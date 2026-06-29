لبنان | الاحتلال يزعم تدمير نفق لحزب الله في بلدة مجدل زون

ادعت إسرائيل، مساء الأحد، تدمير نفق تابع لـ"حزب الله" في بلدة مجدل زون جنوبيّ لبنان، يحتوي على "وسائل قتالية". جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بعد يومين من توقيع اتفاق الإطار بين تل أبيب وبيروت.
وقال بيان نتنياهو وكاتس، إن "الجيش الإسرائيلي دمّر بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله، في مجدل زون جنوبي لبنان، وذلك في إطار عملية عسكرية تحمل اسم (نهاية المطاف)".
وذكر البيان، أن "النفق يمتد لأكثر من 200 متر وبعمق يتجاوز 25 مترًا". وادعى أنه كان يحتوي على "مئات الوسائل القتالية وعدد من منصات الإطلاق التي خُصصت لاستهداف الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف أن إسرائيل "أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا، إلى جانب ممثلها في لبنان، بعملية تدمير هذه البنية التحتية". وقال البيان، إن "قوات الجيش ستواصل عملياتها في منطقة الجنوب اللبناني بهدف تدمير ما تبقى من بنى تحتية لحزب الله، وإزالة التهديدات عن بلدات شمال إسرائيل"، وفق ادعائه.
في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون في قضاء صور، وقد سمع صدى دوي الانفجار في القرى المجاورة".
وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا في مدينة النبطية، كما شن غارة أخرى مستهدفا أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية.
حظي الاتفاق الإطاري الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن ليل الجمعة بترحيب إقليمي ودولي ودعم أميركي صريح، فيما ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، به باعتباره "سقطة مريعة" و"تنازلاً عن السيادة"، مؤكداً أن الحزب سيتعامل معه على أنه "منعدم الوجود".
كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..