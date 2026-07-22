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لبنان | الاحتلال ينفذ عمليات تفجير كبيرة في مجدول زون وكفرتبنيت

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بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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22 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 00:25 (توقيت القدس)
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نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ليل الثلاثاء-الأربعاء عمليات تفجير كبيرة في بلدتي مجدل زون وكفرتبنيت بجنوب لبنان، فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة مسعفين اثنين إثر انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف تابعة له خلال تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن شخص مفقود في منطقة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.

وكان الجيش اللبناني أكد، مساء الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قوات تابعة للجيش اللبناني في زوطر الغربية، مشيراً إلى أن وحداته العسكرية نفذت انتشاراً داخل بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان بعد إجراء الاتصال والتنسيق اللازمين مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، نافية دخولها بلدة زوطر الشرقية.

وأوضح الجيش اللبناني أن  "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من أطراف بلدة زوطر الغربية أثناء وجود عناصر الجيش اللبناني داخل البلدة خلال تنفيذ مهمة الانتشار، وأطلقت النار على مقربة منهم، الأمر الذي عرّض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة الموكلة إليهم". وقال الجيش اللبناني إن على جيش الاحتلال "معالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) ومن خلال قنوات التنسيق والاتصال المعتمَدة، عوضاً عن القيام بالاعتداءات".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفاد، في بيان مساء أمس الثلاثاء، بأن قواته العاملة في المنطقة الآمنة بجنوب لبنان رصدت قوة تابعة للجيش اللبناني قطعت مسافة قدرها 150 متراً إلى داخل المنطقة الآمنة، مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية، بما يخالف التفاهمات بين الجانبين، حسب زعمه.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته أطلقت نار تحذيري في الهواء على نحو لم يعرّض قوات الجيش اللبناني للخطر، بغية إبعادها. وقد ابتعدت القوة عن المكان دون وقوع خسائر". وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "المنطقة التي دخلت إليها قوة الجيش اللبناني ليست جزءاً من المشروع التجريبي. الجيش الإسرائيلي يطالب الجيش اللبناني بمواصلة الالتزام بالتفاهمات والعمل وفقاً للمناطق المتّفق عليها، علماً بأن أي تجاوز لها بدون تنسيق مسبق قد يعرض قواته للخطر".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، أن لدى واشنطن خطط واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، وأنه سيتم حل الكثير من مشكلات لبنان، موضحاً أنه سينظر مع عون في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، فيما اعتبر عون أن الهدف النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل "هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد".

12:20 am

رويترز

avata
رويترز
سلام: مستعدون لمواكبة قرار استئناف الرحلات الأميركية

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة مستعدة لمواكبة جميع الإجراءات المتعلقة بقرار ترامب السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات إلى لبنان.

11:56 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب يوجه بتسيير رحلات جوية إلى لبنان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه وجه إدارته بالسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام "جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن". وأشار إلى أن "هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين ⁧‫لبنان‬⁩ والولايات المتحدة‬⁩، ودعم الاقتصاد اللبناني". 

11:56 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابة مسعفين من الصليب الأحمر بانفجار لغم في زوطر الشرقية

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الثلاثاء، إصابة مسعفين اثنين إثر انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف تابعة له خلال تنفيذ مهمة إنسانية للبحث عن شخص مفقود في منطقة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.

11:57 PM
مسؤول إسرائيلي يبرّر استهداف عناصر الجيش اللبناني

نقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان) تعليق مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي حول إطلاق النار نحو قوات الجيش اللبناني، زاعماً أنّ إطلاق النار نُفّذ لإبعاد الجنود اللبنانيين إثر تجاوزهم حدود المنطقة التجريبية، مدعياً أنّه جرى اجتياز المنطقة بواسطة جرافة.

التفاصيل في الرابط: 

عناصر الجيش اللبناني في زوطر الغربية، 21 يوليو 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

مسؤول عسكري إسرائيلي يبرّر إطلاق النار على الجيش اللبناني في زوطر

11:58 PM

محمد البديوي

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محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب يلتقي عون بالبيت الأبيض: لدينا خطط لمساعدة لبنان وجيشه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بداية اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض الثلاثاء، أن لدى واشنطن خطط واضحة لمساعدة الجيش اللبناني، وأنه سيتم حل الكثير من مشكلات لبنان، موضحاً أنه سينظر مع عون في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، فيما اعتبر عون أن الهدف النهائي للاتفاق بين لبنان وإسرائيل "هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد".

التفاصيل في الرابط: 

عون وترامب في البيت الأبيض، 21 يوليو 2026 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

ترامب يلتقي عون في البيت الأبيض: لدينا خطط لمساعدة لبنان وجيشه

11:42 PM
تطورات الوضع في لبنان أمس الثلاثاء:
  • ترامب يلتقي عون بالبيت الأبيض: لدينا خطط لمساعدة لبنان وجيشه
  • رئيس بلدية زوطر الغربية: الوضع في البلدة مأساوي
  • "يونيفيل": نواصل توسيع نطاق عملياتنا في جنوب لبنان
  • جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ تفجير يماثل هزة أرضية في لبنان
  • جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ تفجير يماثل هزة أرضية في لبنان
  • تفجير في مجدل زون وتمشيط بلدات عدة
  • الجيش اللبناني: تعرّض وحداتنا في زوطر لإطلاق نار إسرائيلي
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محمد البديوي
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