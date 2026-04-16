لبنان | الاحتلال يرفض وقف النار وترامب يعلن محادثات بين عون ونتيناهو

أكدت مصادر نيابية في حركة أمل، لـ"العربي الجديد"، أن الدولة اللبنانية وحدها مخوّلة التفاوض، مشددة على أن ذلك يجب أن يتم "بأوراق قوة وليس بتنازلات"، مع رفض أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المطلوب هو التفاوض غير المباشر عبر "لجنة الميكانيزم"، معتبرة أن هذا المسار هو الأنسب في ظل الظروف الراهنة.
وفي السياق، أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يواصل حراكًا داخليًا وخارجيًا مكثفًا، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والحفاظ على السلم الأهلي في لبنان. وشددت المصادر على أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تمهيدًا لأي مسار سياسي لاحق.