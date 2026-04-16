لبنان | الاحتلال يرفض وقف النار وترامب يعلن محادثات بين عون ونتيناهو

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
16 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 10:39 (توقيت القدس)
على الرغم من إعلان مصادر ومسؤولين إيرانيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكد مواصلة العدوان. وذكر نتنياهو في بيان مصور الأربعاء أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان. وقال مراسل لموقع أكسيوس الأميركي إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) ليل الأربعاء- الخميس انتهى دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة كشفت مساء الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، بـ"ضغوط إيرانية وجهود وساطة باكستانية مكثفة" على أن يبدأ تطبيقه خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه "رغم هذا الاتفاق لكن لا يمكن القول إن الأمر محسوم من الآن ويجب الانتظار لتطورات الساعات المقبلة لنرى ماذا سيحصل على أرض الواقع"، من دون أن تستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"إفشال الاتفاق مجددا رغم تفاهم الجانب الأميركي معه على ذلك".

ميدانياً، يواصل جيش الاحتلال شن الغارات على بلدات الجنوب موقعاً شهداء وجرحى، فيما يستهدف حزب الله مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، وسط المعارك البرية مع القوات المتوغلة، خصوصا في بنت جبيل.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول...

10:29 AM

حركة "أمل": نرفض التفاوض المباشر مع إسرائيل

أكدت مصادر نيابية في حركة أمل، لـ"العربي الجديد"، أن الدولة اللبنانية وحدها مخوّلة التفاوض، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم "بأوراق قوة وليس بتنازلات"، مع رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المطلوب هو التفاوض غير المباشر عبر "لجنة الميكانيزم"، معتبرة أن هذا المسار هو الأنسب في ظل الظروف الراهنة.

وفي السياق، أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يواصل حراكًا داخليًا وخارجيًا مكثفًا، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والحفاظ على السلم الأهلي في لبنان. وشددت المصادر على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تمهيدًا لأي مسار سياسي لاحق.

10:28 AM

لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار شرطًا لبدء المفاوضات

قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنه لم يحدّد بعد موعد الاجتماع الثاني مع إسرائيل، مؤكدة تمسّك لبنان بوقف إطلاق النار كشرط أساسي للبدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وأوضحت المصادر أن هناك تفهّمًا أميركيًا لهذا المطلب، وهو ما تعوّل عليه بيروت للضغط على إسرائيل من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار وتهيئة الأرضية لاستئناف المسار التفاوضي. وأشارت إلى أن المشهد لا يخلو من التعقيدات، خصوصًا في ظل استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلا أنها شددت على أن التمسّك بالمسار الدبلوماسي بات ضروريًا لحل القضايا العالقة.

10:18 am

العربي الجديد

عمّان
الأردن يرسل قافلة مساعدات إلى لبنان

أرسل الأردن قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى لبنان، في إطار الاستجابة المستمرة للأوضاع الإنسانية في الجمهورية اللبنانية. وتتكون القافلة من 15 شاحنة تتضمن مواد غذائية وأدوية ومواد إغاثية، وفق بيان صادر عن أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي. وأشار الشبلي إلى أن هذه القافلة تؤكد الدور الإنساني الثابت للمملكة في دعم الدول الشقيقة في أوقات الأزمات، الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وبيّن أن التحرك الأردني يأتي استجابة لواجب إنساني لا يحتمل التأجيل، مشددًا على أن هذا الجهد لن يكون مؤقتًا، بل هو التزام مستمر سيحافظ عليه ما دامت الحاجة قائمة.

09:41 am

القدس المحتلة
وزيرة إسرائيلية تؤكد أن نتنياهو سيجري اتصالاً مع عون

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الوزيرة غيلا غملئيل، عضو مراقب في الكابينيت الأمني والسياسي، قولها إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيجري اتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع الرئيس اللبناني، في تأكيد إسرائيلي لما أعلنه ترامب بشأن هذا التواصل المرتقب.

9:40 AM

الرئاسة اللبنانية تنفي وجود اتصال مرتقب بين عون ونتنياهو

نفت مصادر في الرئاسة اللبنانية، لـ"العربي الجديد"، وجود أي معلومات بشأن اتصال هاتفي سيجريه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.

08:14 am

أسوشييتد برس

نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدوان على لبنان، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

08:13 am

بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 7 عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله تنفيذ سبع عمليات عسكرية، منذ فجر اليوم الخميس، استهدفت مواقع وقواعد تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية. وقال الحزب إنه استهدف موقع حانيتا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، كما قصف موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخية. وأضاف أنه نفذ هجومًا بطائرات مسيّرة على ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، إلى جانب استهداف قاعدة لوجستية تابعة للفرقة 146 شرق المدينة نفسها. وأشار الحزب إلى أنه استهدف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجّه عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة بنت جبيل، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة. كما أعلن قصف مقر قيادة الفرقة 146 في مستوطنة جعتون بسرب من المسيّرات، إضافة إلى استهداف رادار للاتصالات في ثكنة كتسافيا في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

06:36 am

واشنطن
ترامب: محادثات مباشرة بين زعيمي إسرائيل ولبنان اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن الزعيمين الإسرائيلي واللبناني سيتحدثان، الخميس، غداة أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "نحاول إيجاد فترة من الراحة بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقت طويل منذ آخر محادثة بين زعيمين (إسرائيلي ولبناني)، قرابة 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم يشر إلى من يقصد.

03:13 am

بيروت
غارة على محيط مستشفى في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مستشفى تبنين الحكومي جنوبي لبنان.

12:46 am

القدس المحتلة
نتنياهو رداً على مساعي وقف النار في لبنان: مستمرون في القتال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، إن الجيش يواصل ضرب حزب الله، وإنه على وشك حسم معركة بنت جبيل، في ظل تزايد الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.

كرة نارية تتصاعد في غارة إسرائيلية منطقة العباسية بجنوب لبنان، 8 إبريل 2026 (Getty)
12:44 am

واشنطن
انتهاء اجتماع الكابينت الإسرائيلي دون اتخاذ قرار بوقف النار

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) انتهى ليل الأربعاء- الخميس دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

12:42 am

مسؤولون لبنانيون يتوقعون التوصل إلى اتفاق وقف نار قريباً

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين لبنانيين، أنهم يتوقعون التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان "قريباً".

12:27 am

بيروت
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • الاحتلال يقصف 72 منطقة لبنانية ويوقع 22 شهيداً

  • جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية وسط بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل

  • مسؤول أميركي: ترامب سيرحب بانتهاء الحرب على لبنان

  • نفي إسرائيلي لوجود اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان

  • نتنياهو: نحن على وشك سحق بنت جبيل

  • الاحتلال يصادق على خطة جديدة للعدوان على لبنان

  • مصادر إيرانية: اتفاق على وقف إطلاق نار في لبنان

  • بري يوفد معاونه إلى السعودية وسط تكتم حول أهداف الزيارة

