لبنان | الاحتلال يواصل خروقه وإسرائيل تتمسك بالبقاء في الجنوب

أعلنت الإمارات، الاثنين، السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتباراً من 29 يونيو/حزيران الجاري، منهيةً بذلك قرار حظر السفر الذي فرضته قبل نحو شهرين، مع اشتراط التسجيل المسبق في خدمة "تواجدي".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "نعلن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026". وأكدت أن التسجيل في خدمة "تواجدي" إلزامي قبل السفر، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بمغادرة منافذ الدولة قبل استكمال التسجيل، تفادياً لتعليق إجراءات السفر، أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل يشمل تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وأرقام التواصل في حالات الطوارئ. كما دعت المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم عبر خدمة "تواجدي"، وتحديث بياناتهم عند حدوث أي تغيير، والتواصل مع الوزارة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج في الحالات الطارئة، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم.