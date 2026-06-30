لبنان | الاحتلال يواصل خروقه وإسرائيل تتمسك بالبقاء في الجنوب

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بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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30 يونيو 2026
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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها في لبنان على الرغم من توقيع الاتفاق الإطاري، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرجعيون، كما استهدف قصف مدفعي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.

في غضون ذلك، ما زالت الساحة اللبنانية تشهد جدلاً واسعاً بشأن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وسط مخاوف وأصوات مستنكرة تحذر من إعطاء شرعية للاحتلال للبقاء في الأراضي التي احتلها أخيراً، ومواصلة التهجير القسري للسكان، والتنازل عن حقوق الأسرى، وتخلّي الدولة اللبنانية عن حقها بمقاضاة إسرائيل في الجرائم التي ارتكبتها على أراضيها، في وقت يشدد فيه حزب الله على أن الاتفاق "ولد ميتاً" ويستحيل تطبيقه.

وفيما قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب حتى الآن من أي منطقة، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بقاء جيش الاحتلال في لبنان سيكون "طويل الأمد". بدوره، أكد مصدر مسؤول في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد"، الاثنين، أن بلدات فرون وزوطر الغربية والغندورية التي جرى التداول والإعلان عنها إسرائيلياً لإقامة مناطق تجريبية فيها ليست محتلة.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول..

12:26 am

الأناضول

avata
الأناضول
الإمارات تستأنف سفر مواطنيها إلى لبنان مع إلزامية التسجيل

أعلنت الإمارات، الاثنين، السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتباراً من 29 يونيو/حزيران الجاري، منهيةً بذلك قرار حظر السفر الذي فرضته قبل نحو شهرين، مع اشتراط التسجيل المسبق في خدمة "تواجدي".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "نعلن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026". وأكدت أن التسجيل في خدمة "تواجدي" إلزامي قبل السفر، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بمغادرة منافذ الدولة قبل استكمال التسجيل، تفادياً لتعليق إجراءات السفر، أو التعرض للمساءلة القانونية.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل يشمل تعبئة جميع البيانات المطلوبة، وتحديد مقر الإقامة في لبنان، وأرقام التواصل في حالات الطوارئ. كما دعت المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم عبر خدمة "تواجدي"، وتحديث بياناتهم عند حدوث أي تغيير، والتواصل مع الوزارة عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج في الحالات الطارئة، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم اللازم.

12:25 am

الأناضول

avata
الأناضول
غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على جنوب لبنان

نفّذ الجيش الإسرائيلي، غارة جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق جنوبي لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتي القنطرة ودير سريان في قضاء مرجعيون. وأضافت الوكالة أن قصفاً مدفعياً كثيفاً استهدف في وقت سابق من الاثنين أطراف بلدة دير سريان باتجاه مجرى نهر الليطاني. كما طاول قصف مدفعي بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، وفق المصدر نفسه.

12:03 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 29 يونيو

  • غارة جوية بين القنطرة ودير سريان

  • إصابة جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

  • الصحة اللبنانية: 4257 شهيداً حصيلة عدوان إسرائيل منذ 2 مارس

  • عون يبحث مع كوبر بدء تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل

  • كاتس: بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان سيكون طويل الأمد

  • قيادي في حزب الله: لن نسمح بتطبيق اتفاق واشنطن

  • جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 3 مقرات تابعة لحزب الله

  • بري: اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يحفظ حقوق لبنان ولن ينفذ

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