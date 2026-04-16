على الرغم من إعلان مصادر ومسؤولين إيرانيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكد مواصلة العدوان. وذكر نتنياهو في بيان مصور الأربعاء أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان. وقال مراسل لموقع أكسيوس الأميركي إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) ليل الأربعاء- الخميس انتهى دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار.
وكانت مصادر إيرانية مطلعة كشفت مساء الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، بـ"ضغوط إيرانية وجهود وساطة باكستانية مكثفة" على أن يبدأ تطبيقه خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه "رغم هذا الاتفاق لكن لا يمكن القول إن الأمر محسوم من الآن ويجب الانتظار لتطورات الساعات المقبلة لنرى ماذا سيحصل على أرض الواقع"، من دون أن تستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"إفشال الاتفاق مجددا رغم تفاهم الجانب الأميركي معه على ذلك".
ميدانياً، يواصل جيش الاحتلال شن الغارات على بلدات الجنوب موقعاً شهداء وجرحى، فيما يستهدف حزب الله مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، وسط المعارك البرية مع القوات المتوغلة، خصوصا في بنت جبيل.
