لبنان | الاحتلال يستبق مفاوضات روما بتصعيد ميداني

تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، التي تستضيف خلال الأيام المقبلة جولة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وسط تحليق للطائرات المسيّرة في البقاع، وتزايد الحديث عن اقتراب تنفيذ تفاهمات تقضي بانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في الجنوب، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني فيها، في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن آليات التنفيذ ومستقبل سلاح حزب الله.
وكشفت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن الوفد اللبناني الذي وصل إلى روما للمشاركة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو وفد دبلوماسي، تلقى توجيهات رسمية واضحة، أبرزها التأكيد على ضرورة أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ انسحابها من جنوب لبنان، التزاماً بصيغة الاتفاق الإطاري، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً للمضي في تنفيذ التفاهمات.
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وفي المقابل، أفاد موقع "والاه" العبري، نقلاً عن مسؤول أمني رفيع، بأن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى إمكانية البدء بتنفيذ مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل خلال نحو ثلاثة أسابيع، رغم استمرار الخلافات بين الطرفين. ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من التنفيذ ستتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من مناطق تجريبية متفق عليها في جنوب لبنان، على أن ينتشر الجيش اللبناني فيها ويتولى مسؤولية الأمن، بما في ذلك إزالة البنى التحتية العسكرية ونزع وجود المسلحين.
وأشار التقرير إلى أن وفداً أميركياً زار إسرائيل الأسبوع الماضي لبحث آليات تنفيذ الاتفاق، قبل أن ينتقل إلى بيروت لاستكمال المشاورات مع الجانب اللبناني، فيما من المنتظر أن تشهد اجتماعات روما، المقررة يومي 15 و16 يولي/ تموز الجاري، مناقشة الجوانب الفنية والتكتيكية المتعلقة بتطبيق الاتفاق على الأرض، على أن تتزامن مع تحركات سياسية أوسع، أبرزها الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني جوزاف عون إلى واشنطن في 20 يوليو.
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عون: سأطلب من ترامب الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الانسحاب
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الجيش اللبناني والدولة هما الجهتان القادرتان على حماية اللبنانيين، وليس الأحزاب أو الطائفية أو المذهبية، مشدداً على أن التجارب التي مر بها لبنان منذ عام 1975 أثبتت ذلك.
ودعا عون إلى وحدة الصف والموقف، معتبراً أنها "أقوى سلاح"، وقال إن أبناء الجنوب "ملّوا ويستحقون العيش بأمان واستقرار، بدلاً من مشاهدة ممتلكاتهم وأراضيهم مدمرة في كل فترة، واستشهاد أبنائهم"، متسائلاً: "لماذا على لبنان والجنوب أن يدفعا الثمن دائماً؟".
وشدد الرئيس اللبناني على أنه "لن يفرّط بالجنوب أو بحقوق لبنان"، مؤكداً أن صيغة الاتفاق الإطاري تنص على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن إسرائيل وقّعت على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان. وأوضح عون أنه سيشرح، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، للرئيس الأميركي دونالد ترامب تطورات الوضع اللبناني، وسيطلب منه ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في صيغة الإطار والاستجابة للمطالب اللبنانية، معرباً عن أمله في الاستفادة من رغبة الإدارة الأميركية في تحقيق السلام في المنطقة وتعزيز موقع لبنان في هذا المسار.
أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن أمله أن تفضي المفاوضات المقررة في العاصمة الإيطالية روما، غداً وبعد غد، إلى تحقيق خطوات عملية على الأرض، تبدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، يليها انتشار الجيش اللبناني في المواقع التي يجري إخلاؤها.
وأكد عون أن الجيش اللبناني يواصل أداء مهامه في مختلف الأراضي اللبنانية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العسكريون، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية وتوفير التجهيزات اللازمة لها.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إدراك أن الحرب لن تحقق الأمن، مؤكداً أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التفاوض، وأن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من القتل والتدمير والتهجير.
وأضاف عون أنه "من غير الممكن الاستمرار بنهج العدوان والحديث عن السلام والأمن"، مشيراً إلى أن التجارب التاريخية حول العالم أثبتت أن الحروب واستخدام القوة لا يؤديان إلى السلام والاستقرار أو القضاء على القوى غير الرسمية، داعياً إسرائيل إلى تغيير نهجها إذا كانت تريد بالفعل تحقيق الأمن لشعبها والاستقرار في المنطقة.
تفاؤل لبناني بمفاوضات روما بانتظار حسم المناطق التجريبية
يستعدّ لبنان للجولة السادسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما غداً الثلاثاء، وسط تعويله على أن تكون الاجتماعات ذات طابع تنفيذي للاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في واشنطن، في 26 يونيو/حزيران الماضي. وتقول مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنّ "الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات روما، التي ستُعقد يوم غدٍ الثلاثاء، هو دبلوماسي، وقد نال التوجيهات الرسمية، خاصة لناحية التأكيد على ضرورة بدء إسرائيل انسحابها من الجنوب تنفيذاً لصيغة الاتفاق الإطاري".
دعا "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" السلطات اللبنانية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف ما وصفه بـ"المجازر المستمرة" وعمليات التجريف والنسف والحرق التي تطاول القرى الحدودية المحتلة جنوبي لبنان.
وقال التجمع، في بيان، إن أكثر من 60 قرية حدودية لا تزال محتلة، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة الأهالي إلى قراهم، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وصرف التعويضات للمتضررين. كما ناشد رئيس الجمهورية اتخاذ موقف حازم وتعليق أي مفاوضات إلى حين وقف عمليات التدمير، محذراً من أن استمرارها يؤدي إلى محو معالم القرى الحدودية.
وفد دبلوماسي يمثل بيروت في مفاوضات روما مع إسرائيل
كشفت مصادر رسمية لبنانية أن الوفد الذي وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هو وفد دبلوماسي، مشيرة إلى أنه تلقى توجيهات رسمية تؤكد ضرورة بدء إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان، تنفيذاً لصيغة الاتفاق الإطاري.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الجانب اللبناني ينظر بتفاؤل إلى اجتماعات روما، ولا سيما في ظل الاهتمام الأميركي الكبير بلبنان، معتبرة أن الولايات المتحدة قادرة على ممارسة ضغوط على إسرائيل لإزالة العقبات والعراقيل التي تعترض تنفيذ الاتفاق.
"والاه": إسرائيل تستعد لانسحاب تدريجي من جنوب لبنان
يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على تحسين دفاعات الحدود الدوليّة الفاصلة بين المستوطنات الشماليّة وجنوبي لبنان، وسط استمرار تدمير الأنفاق بموازاة تعزيز "الخط الأصفر" بما يضمن منع ما يُطلق عليه عمليات "التسلل". والتي تنحصر في غالبها بمحاولة لبنانيين العودة إلى قراهم ومنازلهم المدّمرة غالباً ما يُستهدفون بذريعة "تشكيلهم خطراً على القوات الإسرائيلية". ويأتي ما سبق وفقاً لما أورده موقع "والاه"، اليوم الاثنين، على خلفية شكوكٍ تنامت في أوساط المؤسسة الأمنية حيال استطاعة الجيش اللبناني تفكيك حزب الله في الجنوب وتجريده من سلاحه، وتقدّم المسار السياسي بين إسرائيل ولبنان، بموازاة استعدادات لإمكانية بدء انسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية قريباً.
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