لبنان | الاحتلال ينفذ عمليات تفجير كبيرة في مجدول زون وكفرتبنيت

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة مستعدة لمواكبة جميع الإجراءات المتعلقة بقرار ترامب السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات إلى لبنان.
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نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء-الأربعاء عمليات تفجير كبيرة في بلدتي مجدل زون وكفرتبنيت بجنوب لبنان، فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة مسعفين اثنين إثر انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف تابعة له خلال تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن شخص مفقود في منطقة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.
وكان الجيش اللبناني أكد، مساء الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قوات تابعة للجيش اللبناني في زوطر الغربية، مشيراً إلى أن وحداته العسكرية نفذت انتشاراً داخل بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، نافية دخولها بلدة زوطر الشرقية.
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وأوضح الجيش اللبناني أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرّض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم". وقال الجيش اللبناني إن على جيش الاحتلال "معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضاً عن القيام بالاعتداءات".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفاد، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأن قواته العاملة في المنطقة الآمنة بجنوب لبنان رصدت قوة تابعة للجيش اللبناني قطعت مسافة قدرها 150 متراً إلى داخل المنطقة الآمنة، مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية، بما يخالف التفاهمات بين الجانبين، حسب زعمه.
وزعم جيش الاحتلال أن قواته أطلقت نار تحذيري في الهواء على نحو لم يعرّض قوات الجيش اللبناني للخطر، بغية إبعادها. وقد ابتعدت القوة عن المكان دون وقوع خسائر". وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "المنطقة التي دخلت إليها قوة الجيش اللبناني ليست جزءاً من المشروع التجريبي. الجيش الإسرائيلي يطالب الجيش اللبناني بمواصلة الالتزام بالتفاهمات والعمل وفقاً للمناطق المتّفق عليها، علماً بأن أي تجاوز لها بدون تنسيق مسبق قد يعرض قواته للخطر".
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أن لدى واشنطن خطط واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، وأنه سيتم حل الكثير من مشكلات لبنان، موضحاً أنه سينظر مع عون في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، فيما اعتبر عون أن الهدف النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل "هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد".
نقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان) تعليق مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي حول إطلاق النار نحو قوات الجيش اللبناني، زاعماً أنّ إطلاق النار نُفّذ لإبعاد الجنود اللبنانيين إثر تجاوزهم حدود المنطقة التجريبية، مدعياً أنّه جرى اجتياز المنطقة بواسطة جرافة.
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض الثلاثاء، أن لدى واشنطن خطط واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، وأنه سيتم حل الكثير من مشكلات لبنان، موضحاً أنه سينظر مع عون في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، فيما اعتبر عون أن الهدف النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل "هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد".
التفاصيل في الرابط: