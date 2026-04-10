لبنان | استشهاد 8 من أمن الدولة في غارات إسرائيلية على النبطية

على وقع تصعيد إسرائيلي دموي في جنوبي لبنان، أُعلن عن استشهاد 8 عناصر من أمن الدولة في غارات عنيفة استهدفت مدينة النبطية وخلّفت دمارًا واسعًا، فيما يواصل جيش الاحتلال توسيع بنك أهدافه في ظل غموض يحيط بمصير أي تهدئة محتملة تشمل لبنان. وفي هذا السياق، يواصل حزب الله استهداف مواقع الاحتلال وتجمّعاته داخل المدن الإسرائيلية.
وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن لبنان، عبر القتال ضد حزب الله، يشكل "ساحة القتال الرئيسية" للجيش. وقال زامير خلال زيارة قام بها أمس الخميس إلى مشارف بلدة بنت جبيل، جنوبي لبنان، حيث يخوض الجيش معارك ضد حزب الله "إن الجيش الإسرائيلي في حالة حرب، ولسنا في حالة وقف إطلاق نار. نحن مستمرون في القتال هنا في هذا القطاع، فهذه هي ساحة قتالنا الأساسية"، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ واشنطن ستستضيف مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل، الأسبوع المقبل، على أن تتناول محادثات وقف إطلاق النار بين الجانبين. ووفق وسائل إعلام أميركية، سيترأس الوفد الأميركي السفير لدى بيروت ميشال عيسى، فيما تترأس وفد لبنان سفيرته لدى واشنطن ندى معوض، ويقود وفد إسرائيل سفيرها يحيئيل ليتر. وتتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مفاوضات، داعية إلى تدخل أميركي للضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه، بما يهيئ الظروف لبدء مسار سياسي. وأمس الخميس، أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أنّ "لبنان يشدد على ضرورة وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان إفساحاً في المجال للتفاوض ويدعو الأميركيين إلى التدخل في هذا الإطار والضغط على الإسرائيلي لوقف إطلاق النار". وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن "الاجتماع الأول الذي سيعقد في واشنطن سيكون تحضيرياً وسيكون مبدئياً على مستوى السفراء"، مشيرةً إلى أن "رئيس الوزراء نواف سلام يتحضّر لزيارة الولايات المتحدة الأميركية في إطار الجهود التي تبذل من أجل الحل".
بدوره، دعا عضو كتلة حزب الله النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب علي فياض الحكومة اللبنانية إلى التمسك بوقف إطلاق النار شرطاً مسبقاً لأي خطوة لاحقة، مؤكداً، في بيان، أمس الخميس، رفضه أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مذكّراً بضرورة الالتزام بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية وعودة السكان إلى مناطقهم.
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تصريح نتنياهو جاء بعد مكالمات هاتفية أجراها، أول من أمس الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف. وقال المسؤولون إن ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح باب المفاوضات.
