لبنان | الاحتلال يزعم تدمير نفق لحزب الله في بلدة مجدل زون

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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29 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 02:34 (توقيت القدس)
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ادعت إسرائيل، مساء الأحد، تدمير نفق تابع لـ"حزب الله" في بلدة مجدل زون جنوبيّ لبنان، يحتوي على "وسائل قتالية". جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بعد يومين من توقيع اتفاق الإطار بين تل أبيب وبيروت.

وقال بيان نتنياهو وكاتس، إن "الجيش الإسرائيلي دمّر بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله، في مجدل زون جنوبي لبنان، وذلك في إطار عملية عسكرية تحمل اسم (نهاية المطاف)".

وذكر البيان، أن "النفق يمتد لأكثر من 200 متر وبعمق يتجاوز 25 مترًا". وادعى أنه كان يحتوي على "مئات الوسائل القتالية وعدد من منصات الإطلاق التي خُصصت لاستهداف الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن إسرائيل "أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا، إلى جانب ممثلها في لبنان، بعملية تدمير هذه البنية التحتية". وقال البيان، إن "قوات الجيش ستواصل عملياتها في منطقة الجنوب اللبناني بهدف تدمير ما تبقى من بنى تحتية لحزب الله، وإزالة التهديدات عن بلدات شمال إسرائيل"، وفق ادعائه.

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون في قضاء صور، وقد سمع صدى دوي الانفجار في القرى المجاورة".

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا في مدينة النبطية، كما شن غارة أخرى مستهدفا أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية.

حظي الاتفاق الإطاري الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن ليل الجمعة بترحيب إقليمي ودولي ودعم أميركي صريح، فيما ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، به باعتباره "سقطة مريعة" و"تنازلاً عن السيادة"، مؤكداً أن الحزب سيتعامل معه على أنه "منعدم الوجود".

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

02:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله: الاحتلال يواصل خروقاته ونحتفظ بحق الدفاع

قال حزب الله في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته المستمرّة لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى سلسلة من الخروقات. وأكد البيان أن "ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها، وتحتفظ بحقّها في الدفاع عن وطنها وشعبها".

12:29 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استهداف نفق في مجدل زون وغارات على النبطية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت نفق وادي حسن في بلدة مجدل زون في قضاء صور، وقد سمع صدى دوي الانفجار في القرى المجاورة".

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا في مدينة النبطية، كما شن غارة أخرى مستهدفا أطراف بلدة ميفدون في قضاء النبطية.

12:28 am

الأناضول

avata
الأناضول
الاحتلال يزعم تدمير نفق لحزب الله في بلدة مجدل زون

ادعت إسرائيل، مساء الأحد، تدمير نفق تابع لـ"حزب الله" في بلدة مجدل زون جنوبيّ لبنان، يحتوي على "وسائل قتالية". جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بعد يومين من توقيع اتفاق الإطار بين تل أبيب وبيروت.

وقال بيان نتنياهو وكاتس، إن "الجيش الإسرائيلي دمّر بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله، في مجدل زون جنوبي لبنان، وذلك في إطار عملية عسكرية تحمل اسم (نهاية المطاف)".

وذكر البيان، أن "النفق يمتد لأكثر من 200 متر وبعمق يتجاوز 25 مترًا". وادعى أنه كان يحتوي على "مئات الوسائل القتالية وعدد من منصات الإطلاق التي خُصصت لاستهداف الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن إسرائيل "أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا، إلى جانب ممثلها في لبنان، بعملية تدمير هذه البنية التحتية". وقال البيان، إن "قوات الجيش ستواصل عملياتها في منطقة الجنوب اللبناني بهدف تدمير ما تبقى من بنى تحتية لحزب الله، وإزالة التهديدات عن بلدات شمال إسرائيل"، وفق ادعائه.

12:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
سلام وبري يؤكدان رفض الانقسام في لبنان

أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، بحثا خلاله آخر التطورات، وأكدا رفض "أي فتنة" بين اللبنانيين، والعمل على التصدي لها، ورفض تحويل أي خلاف سياسي إلى مادة للانقسام الوطني والتفرقة.

12:23 AM
أبرز تطورات الأوضاع في لبنان يوم أمس الأحد
  • حزب الله يرفض اتفاق الإطار
  • عون يتلقى اتصالاً من ترامب
  • حسن فضل الله: السلطة وقّعت على "صك استسلام" ووعدت بنزع سلاحنا
  • جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بمعارك جنوب لبنان
  • وزيرة إسرائيلية: سنواصل احتلال جنوب لبنان
  • جريحان بقنبلة صوتية إسرائيلية في برج قلاويه
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