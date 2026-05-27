لبنان | الاحتلال يصعّد عدوانه وغارات وإنذارات نزوح جديدة

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
27 مايو 2026   |  آخر تحديث: 02:09 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر وشنّ الغارات المكثفة على مناطق واسعة في جنوبي لبنان والبقاع، وسط تصعيد ميداني متواصل خلّف عشرات الشهداء والجرحى، وإنذارات جديدة بالإخلاء طاولت بلدات مأهولة بالسكان، فيما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت آليات ودبابات إسرائيلية.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان سبع بلدات في جنوبي لبنان، شملت طورا، ودير قانون النهر، وبدياس، وبرج رحال، ومعركة، والعباسية، وطيردبا، مطالباً السكان بإخلائها فوراً. كما أنذر سكان بلدتَي مشغرة وسحمر في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان، داعياً الأهالي إلى التوجه شمالاً نحو منطقة البقاع.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ تنفيذ هجمات على ما وصفها بـ"بنى تحتية تابعة لحزب الله" في مناطق عدة جنوبي لبنان، مشيراً في بيان إلى أنه شنّ خلال ساعات الليل أكثر من 100 غارة استهدفت مواقع ومسلحين تابعين للحزب في البقاع ومناطق مختلفة من الجنوب.

ميدانياً، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مسعف من جمعية الرسالة، وإصابة مسعفَين آخرين من الجمعية بجروح، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا في قضاء صور. وقالت الوزارة في بيان إن "العدو الإسرائيلي يواصل تطبيق شريعة الغاب غير آبه بالقانون الدولي الإنساني أو القرارات والأعراف الدولية"، محيّية "جهود المسعفين الأبطال وتضحياتهم المستمرة".

وفي حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات أدت إلى سلسلة مجازر أسفرت عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين، توزعت على عدد من البلدات الجنوبية.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/آذار الماضي ارتفعت إلى 3213 شهيداً و9737 جريحاً.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله استهداف ثلاث دبابات ميركافا وآليّتَي نميرا في بلدة زوطر الشرقية، عبر سرب من المسيّرات الانقضاضية من طراز "أبابيل"، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار المواجهات اليومية وتبادل القصف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية في المناطق الحدودية اللبنانية.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:08 am

مجازر إسرائيلية تواكب توسيع العدوان على لبنان

ازدادت الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرة تصاعدية في الأيام الأخيرة بوتيرة غير مسبوقة منذ إقرار الهدنة في 16 إبريل/نيسان الماضي على الجبهة اللبنانية، مع شمولها الجنوب والبقاع الغربي، على وقع ارتفاع أعداد الإنذارات بالإخلاء لمدن وقرى بكاملها، تزامناً مع تتالي المجازر، وتسجيل نزوح كثيف، لا في الجنوب والبقاع الغربي فحسب، بل أيضاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، إثر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، عن مرحلة "سحق حزب الله". 

إعلام عبري: 15 مسيّرة أطلقها حزب الله انفجرت في إسرائيل

كشفت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، أن أكثر من 15 طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية، معظمها في مناطق عسكرية، في وقت تتصاعد فيه مخاوف تل أبيب من تنامي تهديد المسيّرات، وسط تحركات إسرائيلية للحصول على وسائل حماية إضافية من دول أوروبية.

اتصال بين نتنياهو وترامب في ظل توسيع العدوان على لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على وقع توسيع تل أبيب عدوانها على لبنان. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "نتنياهو وترامب يجريان مكالمة هاتفية في ظل توسيع القتال في لبنان، والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران"، من دون تحديد الطرف الذي أجرى الاتصال.
غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في صور ومرجعيون

شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة صريفا، وغارة أخرى على بلدة برج رحال في قضاء صور جنوبي لبنان.

كما نفّذت مقاتلات الاحتلال غارة على بلدة قبريخا، وثلاث غارات على بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون، في إطار التصعيد المتواصل على المناطق الجنوبية.

حزب الله يعلن استهداف دبابات وآليات إسرائيلية

أعلن "حزب الله" استهداف ثلاث دبابات ميركافا وآليّتَي نميرا تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية من طراز "أبابيل".

وقال الحزب، في بيان، إن العملية حققت إصابات مباشرة في الآليات المستهدفة، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.

مجازر إسرائيلية في جنوب لبنان تخلف 31 شهيداً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، يوم الثلاثاء، أن الغارات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة على مناطق في جنوبي لبنان أدّت إلى سقوط 31 شهيداً و40 جريحاً، في سلسلة مجازر طاولت عدداً من البلدات.

وأوضح المركز، في بيان، أن بلدة برج الشمالي سجّلت 14 شهيداً، بينهم طفلان وثلاث سيدات، إضافة إلى 16 جريحاً بينهم خمسة أطفال وست سيدات. وفي بلدة كوثرية الرز، أسفرت الغارات عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم طفلان، فيما سقط أربعة شهداء، بينهم طفلان، وأصيب عشرة أشخاص، بينهم طفلان وثلاث سيدات، في بلدة حبوش.

كما أدّت الغارات على بلدة معركة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم طفل، بينما أسفرت الغارة على بلدة سلعا عن سقوط شهيدين وإصابة شخصين بجروح.

أبرز تطورات أمس الثلاثاء 26 مايو 2026:

حزب الله: استهدفنا ثكنات شوميرا وراميم وأفيفيم
حزب الله: المطلوب منع الوصاية الخارجية ورفض مشاريع التقسيم
جيش الاحتلال يستدعي قوات احتياط لتوسيع عملياته
لبنان يرسل وفداً عسكرياً إلى واشنطن تحضيراً لاجتماع البنتاغون
اشتباكات في زوطر الشرقية بعد تصدي حزب الله لقوة إسرائيلية

