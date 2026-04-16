لبنان | الاحتلال يعزل صور بتدمير آخر جسر يربطها بصيدا

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
16 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 13:43 (توقيت القدس)
على الرغم من إعلان مصادر ومسؤولين إيرانيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكد مواصلة العدوان. وذكر نتنياهو في بيان مصور الأربعاء أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان. وقال مراسل لموقع أكسيوس الأميركي إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) ليل الأربعاء- الخميس انتهى دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة كشفت مساء الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، بـ"ضغوط إيرانية وجهود وساطة باكستانية مكثفة" على أن يبدأ تطبيقه خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه "رغم هذا الاتفاق لكن لا يمكن القول إن الأمر محسوم من الآن ويجب الانتظار لتطورات الساعات المقبلة لنرى ماذا سيحصل على أرض الواقع"، من دون أن تستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"إفشال الاتفاق مجددا رغم تفاهم الجانب الأميركي معه على ذلك".

ميدانياً، يواصل جيش الاحتلال شن الغارات على بلدات الجنوب موقعاً شهداء وجرحى، فيما يستهدف حزب الله مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، وسط المعارك البرية مع القوات المتوغلة، خصوصا في بنت جبيل.

01:42 pm

لبنان يتبلغ اتصالًا مرتقبًا مع نتنياهو

أفادت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" بأن لبنان تبلّغ بموضوع الاتصال المرتقب مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضحت المصادر أن مباحثات داخلية تجري على المستوى اللبناني، إلى جانب اتصالات مع الجانب الأميركي، لبحث هذا الملف وتداعياته.

01:24 pm

الموفد البريطاني يؤكد ضرورة شمول لبنان بوقف إطلاق النار

قالت مصادر دبلوماسية بريطانية لـ"العربي الجديد" إن الموفد البريطاني في بيروت شدد على ضرورة شمول لبنان بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأضافت المصادر أن الموفد أكد أيضًا أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، إلى جانب نزع سلاح حزب الله، ضمن مسار يهدف إلى تثبيت الاستقرار في البلاد.

01:22 pm

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق ضهر البيدر الدولية

 أفادت مصادر محلية بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ضهر البيدر الدولية التي تربط منطقة البقاع بالعاصمة بيروت.

01:22 pm

عون: وقف إطلاق النار مدخل للمفاوضات مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل يشكل "المدخل الطبيعي" للمفاوضات المباشرة بين البلدين، وذلك خلال لقائه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. وشدد عون على حرص لبنان على وقف التصعيد في الجنوب وفي مختلف المناطق، بما يوقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية.

وأوضح أن التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها، باعتباره "مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها"، مشيرًا إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يُعد خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة. وأضاف أن القرارات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما المتعلقة بحصرية السلاح، سيتم تنفيذها بما يخدم مصلحة لبنان، ويضمن حماية جميع اللبنانيين وتعزيز دور الدولة في حفظ الأمن والاستقرار.

12:42 pm

تدمير جسر القاسمية بغارتين إسرائيليتين

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين متتاليتين استهدفتا جسر القاسمية، وهو الممر المتبقي الذي يربط منطقة صور بمدينة صيدا، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وأضافت الوكالة أن طائرة مسيّرة كانت قد نفذت، قبل الغارتين، ضربة على دفعتين بالقرب من الجسر نفسه.

12:26 pm

بري وقاليباف يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأوضح مكتب بري، في بيان ثانٍ، أن الاتصال تناول "آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان، ولا سيما في الجنوب، حيث يجري ما يجري جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، كما في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنه جرى تأكيد "وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان قبل أي أمر آخر".

12:12 pm

الأمم المتحدة تنفي ترتيب اتصال بين عون ونتنياهو

نفى مكتب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، جنين بلاسخارت، في حديثه مع التلفزيون العربي، وجود أي مسعى أممي لترتيب اتصال بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

11:39 am

حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله تنفيذ 13 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، باستخدام الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية، خلال اليوم الخميس. وقال الحزب إنه قصف تجمعًا لآليات وجنود جيش الاحتلال في مدينة الخيام، كما استهدف مربض مدفعية في مستوطنة كفار غلعادي. وأضاف أنه شن هجومًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع رأس الناقورة، إلى جانب قصف مستوطنات كريات شمونة وكفار غلعادي ومسغاف عام ومرغليوت، فضلًا عن استهداف مستوطنتي كرمئيل وبكيعين. وأشار الحزب إلى أنه خاض اشتباكات نارية مع قوة إسرائيلية، استهدفها بالأسلحة الموجّهة، ما أدى إلى تدمير أربع دبابات وناقلتي جند، مؤكداً أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى لحظة صدور البيان.

11:14 AM

ريتا الجمّال

اشتباكات وتصعيد ميداني

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني بشكل أساسي، كما في بعض المناطق البقاعية، وقد أسفرت اعتداءاته خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد أكثر من 40 شخصًا، وسقوط العديد من الإصابات، إلى جانب توسّع رقعة الدمار. وفي الساعات الماضية، استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى تبنين الحكومي جنوبًا، ما تسبّب بأضرار جسيمة في مبنى المستشفى، كما استهدفت غارة أخرى مبنى تجاريًا بالقرب منه.

كذلك، شنّ جيش الاحتلال سلسلة اعتداءات على الجنوب، طاولت بلدات الصرفند، والخيام، ودبّين، والهبارية، ومنطقة مفتوحة في حي الراهبات في النبطية جنوبي لبنان. ووجّه جيش الاحتلال إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني، داعيًا إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجّه إلى شمال نهر الزهراني.

وتشهد محاور بنت جبيل، جنوبًا، منذ ساعات الليل، اشتباكات على مسافة صفر بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، علمًا أن هذه المنطقة تسعى إسرائيل للسيطرة عليها، في إطار تحقيق أهدافها بإقامة منطقة عازلة، وتحاول تحقيق ذلك قبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات. وفي البقاع الغربي، شنّ طيران الاحتلال غارات على بلدة سحمر، ما أدى إلى تضرّر بعض المنازل.

10:29 AM

ريتا الجمّال

حركة "أمل": نرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل

أكدت مصادر نيابية في حركة أمل، لـ"العربي الجديد"، أن الدولة اللبنانية وحدها مخوّلة التفاوض، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم "بأوراق قوة وليس بتنازلات"، مع رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المطلوب هو التفاوض غير المباشر عبر "لجنة الميكانيزم"، معتبرة أن هذا المسار هو الأنسب في ظل الظروف الراهنة.

وفي السياق، أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يواصل حراكًا داخليًا وخارجيًا مكثفًا، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والحفاظ على السلم الأهلي في لبنان. وشددت المصادر على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تمهيدًا لأي مسار سياسي لاحق.

10:28 AM

ريتا الجمّال

لبنان يتمسك بشرط وقف إطلاق النار قبل بدء التفاوض

قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنه لم يحدّد بعد موعد الاجتماع الثاني مع إسرائيل، مؤكدة تمسّك لبنان بوقف إطلاق النار شرطا أساسيا للبدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضحت المصادر أن هناك تفهّمًا أميركيًا لهذا المطلب، وهو ما تعوّل عليه بيروت للضغط على إسرائيل من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار وتهيئة الأرضية لاستئناف المسار التفاوضي. وأشارت إلى أن المشهد لا يخلو من التعقيدات، خصوصًا في ظل استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلا أنها شددت على أن التمسّك بالمسار الدبلوماسي بات ضروريًا لحل القضايا العالقة.

10:18 am

مساعدات إنسانية أردنية إلى لبنان

أرسل الأردن قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان، في إطار الاستجابة المستمرة للأوضاع الإنسانية في الجمهورية اللبنانية. وتتكون القافلة من 15 شاحنة تتضمن مواد غذائية وأدوية ومواد إغاثية، وفق بيان صادر عن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي. وأشار الشبلي إلى أن هذه القافلة تؤكد الدور الإنساني الثابت للمملكة في دعم الدول الشقيقة في أوقات الأزمات، الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وبيّن أن التحرك الأردني يأتي استجابة لواجب إنساني لا يحتمل التأجيل، مشددًا على أن هذا الجهد لن يكون مؤقتًا، بل هو التزام مستمر سيحافظ عليه ما دامت الحاجة قائمة.

09:41 am

وزيرة إسرائيلية تؤكد أن نتنياهو سيجري اتصالاً مع عون

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الوزيرة غيلا غملئيل، عضو مراقب في الكابينت الأمني والسياسي، قولها إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجري اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع الرئيس اللبناني، في تأكيد إسرائيلي لما أعلنه ترامب بشأن هذا التواصل المرتقب.

9:40 AM

ريتا الجمّال

الرئاسة اللبنانية: لا معلومات عن أي اتصال بين عون ونتنياهو

قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، إنه لا معلومات لديها عن أي اتصال بين الرئيس جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس.

08:14 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدوان على لبنان، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

08:13 am

حزب الله يعلن تنفيذ 7 عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله تنفيذ سبع عمليات عسكرية، منذ فجر اليوم الخميس، استهدفت مواقع وقواعد تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية. وقال الحزب إنه استهدف موقع حانيتا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، كما قصف موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخية. وأضاف أنه نفذ هجومًا بطائرات مسيّرة على ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، إلى جانب استهداف قاعدة لوجستية تابعة للفرقة 146 شرق المدينة نفسها. وأشار الحزب إلى أنه استهدف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجّه عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة بنت جبيل، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة. كما أعلن قصف مقر قيادة الفرقة 146 في مستوطنة جعتون بسرب من المسيّرات، إضافة إلى استهداف رادار للاتصالات في ثكنة كتسافيا في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

06:36 am

ترامب: محادثات مباشرة بين زعيمي إسرائيل ولبنان اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان، الخميس، غداة أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم يشر إلى من يقصد.

03:13 am

غارة على محيط مستشفى في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مستشفى تبنين الحكومي جنوبي لبنان.

12:46 am

نتنياهو رداً على مساعي وقف النار في لبنان: مستمرون في القتال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، إن الجيش يواصل ضرب حزب الله، وإنه على وشك حسم معركة بنت جبيل، في ظل تزايد الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.

كرة نارية تتصاعد في غارة إسرائيلية منطقة العباسية بجنوب لبنان، 8 إبريل 2026 (Getty)
12:44 am

انتهاء اجتماع الكابينت الإسرائيلي دون اتخاذ قرار بوقف النار

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) انتهى ليل الأربعاء- الخميس دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

12:42 am

مسؤولون لبنانيون يتوقعون التوصل إلى اتفاق وقف نار قريباً

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين لبنانيين، أنهم يتوقعون التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان "قريباً".

12:27 am

أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • الاحتلال يقصف 72 منطقة لبنانية ويوقع 22 شهيداً

  • جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية وسط بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل

  • مسؤول أميركي: ترامب سيرحب بانتهاء الحرب على لبنان

  • نفي إسرائيلي لوجود اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان

  • نتنياهو: نحن على وشك سحق بنت جبيل

  • الاحتلال يصادق على خطة جديدة للعدوان على لبنان

  • مصادر إيرانية: اتفاق على وقف إطلاق نار في لبنان

  • بري يوفد معاونه إلى السعودية وسط تكتم حول أهداف الزيارة

