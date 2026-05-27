لبنان | الاحتلال يصعّد عدوانه وغارات وإنذارات نزوح جديدة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر وشنّ الغارات المكثفة على مناطق واسعة في جنوبي لبنان والبقاع، وسط تصعيد ميداني متواصل خلّف عشرات الشهداء والجرحى، وإنذارات جديدة بالإخلاء طاولت بلدات مأهولة بالسكان، فيما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت آليات ودبابات إسرائيلية.
ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان سبع بلدات في جنوبي لبنان، شملت طورا، ودير قانون النهر، وبدياس، وبرج رحال، ومعركة، والعباسية، وطيردبا، مطالباً السكان بإخلائها فوراً. كما أنذر سكان بلدتَي مشغرة وسحمر في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان، داعياً الأهالي إلى التوجه شمالاً نحو منطقة البقاع.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ هجمات على ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله" في مناطق عدة جنوبي لبنان، مشيراً في بيان إلى أنه شنّ خلال ساعات الليل أكثر من 100 غارة استهدفت مواقع ومسلحين تابعين للحزب في البقاع ومناطق مختلفة من الجنوب.
ميدانياً، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مسعف من جمعية الرسالة، وإصابة مسعفَين آخرين من الجمعية بجروح، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا في قضاء صور. وقالت الوزارة في بيان إن "العدو الإسرائيلي يواصل تطبيق شريعة الغاب غير آبه بالقانون الدولي الإنساني أو القرارات والأعراف الدولية"، محيّية "جهود المسعفين الأبطال وتضحياتهم المستمرة".
وفي حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات أدت إلى سلسلة مجازر أسفرت عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين، توزعت على عدد من البلدات الجنوبية.
كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى 3213 شهيداً و9737 جريحاً.
في غضون ذلك، أعلن حزب الله استهداف ثلاث دبابات ميركافا وآليّتَي نميرا في بلدة زوطر الشرقية، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية من طراز "أبابيل"، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المواجهات اليومية وتبادل القصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية في المناطق الحدودية اللبنانية.
تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..