تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، على الرغم من الاتصالات المكثفة التي يجريها لبنان خارجياً لوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبالتوازي مع ذلك، تستمر المباحثات الداخلية في الملف الأمني، وعلى رأسها قضية حصرية السلاح بيد الدولة، حيث عُقد اجتماع بارز اليوم الجمعة بين الرئيس جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

ميدانياً، أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم باستشهاد مواطن في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة عند أطراف بلدة صدّيقين في قضاء صور جنوبي لبنان. وتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاحتلال على علو منخفض فوق مناطق لبنانية عدة، بما فيها العاصمة بيروت. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بقذائف ضوئية منطقة جبل كحيل في بلدة مارون الراس، فيما ذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن دبابة "ميركافا" وآليتين عسكريتين للاحتلال توغلت ليل الخميس باتجاه شرق بلدة يارون الحدودية، وتمركزت قرب منزل كان قد فُجّر سابقاً.

وقد احتلت هذه الاعتداءات أولوية النقاش خلال اجتماع عون وهيكل، إلى جانب التباحث في الأوضاع الأمنية جنوباً، والتحضيرات الجارية لزيارة قائد الجيش المرتقبة إلى واشنطن واللقاءات التي سيعقدها مع مسؤولين أميركيين. وفي هذا السياق، كشفت مصادر عسكرية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن قائد الجيش سيغادر لبنان نهاية الأسبوع في رحلة تشمل محطتين، الأولى في فلوريدا والثانية في واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أن الملف الأمني سيتصدّر المباحثات، سواء في ما يخص الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تعيق انتشار الجيش جنوباً، أو ملف دعم المؤسسة العسكرية؛ إذ سيُقدّم تقرير مفصّل حول احتياجات الجيش من عديد وعتاد لتمكينه من إنجاز مهامه في هذه المرحلة الدقيقة، بدءاً من حصرية السلاح وضبط الحدود وصولاً إلى مكافحة التهريب والمخدرات.

كما أوضحت المصادر أن العماد هيكل سيستعرض تقريراً بالمهام التي نفذها الجيش ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، والمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوبي الليطاني، فضلاً عن العمليات النوعية في المخيمات الفلسطينية. وسيكرر المطالبة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها والانسحاب من النقاط المحتلة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، مع عرض ملف "لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية" (الميكانيزم) وسط تمسك لبناني بانعقادها المستمر.

استئناف اجتماعات "الميكانيزم"

على صعيد آخر، أكدت السفارة الأميركية في بيروت والقيادة المركزية الأميركية، في بيان، أن إطار التنسيق العسكري (الميكانيزم) المنبثق عن اتفاق 27 نوفمبر لا يزال قائماً ويعمل بكامل طاقته. وأعلن البيان أن الاجتماع المقبل سيُعقد في الناقورة في 25 فبراير/شباط المقبل، مع تحديد مواعيد لاحقة في 25 مارس/آذار، و22 إبريل/نيسان، و20 مايو/أيار، بوصفها منتدى أساسياً للتنسيق بين الأطراف.

يُذكر أن اللجنة لم تعقد اجتماعها الذي كان مقرراً في 14 يناير/كانون الثاني الجاري لأسباب غير معلنة رسمياً، وسط أنباء عن عقبات حالت دون ذلك، منها احتمال تغيير الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وخلافات حول مستوى التمثيل، ومطالب إسرائيلية باستبعاد ممثل فرنسا. ورغم تقليص وتيرة الاجتماعات من أسبوعية إلى شهرية، إلا أن المصادر الرسمية اللبنانية أكدت لـ"العربي الجديد" إصرارها على استمرار اللقاءات لانتزاع مطالبها بوقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس عون لوفد من عائلة النقيب المتقاعد أحمد شكر أن ملف الأسرى هو محور متابعة يومية في مفاوضات "الميكانيزم"، مشيراً إلى كشف ظروف خطف النقيب ومتابعة التحقيق مع أحد الموقوفين. كما شدد خلال لقائه رؤساء بلديات حدودية على أن "إعادة إعمار الجنوب تأتي في صدارة الأولويات لتسهيل عودة الأهالي"، نافياً ما يُشاع عن "مناطق خالية" أو "اقتصادية" واصفاً إياها بمجرد ادعاءات لم تُطرح رسمياً.