لبنان | استشهاد 8 من أمن الدولة في غارات إسرائيلية على النبطية

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
التحديثات الحية
10 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 16:43 (توقيت القدس)
على وقع تصعيد إسرائيلي دموي في جنوبي لبنان، أُعلن عن استشهاد 8 عناصر من أمن الدولة في غارات عنيفة استهدفت مدينة النبطية وخلّفت دمارًا واسعًا، فيما يواصل جيش الاحتلال توسيع بنك أهدافه في ظل غموض يحيط بمصير أي تهدئة محتملة تشمل لبنان. وفي هذا السياق، يواصل حزب الله استهداف مواقع الاحتلال وتجمّعاته داخل المدن الإسرائيلية.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن  لبنان، عبر القتال ضد حزب الله، يشكل "ساحة القتال الرئيسية" للجيش. وقال زامير خلال زيارة قام بها أمس الخميس إلى مشارف بلدة بنت جبيل، جنوبي لبنان، حيث يخوض الجيش معارك ضد حزب الله "إن الجيش الإسرائيلي في حالة حرب، ولسنا في حالة وقف إطلاق نار. نحن مستمرون في القتال هنا في هذا القطاع، فهذه هي ساحة قتالنا الأساسية"، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن ستستضيف مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل، الأسبوع المقبل، على أن تتناول محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. ووفق وسائل إعلام أميركية، سيترأس الوفد الأميركي السفير لدى بيروت ميشال عيسى، فيما تترأس وفد لبنان سفيرته لدى واشنطن ندى معوض، ويقود وفد إسرائيل سفيرها يحيئيل ليتر. وتتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مفاوضات، داعية إلى تدخل أميركي للضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه، بما يهيئ الظروف لبدء مسار سياسي. وأمس الخميس، أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أنّ "لبنان يشدد على ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان إفساحاً في المجال للتفاوض ويدعو الأميركيين إلى التدخل في هذا الإطار والضغط على الإسرائيلي لوقف إطلاق النار". وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن "الاجتماع الأول الذي سيعقد في واشنطن سيكون تحضيرياً وسيكون مبدئياً على مستوى السفراء"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نواف سلام يتحضّر لزيارة الولايات المتحدة الأميركية في إطار الجهود التي تبذل من أجل الحل".

بدوره، دعا عضو كتلة حزب الله النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب علي فياض الحكومة اللبنانية إلى التمسك بوقف إطلاق النار شرطاً مسبقاً لأي خطوة لاحقة، مؤكداً، في بيان، أمس الخميس، رفضه أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مذكّراً بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وعودة السكان إلى مناطقهم.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تصريح نتنياهو جاء بعد مكالمات هاتفية أجراها، أول من أمس الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف. وقال المسؤولون إن ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح باب المفاوضات. 

04:42 pm

بيروت
نعيم قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس

أكد الأمين العام لـحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أنّ "المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس"، مشدداً على أنّ الحزب "لن يقبل بالعودة إلى الوضع السابق"، في ظل استمرار المواجهة مع إسرائيل.

وفي رسالة وجّهها إلى اللبنانيين، قدّم قاسم التعازي بالضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، بينهم مدنيون ومقاتلون، معتبراً أنّ هذه التضحيات تشكّل عاملاً "للعزة والنصر" في مواجهة من وصفه بـ"العدو الإسرائيلي الأميركي".

نعيم قاسم خلال إلقاء كلمة متلفزة، 13 مارس 2026 (إعلام حزب الله)
بيروت
طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة على النبطية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات هي الأعنف على مدينة النبطية في الجنوب اللبناني.

وطاولت الغارات محيط السرايا الحكومية الذي تعرّض لأضرار كبيرة، وقد أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، من عناصر جهاز أمن الدولة.

وقال مصدر صحي لـ"العربي الجديد"، إن هناك 7 شهداء على الأقل من عناصر أمن الدولة، لكن العمليات الميدانية مستمرّة، ولا يمكن إحصاء العدد حالياً خاصة أن هناك الكثير من الأشلاء.

بيروت
استشهاد 8 من أمن الدولة في غارات إسرائيلية عنيفة على النبطية

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 8 عناصر من أمن الدولة إثر غارات إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وتعرضت المدينة لأكبر عدوان منذ بداية الحرب الحالية، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت معظم الأحياء والشوارع، مخلّفة دمارًا واسعًا. وأدت الغارات في محيط السرايا الحكومية إلى تدمير مبانٍ وحدوث مجزرة، طالت مكتب أمن الدولة، حيث أفيد عن استشهاد 8 عناصر كحصيلة أولية. وتواصل فرق الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفيات.

4:15 PM

ريتا الجمّال

بيروت
تحركات أميركية لخفض التصعيد وترتيبات لمفاوضات لبنان وإسرائيل

أفادت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" بأن واشنطن تعمل على خط خفض التصعيد الإسرائيلي، في ظل ضغوط دولية على إسرائيل لعدم استهداف المرافق الرسمية ووقف إطلاق النار، خاصة مع تصاعد حالة الاستنكار والإدانة الدولية للاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن تحضيرات مستمرة لجولة سيقوم بها رئيس الوزراء نواف سلام إلى واشنطن، حيث سيجري بحث مختلف الملفات والتطورات الأخيرة، بما في ذلك المفاوضات ومطالب لبنان الأساسية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من المناطق التي تحتلها إسرائيل. وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية تتولى ملف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مؤكدة أن بيروت لم تتبلغ رسميًا حتى الآن بموعد الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل في واشنطن.

ولفتت المصادر إلى أن ترتيبات تجريها الخارجية الأميركية لإجراء اتصال هاتفي تمهيدي حول المفاوضات، بمشاركة سفيري لبنان وإسرائيل.

ريتا الجمّال

بيروت
وصول 100 طن مساعدات طبية قطرية إلى بيروت لدعم القطاع الصحي

أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين وصول طائرة مساعدات طبية قطرية إلى مطار بيروت الدولي، محمّلة بنحو 100 طن، على أن تُوزَّع وفق الحاجة لدعم القطاع الصحي.

وقال ناصر الدين إن الوزارة أطلقت نداء استغاثة لدعم القطاع الصحي، خصوصًا بعد الاستهداف الإسرائيلي الذي وقع يوم الأربعاء، وأسفر عن أكثر من 300 شهيد و1150 جريحًا، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى وجود مفقودين تحت الركام واستهداف طواقم الإسعاف.

وأضاف أن "عداد الشهداء يرتفع باستمرار والنزيف متواصل، فيما تتزايد الحاجات الدوائية والاستشفائية"، مشيرًا إلى تواصل الوزارة مع الدول والمنظمات الدولية، وأن قطر كانت الأسرع في الاستجابة. وأكد أن لبنان "أمام عدوان مستمر يطال المدنيين"، مشددًا على مواصلة الوزارة أداء واجباتها تجاه المواطنين.

ريتا الجمّال

بيروت
الصحة اللبنانية تنفي إخلاء مستشفيات الضاحية

أكدت وزارة الصحة اللبنانية أنه "لم يحصل أي إخلاء في الساعات الأخيرة للمستشفيات المستمرة في عملها في الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرة إلى أن مستشفيات الرسول الأعظم والسانت تيريز وSTMC تواصل تقديم خدماتها الطبية بشكل متواصل، إضافة إلى مستشفيي الحريري والزهراء.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها أجرت اتصالات مع منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للمطالبة بعدم استهداف المستشفيات والمرافق الطبية، مؤكدة تلقيها تطمينات دولية في هذا المجال.

ريتا الجمّال

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف محيط بعلبك

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بشن غارة إسرائيلية على محيط مدينة بعلبك شرقي لبنان.

بيروت
حزب الله يعلن استهداف القاعدة البحرية في ميناء أشدود

أعلن حزب الله استهداف القاعدة البحرية العسكرية في ميناء أشدود بصواريخ نوعية، وقال الحزب، في بيان، إن هذا الرد يأتي بعد التزامه بوقف إطلاق النار، متهماً إسرائيل بعدم الالتزام به، مؤكدًا أن عملياته ستستمر "إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأميركي" على لبنان.

بيروت
الأمن اللبناني يدعو إلى تقديم عينات DNA للتعرّف إلى الضحايا

دعت قوى الأمن الداخلي في لبنان عائلات المفقودين جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية إلى الحضور لإعطاء عينات الحمض النووي (DNA) للتعرّف إلى الضحايا.

ريتا الجمّال

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بشن غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.

ريتا الجمّال

بيروت
وزارة الاقتصاد اللبنانية: المخزون الغذائي يكفي لأشهر

أكدت وزارة الاقتصاد اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أن "التصريح المتداول نقلاً عن مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان اقتُطع من سياقه، وهو متعلق فقط بالقرى المحاصرة في الجنوب ولا يعني كل لبنان، وسيتولى المعنيون توضيح هذا الأمر". وشددت على أن "المخزون الغذائي في لبنان كافٍ لثلاثة أو أربعة أشهر، وسلاسل الإمداد وحركة الاستيراد والتصدير تعمل بشكل طبيعي في المرافئ والمعابر البرية"، مؤكدة أن "العمل في المرافئ، لا سيما مرفأ بيروت، وفي المعابر البرية مستمر بشكل طبيعي، ومن ضمنها معبر المصنع الذي أُعيد فتحه، كما تم اعتبار أيام الأعياد والعطل الرسمية أيام عمل عادية لتوفير أقصى قدرة استيعابية".

بيروت
غارة على دير قانون رأس العين تُصيب سيارات إسعاف وإنقاذ

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارة على بلدة دير قانون رأس العين أدت إلى إصابة عدد من سيارات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء التابعة للهيئة الصحية الإسلامية.

الصليب الأحمر الألماني يحذر من كارثة إنسانية في لبنان

حذر الصليب الأحمر الألماني من كارثة إنسانية في لبنان في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى تسارع تدهور الأوضاع داخل البلاد. وقال رئيس الصليب الأحمر الألماني هيرمان جروه، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست"، إن عدداً من المستشفيات مكتظ بسبب أعداد الجرحى الكبيرة، مع خطر حدوث نقص في بعض الأدوية والمواد، خاصة إذا استمرت الهجمات.

وأضاف أن الوضع الإنساني في لبنان تدهور بشكل ملحوظ، مع تعرض مناطق مكتظة بالسكان في الأيام الأخيرة للقصف بشكل متزايد ودون إنذار كاف، مؤكدًا أن النزاع المسلح بلغ مرحلة جديدة أكثر تدميرًا.

بيروت
غارة بمسيّرة تسفر عن شهيدين في جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة شنّتها طائرة مسيّرة على منطقة السماعية - دير قانون رأس العين، أدّت إلى سقوط شهيدين.

رئيس أركان الاحتلال يصف لبنان بالجبهة الرئيسية

لوّح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير باستئناف الحرب على إيران "في أي لحظة وبقوة شديدة"، معتبراً أن لبنان بات جبهة القتال الرئيسية لإسرائيل. وقال زامير، في تصريحات نقلها الجيش الإسرائيلي، خلال لقائه قادة عسكريين في جنوب لبنان، إن "الجيش في حالة حرب وليس في حالة وقف إطلاق النار".

وأضاف: "في إيران نحن في حالة وقف إطلاق النار، ويمكننا معاودة القتال في أي لحظة هناك وبقوة شديدة"، وأشار إلى أن جبهة لبنان أصبحت "جبهة القتال الرئيسية"، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية، بالقول: "نواصل أعمالنا القتالية هنا في لبنان، ونعمّق إنجازاتنا ونوسع نشاطاتنا"، على حد تعبيره.

"معاريف": إسرائيل تسعى لمهلة أميركية لتصعيد ضرباتها في لبنان

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، إن تل أبيب تضغط للحصول على مهلة أميركية لتوجيه "ضربة قوية" ضد لبنان قبل التوصل إلى تهدئة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، أن مفاوضات "حساسة" تُجرى في الخفاء بين عدة عواصم، بهدف منح الجيش الإسرائيلي وقتاً إضافياً لشن هجمات مكثفة ضد حزب الله. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن "المفاوضات المباشرة ستتناول محادثات وقف إطلاق النار بين البلدين".

برنامج الأغذية: لبنان يواجه أزمة أمن غذائي حادة بسبب الحرب

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، إن لبنان يواجه أزمة أمن غذائي حادة نتيجة تعطيل الحرب إمدادات السلع إلى البلاد. وأوضحت مديرة البرنامج في لبنان أليسون أومان، خلال اتصال عبر الفيديو من بيروت، أن "ما نشهده ليس مجرد أزمة نزوح، بل يتحول بسرعة إلى أزمة أمن غذائي".

وحذرت من أن الارتفاع المستمر في أسعار الغذاء أدى إلى تزايد عدم قدرة الأسر، لا سيما النازحة، على تأمين احتياجاتها الأساسية مع ارتفاع الطلب.

باكستان تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في لبنان

قال وزير الدفاع الباكستاني محمد آصف إن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في لبنان. وأضاف، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "لبنان يشهد ارتكاب إبادة جماعية تستهدف المدنيين الأبرياء على يد إسرائيل"، في وقت تستمر فيه محادثات السلام في إسلام آباد. وأشار إلى أن إسرائيل بدأت ارتكاب إبادة جماعية في غزة أولاً، ثم في إيران، والآن في لبنان.

نغم ربيع

بيروت
ليلة في العراء.. نزوح مفتوح في بيروت وسط تهديدات إسرائيلية

بعد تهديدات وجّهها جيش الاحتلال إلى ضاحية بيروت الجنوبية، تضمّنت مناطق لم تُشمَل سابقاً في أوامر الإخلاء، أُجبر كثيرون على قضاء ليلتهم في العراء. وصباح اليوم، استيقظ هؤلاء على يوم نزوح آخر، بعد افتراشهم رصيف بحر الرملة البيضاء ومحيط المدينة الرياضية وكورنيش بيروت البحري، علماً أنّ مِن بينهم مَن ظنّ نفسه "محيَّداً".

مفاوضات لبنانية إسرائيلية مباشرة في واشنطن الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن ستستضيف مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل، الأسبوع المقبل، على أن تتناول محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. ووفق وسائل إعلام أميركية، سيرأس الوفد الأميركي السفير لدى بيروت ميشال عيسى، فيما تترأس وفد لبنان سفيرتها لدى واشنطن ندى معوض، ويقود وفد إسرائيل سفيرها يحيئيل ليتر. علماً أن الاجتماع سيعقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية.

صفاء عيّاد

بيروت
لبنان: غارات "الظلام الأبدي" بلسان ناجين

يعجز سكان بيروت وضواحيها عن وصف هول الغارات الإسرائيلية التي نُفّذت الأربعاء تحت اسم "الظلام الأبدي"، وكأنّ مشاعرهم تجمّدت، فيما بقيت ذاكرتهم عالقة وسط الرعب والضياع.

أحدثت الغارات الإسرائيلية التي طاولت العاصمة اللبنانية وضواحيها ومحافظات البقاع والجنوب وجبل لبنان يوم الأربعاء، وأودت بحياة أكثر من 203 أشخاص وتسببت بجرح ألف آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية، حالة من الذعر والفوضى بين صفوف اللبنانيين، أشبه بوقوع زلزالٍ مدوٍّ أطاح بالأبنية والمنازل ودمّر الأسقف فوق رؤوسهم في وقت قياسي. وخلال عشر دقائق فقط، غطّى الدخان الأسود سماء بيروت، أول من أمس الأربعاء، بفعل أكثر من 100 غارة إسرائيلية، فيما عجز كثيرون عن التمييز بين ما إذا كانت هذه غارات أم جدار صوت أم عصف انفجار جديد.

بيروت
غارات وقصف مدفعي تستهدف بلدات في جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بتعرض ساحة دبين لغارة ثانية، تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف استهدف البلدة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة جبال البطم في جنوب لبنان.

بيروت
غارات إسرائيلية على الشهابية ودير أنطار

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية في قضاء صور جنوبي البلاد. كما أدت غارة أخرى على بلدة دير أنطار إلى إصابة شخص، جرى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة صور.

بيروت
جيش الاحتلال يهدد باستهداف سيارات الإسعاف

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في لبنان بدعوى استخدامها من حزب الله. وتأتي هذه التهديدات استمرارا للحرب الإسرائيلية على القطاع  الصحي والكوادر الطبية والمسعفين في لبنان، خصوصاً في الجنوب.

بيروت
حزب الله يعلن استهداف مستوطنتين شمالي إسرائيل

أعلن حزب الله استهداف مستوطنتي المطلة ومسكاف عام شمالي إسرائيل برشقة صاروخية، رداً على "خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار" واعتداءاتها المتكررة على قرى جنوب لبنان.

القدس المحتلة
صاروخ يصيب مبنى في مسكاف عام

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بإصابة منزل في مستوطنة مسكاف عام  بصاروخ أُطلق من لبنان دون وقوع إصابات.

القدس المحتلة
إسرائيل ترصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بإطلاق نحو عشرة صواريخ من لبنان اعترض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

عشرات الدول تدعو للتحقيق بمقتل 3 من جنود "يونيفيل"

قالت إندونيسيا، الجمعة، إنها قدّمت، بمشاركة عشرات الدول، بيانًا مشتركًا إلى الأمم المتحدة بشأن أمن قوات حفظ السلام، عقب مقتل ثلاثة من جنودها العاملين ضمن قوات يونيفيل في لبنان.

وحثّت الدول في البيان مجلس الأمن على إجراء تحقيق شامل في الحوادث التي وقعت في جنوب لبنان، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين وإصابة آخرين من فرنسا وغانا ونيبال وبولندا. وأوضحت وزارة الخارجية في جاكرتا أن 73 دولة دعمت البيان الذي قدّمه المندوب الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة عمر هادي في نيويورك، مؤكدة أن "سلامة وأمن قوات حفظ السلام غير قابلين للتفاوض"، وداعية إلى تعزيز حمايتها في ظل الوضع الخطير القائم.

مصدر لبناني: الاجتماع مع إسرائيل بواشنطن تحضيري لا تفاوضي

قال مصدر رسمي لبناني رفيع لوكالة الأناضول، إن الاجتماع بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في الخارجية الأميركية الأسبوع المقبل هو "تحضيري وليس تفاوضياً".

بيروت
تفجير كبير في الخيام تزامناً مع قصف بلدات عدة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، وسط غارات استهدفت بلدات الصرفند وخربة الدوير وحاريص. وعلى غرار حرب الإبادة في غزة، ينفذ الاحتلال عمليات نسف ممنهجة للمنازل في بلدات جنوب لبنان، بهدف توسيع ما يسميها المنطقة العازلة.

بيروت
غارات على بلدات النبطية جنوبي لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان، خلال ساعات الليل. واستهدفت الغارات بلدتي حبوش وكفرتبنيت ومناطق بين زفتا والمروانية، وبين المحمودية والجرمق.

صفارات الإنذار تدوّي في أنحاء إسرائيل

دوّت صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة، بما في ذلك في تل أبيب ومدينة أشدود الساحلية (جنوب)، عقب إطلاق صواريخ من لبنان. وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات للعديد من المناطق عقب إطلاق موجة من الصواريخ الجمعة، بما في ذلك في منطقة تل أبيب ومناطق جنوبية بعيدة عن الحدود اللبنانية.

بيروت
غارات على جنوب لبنان

شنّ جيش الاحتلال غارتين على بلدة البازورية ومحيط بلدة حناويه وحبوش وزفتا وقعقعية الصنوبر ومحيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

واشنطن
ترامب تراجع عن الهدنة في لبنان

كشفت مصادر دبلوماسية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز"، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على وقف إطلاق نار يشمل كافة الجبهات في المنطقة، بما فيها لبنان، غير أن الموقف الأميركي تبدّل عقب اتصال هاتفي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وترامب، ليؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً أنه لا هدنة في لبنان.

ريتا الجمّال

بيروت
لبنان يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

تتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتباين المواقف الداخلية حيال طبيعة هذه المفاوضات. وبينما تؤكد بيروت استعدادها للانخراط في مسار سياسي، تشدد على ضرورة تدخل دولي، خصوصاً أميركي، للضغط من أجل وقف إطلاق النار، بما يهيئ الظروف لبدء أي مفاوضات محتملة.

بيروت
غارة أخرى على خربة الدوير

تعرضت قرية خربة الدوير في قضاء صيدا جنوبي لبنان إلى غارة ثانية من مسيّرة، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

بيروت
حزب الله: استهدفنا حيفا بصواريخ نوعية

أعلن حزب الله عن مهاجمة "بنى تحتية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية". كما أعلن قبل ذلك استهدافه تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

القدس المحتلة
نتنياهو يوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". وأوضح نتنياهو أن المفاوضات "ستركز على نزع سلاح حزب الله وتنظيم علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تقدّر دعوة رئيس وزراء لبنان اليوم إلى نزع السلاح في بيروت".

أبرز التطورات في لبنان الخميس
  • ماكرون: وقف إطلاق النار في لبنان شرط لاتفاق مستدام
  • استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض
  • سورية تدين العدوان على لبنان
  • بريطانيا: قصف إسرائيل لبنان "مدمر للغاية"
  • جيش الاحتلال يعلن اغتيال سكرتير نعيم قاسم
  • أمير قطر يؤكد تضامن بلاده مع لبنان واستعدادها للمساعدة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس إلى 303 شهداء
  • انفجارات في حيفا
