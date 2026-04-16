لبنان | الاحتلال يرفض وقف إطلاق النار وترامب يعلن محادثات بين الزعيمين

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
16 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 08:27 (توقيت القدس)
+ الخط -

على الرغم من إعلان مصادر ومسؤولين إيرانيين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكد مواصلة العدوان. وذكر نتنياهو في بيان مصور الأربعاء أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان. وقال مراسل لموقع أكسيوس الأميركي إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) ليل الأربعاء- الخميس انتهى دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار.

وكانت مصادر إيرانية مطلعة كشفت مساء الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، بـ"ضغوط إيرانية وجهود وساطة باكستانية مكثفة" على أن يبدأ تطبيقه خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أنه "رغم هذا الاتفاق لكن لا يمكن القول إن الأمر محسوم من الآن ويجب الانتظار لتطورات الساعات المقبلة لنرى ماذا سيحصل على أرض الواقع"، من دون أن تستبعد أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"إفشال الاتفاق مجددا رغم تفاهم الجانب الأميركي معه على ذلك".

ميدانياً، يواصل جيش الاحتلال شن الغارات على بلدات الجنوب موقعاً شهداء وجرحى، فيما يستهدف حزب الله مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ، وسط المعارك البرية مع القوات المتوغلة، خصوصا في بنت جبيل.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول...

08:14 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار العدوان على لبنان، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

08:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 7 عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلن حزب الله تنفيذ سبع عمليات عسكرية، منذ فجر اليوم الخميس، استهدفت مواقع وقواعد تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية. وقال الحزب إنه استهدف موقع حانيتا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، كما قصف موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخية. وأضاف أنه نفذ هجومًا بطائرات مسيّرة على ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، إلى جانب استهداف قاعدة لوجستية تابعة للفرقة 146 شرق المدينة نفسها. وأشار الحزب إلى أنه استهدف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجّه عند الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة بنت جبيل، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة. كما أعلن قصف مقر قيادة الفرقة 146 في مستوطنة جعتون بسرب من المسيّرات، إضافة إلى استهداف رادار للاتصالات في ثكنة كتسافيا في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

06:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
ترامب: محادثات ستعقد غدا بين لبنان وإسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محادثات ستعقد غدا بين لبنان وإسرائيل. وكتب ترامب على موقعه "تروث سوشال": "نحاول خلق بعض الهدوء بين إسرائيل ولبنان. لقد مرّ وقتٌ طويلٌ منذ آخر حوارٍ بين الزعيمين، حوالي 34 عامًا. سيحدث ذلك غدًا. رائع!".

03:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة على محيط مستشفى في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على محيط مستشفى تبنين الحكومي جنوبي لبنان.

12:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو رداً على مساعي وقف النار في لبنان: مستمرون في القتال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، إن الجيش يواصل ضرب حزب الله، وإنه على وشك حسم معركة بنت جبيل، في ظل تزايد الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان. وذكر نتنياهو في بيان مصور أنه أصدر تعليمات للجيش بمواصلة تعزيز "المنطقة العازلة" في جنوب لبنان.

كرة نارية تتصاعد في غارة إسرائيلية منطقة العباسية بجنوب لبنان، 8 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

نتنياهو رداً على مساعي وقف النار في لبنان: مستمرون في القتال

12:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
انتهاء اجتماع الكابينت الإسرائيلي دون اتخاذ قرار بوقف النار

نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اجتماع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) انتهى ليل الأربعاء- الخميس دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

12:42 am

رويترز

رويترز
مسؤولون لبنانيون يتوقعون التوصل إلى اتفاق وقف نار قريباً

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين لبنانيين، أنهم يتوقعون التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل ولبنان "قريباً".

12:27 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • الاحتلال يقصف 72 منطقة لبنانية ويوقع 22 شهيداً

  • جيش الاحتلال ينسف منازل سكنية وسط بلدة عيناتا قضاء بنت جبيل

  • مسؤول أميركي: ترامب سيرحب بانتهاء الحرب على لبنان

  • نفي إسرائيلي لوجود اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان

  • نتنياهو: نحن على وشك سحق بنت جبيل

  • الاحتلال يصادق على خطة جديدة للعدوان على لبنان

  • مصادر إيرانية: اتفاق على وقف إطلاق نار في لبنان

  • بري يوفد معاونه إلى السعودية وسط تكتم حول أهداف الزيارة

دلالات
المساهمون
أسوشييتد برس
رويترز
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ترامب يتحدث إلى الصحافيين في المكتب البيضاوي، 31 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب: محادثات مباشرة بين زعيمي إسرائيل ولبنان اليوم

من وصول قائد حماس في غزة خليل الحية إلى شرم الشيخ (لقطة شاشة)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

محادثات أميركية مباشرة مع "حماس" في القاهرة

البرهان وحميدتي في الخرطوم، 5 ديسمبر 2022 (الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

س/ ج | لماذا اندلعت الحرب في السودان وما هي الجهود المبذولة لوقفها؟