بيروت
جيش الاحتلال يحذر سكان جنوب لبنان من البقاء جنوب الليطاني

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى مواصلة الانتقال فوراً إلى شمال نهر الليطاني.

08:54 am

العربي الجديد

بيروت
غارات متواصلة على بلدات جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال في الساعة الأخيرة غارات على بلدات العديسة ودير سريان وطلوسة وتولين جنوبي لبنان.

08:51 am

العربي الجديد

بيروت
استشهاد مختار بلدة الكفور وزوجته بقصف إسرائيلي

أسفرت غارات إسرائيلية على بلدة الكفور جنوبي لبنان فجر اليوم الخميس، عن استشهاد مختار البلدة توفيق صفا وزوجته. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن فرق الإسعاف تعمل على سحب جثتيهما من تحت الأنقاض.

08:10 am

فرانس برس

استشهاد قيادي في حماس شمالي لبنان

أفاد الإعلام الرسمي اللبناني باستشهاد قيادي في حماس بضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية في شمال لبنان الخميس. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استشهاد "القيادي في حركة حماس وسيم عطا الله العلي وزوجته، بعدما استهدفت قبل فجر اليوم مسيّرة معادية منزلهما في مخيم البداوي"، قرب مدينة طرابلس. وأضافت أن إحدى ابنتيه أصيبت بجروح.

08:08 am

العربي الجديد

بيروت
الاحتلال يأمر سكان جنوب لبنان بمواصلة النزوح شمال الليطاني

أصدر جيش الاحتلال تحذيراً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان يأمرهم بمواصلة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني.

نهر الليطاني.. عنوان متجدد مع كل عدوان إسرائيلي على لبنان
07:04 am

العربي الجديد

بيروت
غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم غارات على بلدات تول والشهابية وكفرتبنيت جنوبي لبنان.

04:56 am

العربي الجديد

طرابلس ( لبنان)
شهيدان بغارة في طرابلس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط شهيدين وجريحة في غارة على شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس شمالي لبنان.

 

01:46 am

العربي الجديد

بيروت
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ جيش الاحتلال غارة ثالثة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

01:46 am

العربي الجديد

بيروت
غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

01:44 am

محمد كركص

دمشق
اعتداء على حافلات عائدين من لبنان في القصير

تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، حافلات تقلّ عائلات سورية عائدة من لبنان لاعتداء من قبل عدد من الشبان في مدينة القصير بريف حمص الغربي، على مقربة من الحدود اللبنانية، بذريعة وجود عائلات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني ضمن الركاب، وفق ما أفاد به مسؤول سوري.

01:47 am

العربي الجديد

بيروت
23 عملية عسكرية لحزب الله الأربعاء

أعلن حزب الله عن 23 عملية عسكرية، مساء الأربعاء، "للتصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع جيش العدو الإسرائيلي وقواعده ونقاط انتشاره في شمال فلسطين المحتلة وعمقها". وأعلن الحزب عن اشتباكات مع الاحتلال في مدينة الخيام ما "اضطره لسحب ما تبقى من آلياته وجنوده إلى تلة الحمامص".

01:41 am

العربي الجديد

بيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

01:42 am

العربي الجديد

بيروت
الاحتلال ينذر سكان حارة حريك

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مهدداً بقصف مبنى.

 

1:31 AM
أبرز التطورات في لبنان 4 مارس 2026
  • حزب الله يعلن تنفيذ 11 هجوماً
  • الجيش السوري يعزز انتشاره على الحدود مع لبنان والعراق
  • قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال: حزب الله سقط في كمين
  • الاحتلال يدفع بمزيد من الجنود نحو الحدود اللبنانية
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لسيادة لبنان
  • الصحة اللبنانية: 72 شهيداً و437 جريحاً منذ فجر الاثنين
