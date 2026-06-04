لبنان | الاحتلال يواصل عدوانه رغم إعلان واشنطن اتفاقاً لوقف إطلاق النار

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
04 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 08:17 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد الإسرائيلي في لبنان وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، في وقت تتواصل فيه الغارات والاستهدافات في الجنوب، بما يشمل مواقع وآليات تابعة للجيش اللبناني، فيما تؤكد السلطات اللبنانية تمسكها بمسار التهدئة ورفضها لأي خطوات من شأنها دفع البلاد نحو جولة جديدة من التصعيد العسكري.

وتتزامن التطورات الميدانية مع تحركات دبلوماسية واتصالات دولية مكثفة، إذ تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون دعماً بريطانياً لاستقرار لبنان خلال اتصال مع مستشار الأمن القومي البريطاني، بينما جددت قطر تأكيد دعمها للبنان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء نواف سلام بالسفير القطري في بيروت، في ظل مساعٍ إقليمية ودولية لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

وفي موازاة ذلك، تتواصل السجالات السياسية المرتبطة بالوضع اللبناني، بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتراضه على تهديدات إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، معبّراً عن انزعاجه من استمرار القتال مع لبنان. كذلك نفت وزارة الصحة اللبنانية وإدارة مستشفى تبنين الحكومي اتهامات إسرائيلية بشأن استخدام المستشفى لأغراض غير طبية، معتبرتين أنها ادعاءات تهدد منشأة صحية رسمية وتستهدف بث الخوف بين المواطنين.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

8:15 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
توثيق الإبادة الثقافية في الجنوب اللبناني

منذ سريان الهدنة ليل 16 – 17 إبريل/نيسان الماضي، عمّقت إسرائيل توغلاتها البرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصل اعتداءاتها اليومية على القرى الحدودية، وتكّثف غاراتها بشكل أساسي على مدن رئيسية من أبرزها النبطية وصور، في استمرار لعمليات التهجير والتدمير لمبانيها ومعالمها التاريخية وأسواقها القديمة.

التفاصيل في الرابط: 

قلعة الشقيف قبل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها، 6 مايو/أيار 2026 (فرانس برس)
آداب
التحديثات الحية

توثيق الإبادة الثقافية في الجنوب اللبناني

07:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق زفتا

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة على طريق زفتا جنوبي لبنان.

02:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
واشنطن تعلن وقفاً لإطلاق النار مشروطاً بوقف عمليات حزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت متأخر ليل الأربعاء ــ الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا، في إطار مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

التفاصيل عبر الرابط:

محادثات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن، 2 يونيو 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

واشنطن تنشر أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

01:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن ثلاث عمليات ضد مواقع وقوات إسرائيلية

أعلن حزب الله تنفيذ ثلاث عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، شملت استهداف تموضع قيادي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بمسيّرتين، وقصف تجمّع لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة بالصواريخ، إضافة إلى التصدي بصاروخ أرض-جو لمسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 450" في أجواء القطاع الغربي.

12:21 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استهداف آليات إسرائيلية في الأطراف الجنوبية لبلدة دبّين

أعلن حزب الله استهداف تجمّع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة دبّين جنوبي لبنان.

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين جنوبي لبنان

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان، مؤكداً تنفيذ الهجوم باستخدام الصواريخ.

12:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد وجريح من المسعفين في استهداف إسرائيلي جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعف وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيلي مباشر لفريق إسعافي في بلدة زبدين جنوبي لبنان.

12:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: تحدثنا مع حزب الله ونعمل على فصل ملف هرمز عن لبنان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تحدثت مع حزب الله للمرة الأولى، مضيفاً أن الحزب وافق على عدم مهاجمة إسرائيل. كما أكد أن بلاده تعمل على الفصل بين قضية فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد في المنطقة.

12:06 AM
أبرز تطورات الوضع في المنطقة يوم أمس الأربعاء
  • روبيو: نأمل التوصل إلى "خطة عمل" بشأن الأمن في لبنان
  • حزب الله يعلن استهداف قوات وآليات إسرائيلية في رشاف والخيام
  • الصحة اللبنانية تنفي مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى تبنين
  • 3516 شهيداً و10674 جريحاً منذ الثاني من مارس/آذار
  • عون يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني مسار التفاوض
  • الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي في غارة إسرائيلية
  • ترامب يقر بالتحدث بحدة مع نتنياهو بشأن لبنان
دلالات
المساهمون
ريتا الجمّال
العربي الجديد
المزيد في سياسة
كيم جونغ أون يزور شركات صناعة الذخائر الكبرى، 26 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

كوريا الشمالية تكشف عن منشأة نووية "تستخدم تكنولوجيا أكثر تطوراً"

فون ديرلاين وزيلينسكي في كييف، 24 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الاتحاد الأوروبي يوافق على إطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا

نتنياهو في ذكرى الهولوكوست في القدس، 14 إبريل 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

نتنياهو: ما زلنا نبحث كيفية نزع سلاح "حماس"