لبنان | الاحتلال يعزل صور بتدمير آخر جسر يربطها بصيدا

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني بشكل أساسي، كما في بعض المناطق البقاعية، وقد أسفرت اعتداءاته خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد أكثر من 40 شخصًا، وسقوط العديد من الإصابات، إلى جانب توسّع رقعة الدمار. وفي الساعات الماضية، استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى تبنين الحكومي جنوبًا، ما تسبّب بأضرار جسيمة في مبنى المستشفى، كما استهدفت غارة أخرى مبنى تجاريًا بالقرب منه.
كذلك، شنّ جيش الاحتلال سلسلة اعتداءات على الجنوب، طاولت بلدات الصرفند، والخيام، ودبّين، والهبارية، ومنطقة مفتوحة في حي الراهبات في النبطية جنوبي لبنان. ووجّه جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني، داعيًا إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجّه إلى شمال نهر الزهراني.
وتشهد محاور بنت جبيل، جنوبًا، منذ ساعات الليل، اشتباكات على مسافة صفر بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، علمًا أن هذه المنطقة تسعى إسرائيل للسيطرة عليها، في إطار تحقيق أهدافها بإقامة منطقة عازلة، وتحاول تحقيق ذلك قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات. وفي البقاع الغربي، شنّ طيران الاحتلال غارات على بلدة سحمر، ما أدى إلى تضرّر بعض المنازل.