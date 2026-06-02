لبنان | الاحتلال يواصل عدوانه رغم الاتفاق الذي أعلنه ترامب

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
العربي الجديد

العربي الجديد
التحديثات الحية
02 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 10:00 (توقيت القدس)
رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تواصل التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية اللبنانية، إذ نفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات وقصفاً مدفعياً مستهدفاً بلدات دبين وشوكين وبرعشيت وبلاط والمروانية، بالتزامن مع عمليات تفجير نفذتها قواته داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. في موازاة ذلك، تواصلت التهديدات الإسرائيلية؛ فقد أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته المقررة في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافاً في بيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على المدن والمستوطنات الإسرائيلية. كذلك شدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن واشنطن "لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن بلدات الشمال"، مؤكداً أن الجيش سيصل إلى "أي مكان يتطلبه الأمر" داخل لبنان، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو إلى رفض الضغوط الأميركية وعدم القبول بترتيبات وقف إطلاق النار.

في المقابل، واصل حزب الله عملياته العسكرية معلناً استهداف دبابة ميركافا بمسيّرة انقضاضية من طراز "أبابيل" في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، إضافة إلى قصف تجمعات وآليات لجيش الاحتلال في الأطراف الجنوبية لبلدة العديسة وفي مستوطنة معالوت ترشيحا شمالي فلسطين المحتلة. كما أكد عضو كتلة الحزب النيابية حسن فضل الله أن موقف الحزب يتمثل في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يفضي إلى انسحاب الاحتلال، مع التشديد على أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الثاني من مارس/ آذار الماضي.

سياسياً، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن الاجتماعات التفاوضية المقررة اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء ستتواصل للبناء على التقدم الذي تحقق، موضحة أن ترامب أبلغ السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض بموافقة نتنياهو على الترتيب الأميركي المقترح، الذي ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل. وأضافت السفارة أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيداً بموافقة الحزب على المقترح القاضي بوقفٍ متبادل للهجمات، فيما أكد ترامب أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله ولن يهاجم حزب الله إسرائيل، وأن نتنياهو أبلغه بإلغاء أي تحرك عسكري باتجاه بيروت. أممياً، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات "يونيفيل" الحالية نهاية عام 2026، مقترحاً ثلاثة خيارات تتراوح بين نحو ألفي جندي وأكثر من 5500 عنصر لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني. 

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

10:03 AM

ريتا الجمّال

غارتان إسرائيليتان على تبنين وحداثا جنوبي لبنان

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على بلدتي تبنين وحداثا في جنوب لبنان.

09:33 am

بري: ترامب وحده قادر على فرض وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الاثنين، إنّ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوسط لإقرار وقف إطلاق نار جديد في لبنان، وذلك بعد التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات جديدة على أطراف بيروت. وقال بري، في مقابلة مع "نيويورك تايمز" إنّ حزب الله منفتح على "وقف إطلاق نار حقيقي" جديد، مشيراً إلى أن ترامب وحده قادر على الضغط على إسرائيل للالتزام به.

وأضاف بري: "إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق نار جاد، فأنا أضمن التزام حزب الله به"، مؤكداً أن الرسالة تأتي مباشرة من حزب الله. وأشار بري إلى أن حزب الله قد يكون منفتحاً على وقف إطلاق نار لا يرتبط باتفاق أوسع بين الولايات المتحدة وإيران. وقال: "لا يهم إن كان الاتفاق منفصلاً عن إيران أو معها. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار. إسرائيل تريد التفاوض بينما تقصف، وهذا مكلف للغاية بالنسبة لنا".

8:47 AM

أنس الأسعد

قلعة الشقيف وعودة الغُزاة.. دفاعاً عن الذاكرة

تتكثّف في قلعة الشقيف؛ المعلّقة فوق تلال الجنوب اللبناني والمُشرفة على نهر الليطاني وشمالي فلسطين، طبقات من التاريخ تجعل من السيطرة الإسرائيلية عليها حدثاً استعمارياً متجدداً. هذا الدخول البرّي الأخير الذي أعلنه جيش الاحتلال، أول من أمس الأحد، نُفّذ تحت غطاء قصف مدفعي عنيف استمرّ لأيام واستهدف محيط القلعة، ممّا دفع بلدية أرنون وجمعيات التراث للتحذير من إبادة ثقافية تستهدف محو معلم تاريخي بارز. بهذا تعود الشقيف، رغم منحها الحماية المعزّزة بموجب اتفاقية لاهاي الدولية، إلى خطّ النار؛ واحداً من الشواهد الحيّة على "حرب ترميد" - كما باتت توصف - تستهدف الجنوب اللبناني بأسره.

قلعة الشقيف كما تظهر من الجليل المحتل، 29 مايو/أيار 2026 (Getty)
08:44 am

رويترز

إسرائيل تعلن اعتراض مقذوفين قادمين من لبنان وسقوط هدف جوي

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال إسرائيل وسقوط هدف جوي "مثير للريبة" لاحقاً داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. وأضاف الجيش في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. 

7:48 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
مجلس الأمن يناقش التصعيد في لبنان

عبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام والشؤون السياسية، مارثا بوبي، عن قلقها البالغ إزاء الوضع في لبنان، مشيرة إلى توغل القوات البرية الإسرائيلية شمالاً داخل الأراضي اللبنانية، وزيادة هجمات حزب الله على إسرائيل. وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الذي عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في لبنان بطلب من فرنسا.

07:46 am

العربي الجديد

"أكسيوس": ترامب وبّخ نتنياهو على خلفية التصعيد في لبنان

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبّخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، الاثنين، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، في اتصال تخللته "ألفاظ نابية وعبارات حادة"، ووصفته مصادر أميركية بأنه من أكثر المحادثات توتراً بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع على تفاصيل المكالمة أن ترامب وصف نتنياهو بأنه "مجنون"، واتهمه بعدم إظهار الامتنان للدعم الذي قدمه له، كما مارس ضغوطاً عليه للتراجع عن خطط كانت إسرائيل تدرسها لتنفيذ ضربات في العاصمة اللبنانية بيروت.

07:42 am

العربي الجديد

حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا في منطقة البالوع

أعلن حزب الله، في أول بيان له، اليوم الثلاثاء، استهدافه، بالصواريخ، دبّابة ميركافا هي الثالثة في منطقة البالوع جنوب لبنان، مؤكداً تدميرها. 

12:49 AM

ريتا الجمّال

جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير في بلدة دبين جنوبي لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلاً عملية تفجير داخل بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

فرانس برس

غوتيريس: من الضروري الإبقاء على قوة أممية في لبنان

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية (يونيفيل) في آخر 2026، وذلك في تقرير قدّمه الاثنين إلى مجلس الأمن. واقترح غوتيريس في التقرير الذي قدّمه بناء لطلب مجلس الأمن ثلاثة خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلّحة اللبنانية.

12:45 AM

ريتا الجمّال

حزب الله يعلن التصدي لتوغل إسرائيلي في حداثا

أعلن حزب الله، ليل الاثنين - الثلاثاء، مواصلة التصدي لمحاولة توغل إسرائيلية في بلدة حداثا جنوبي لبنان، مؤكداً تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت آليات الاحتلال وقواته المتقدمة داخل البلدة. وقال الحزب في بيان إن قوات الاحتلال حاولت التقدم باتجاه بلدة حداثا للمرة الثامنة خلال أسبوعين، حيث توغلت قوة مدرعة ترافقها جرافة وقوة مشاة باتجاه ملعب البلدة. وأضاف أن مقاتليه فجروا عند الساعة 20:50 عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى إعطاب مدرعتين.

وأوضح الحزب أنه استهدف عند الساعة 23:15 دبابة ميركافا بواسطة مسيّرة انقضاضية من طراز "أبابيل"، كما أمطر القوة الإسرائيلية المتقدمة بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، مشيراً إلى أن عمليات التصدي كانت لا تزال مستمرة حتى وقت صدور البيان. وفي بيان لاحق، قال حزب الله إنه واصل رصد تحركات القوات الإسرائيلية داخل البلدة، واستهدف عند الساعتين 23:40 و23:55 دبابتي ميركافا في منطقة البالوع بمسيّرتين انقضاضيتين من طراز "أبابيل"، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

12:31 AM
آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الاثنين
  • ترامب يعلن التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  • نتنياهو يؤكد استمرار عمليات الجيش في جنوب لبنان ويهدد مجدداً باستهداف بيروت 
  • بيروت بعد إعلان وقف إطلاق النار: اجتماعات واشنطن ستتواصل

  • جنبلاط: وقف إطلاق النار يبدو بعيداً

  • الاحتلال يعلن اغتيال قيادي لحزب الله في النبطية

  • جيش الاحتلال يعلن تقليص قواته المتوغلة في لبنان إلى فرقتين

  • حزب الله: نخوض معركة استنزاف في قلعة الشقيف

  • عون: التفاوض مسار طويل ولن يحل المشكلة خلال لحظات

