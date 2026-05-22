لبنان | شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال مسعفين في صور

أخبار
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
22 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:34 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع تجدّد الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية، فيما أدانت وزارة الصحة اللبنانية ما وصفته بـ"الاعتداء" على مستشفى تبنين الحكومي، بعد تعرّضه لأضرار جسيمة جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيطه، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، بينهم سبعة من موظفي المستشفى. واستمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان، إذ استهدفت غارة بلدة حناويه في قضاء صور، في ظل تواصل المواجهات والتصعيد العسكري المتبادل، بالتزامن مع تحذيرات رسمية لبنانية من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب.

سياسياً واقتصادياً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان، بينهم نواب من حزب الله، وشخصيات في حركة أمل، ومسؤولون في الجيش اللبناني والأمن العام، بتهمة "عرقلة عملية السلام، وإعاقة نزع سلاح حزب الله"، في خطوة تُعد الأولى التي تستهدف مسؤولين من الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية.

وفي السياق نفسه، حذّر وزير المالية اللبناني ياسين جابر من أن استمرار الحرب قد يدفع الاقتصاد اللبناني إلى انكماش يراوح بين 7% و10% خلال عام 2026، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية تحقيق تعافٍ محدود بدعم من المساعدات والإصلاحات.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

1:19 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف مدينة النبطية جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان.

1:18 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
رسائل سياسية أميركية قوية للبنان قبيل الاجتماع الأمني

وجّهت الولايات المتحدة رسائل تُعدّ الأقوى إلى الدولة اللبنانية، على مسافة أيام من موعد الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون يوم 29 مايو/ أيار الحالي، وذلك بفرضها عقوبات للمرة الأولى على ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام ضمن الخدمة الفعلية، وأخرى تستهدف مسؤولين تابعين لرئيس البرلمان نبيه بري، وسط معلومات بأن حزمات أخرى قد يُعلَن عنها في مرحلة مقبلة، في إطار أيضاً "اتهامات بإعاقة نزع سلاح حزب الله".

التفاصيل عبر الرابط:

الجيش اللبناني يعيد تأهيل الطرق في جنوب لبنان بعد الهدنة، 17 إبريل 2026(رامز دلة/الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

رسائل سياسية أميركية قوية للبنان قبيل الاجتماع الأمني في البنتاغون

12:56 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة القليلة جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة القليلة في جنوب لبنان، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.

12:29 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في تبنين

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة تبنين جنوبي لبنان، من دون توافر معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات.

12:29 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مرقص يدين استشهاد مسعفين في دير قانون النهر

دان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص "بأشدّ العبارات" الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد المصوّر والمسعف أحمد حريري وزميله المسعف علي غساني في بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان، معتبراً أنّه يشكّل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولحماية المدنيين والعاملين في المجالين الصحي والإعلامي".

وقال مرقص إنّه تبلّغ نبأ الاستشهاد أثناء مشاركته في اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المنعقد في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبحضور ممثلي منظمات دولية وسفراء عدد من الدول، والمخصّص لعرض وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والطواقم الصحية والصحافية.

وأضاف أنّ "هذا التطور المأساوي يؤكد مجدداً حجم الانتهاكات الموثّقة"، مشيراً إلى أنّ لبنان سيواصل عرض هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي، ولا سيما أمام بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المرتقب وصولها إلى بيروت، في إطار دعم موقف لبنان في المحافل الدولية.

11:54 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الصحة اللبنانية: إسرائيل تواصل استهداف المسعفين

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين الدولية واستهداف الطواقم الصحية، رغم القرار الذي حصل عليه لبنان أخيراً من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لحماية العاملين في القطاع الصحي وتحييدهم.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "العدو الإسرائيلي واصل تحديه المتمادي للقرارات الدولية وتنصّله من الالتزامات واستهتاره بالشرعية"، مشيرة إلى أنه استهدف "مسعفين لا يحملون أي أداة عسكرية بل معدات طوارئ إسعافية لأداء عملهم الإنساني".

وأعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور أدت إلى استشهاد ستة أشخاص، بينهم مسعفان من جمعية الرسالة، أحدهما إعلامي أيضاً، وطفلة سورية، إضافة إلى ستة جرحى، بينهم ثلاثة مسعفين وسيدة سورية.

وأضافت أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حناويه في قضاء صور ليلًا أسفرت، في حصيلة نهائية، عن استشهاد أربعة من مسعفي الهيئة الصحية وإصابة شخصين، بينهما مسعف وسيدة.

10:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تفجير كبير في الخيام

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام، جنوبي لبنان.

10:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
3 إصابات في غارة إسرائيلية بين صديقين وقانا

أدت الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على منطقة الحافور بين بلدتي صديقين وقانا إلى وقوع ثلاث إصابات.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بلدة دير قانون النهر في قضاء صور.

10:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نجاة مواطن من استهداف مسيّرة في النبطية جنوبي لبنان

نجا مواطن، اليوم الجمعة، من استهداف نفذته مسيّرة إسرائيلية في محلة بير القنديل خلف سرية الدرك القديمة في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بعدما استقر صاروخ أطلقته المسيّرة وسط الطريق من دون أن ينفجر.

10:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مسيّرة إسرائيلية تستهدف طريق برج رحال – ديرقانون

أفادت الوكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت طريق برج رحال – ديرقانون النهر في قضاء صور جنوبي البلاد.

10:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
وزير الاتصالات: إعادة الخدمات إلى جنوب لبنان

قال وزير الاتصالات اللبناني شارل الحاج، عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا، إنه عرض واقع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في جنوب لبنان، والتحضيرات الجارية لإعادة الخدمات فور عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، نظراً للدور الأساسي الذي تؤديه الاتصالات في الحياة اليومية والتعليم والاستشفاء والاقتصاد.

وأضاف الحاج أنه أطلع الرئيس على المستجدات المتعلقة بمشروع مدّ الألياف الضوئية بهدف توسيع انتشار الإنترنت السريع في مختلف المناطق اللبنانية، لما لذلك من أثر مباشر على النمو الاقتصادي والتحول الرقمي وخلق فرص العمل.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على أهمية إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى المدن الرئيسية، ضمن رؤية وطنية للنهوض والتعافي.

09:59 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق فوق بيروت والضواحي

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق في أجواء العاصمة بيروت والضواحي.

9:09 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
قائد الجيش اللبناني: سنبقى السد المنيع في وجه المؤامرات

وجّه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رسالة إلى العسكريين في مناسبة ذكرى "المقاومة والتحرير"، مؤكداً أن الجيش سيبقى "السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي"، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأشار هيكل إلى أن ذكرى "المقاومة والتحرير" تشكل محطة وطنية مضيئة في تاريخ لبنان، لما تجسده من تمسك اللبنانيين بأرضهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مستذكراً تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن.

التفاصيل عبر الرابط:

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل (وكالة الأنباء اللبنانية)
أخبار
التحديثات الحية

قائد الجيش اللبناني: سنبقى سداً بوجه المؤامرات ونأمل استعادة أراضينا

 

08:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
صفارات إنذار في رأس الناقورة تحسباً لتسلل مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في منطقة رأس الناقورة تحسباً لتسلل مسيرة من لبنان، مشيراً إلى أن التفاصيل قيد المراجعة.

07:11 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
جيش الاحتلال: قتلنا مسلحين قرب الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل مسلحين اثنين قرب الحدود في جنوب لبنان. وجاء في بيان لجيش الاحتلال: "قبل فترة وجيزة، رصد الجيش (...) شخصَين مسلّحَين يتحركان بطريقة مريبة على مسافة مئات الأمتار من الأراضي الإسرائيلية، في جنوب لبنان". وأضاف "بعد تحديد هويتهما ومراقبتهما من جانب الجيش الإسرائيلي، تم استهداف المسلّحَين والقضاء عليهما في غارة جوية"، بحسب البيان.

07:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
4 شهداء بغارة على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في حناويه

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن غارة إسرائيلية على نقطة تمركز لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة حناويه في قضاء صور، أدت إلى سقوط 4 شهداء واصابة مسعفَين من الهيئة.

12:42 AM
غارة على بلدة حداثا

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

12:34 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
غارة إسرائيلية على حناويه جنوبي لبنان

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة حناويه في قضاء صور، جنوبي لبنان، وسط استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 16 عملية ضد الاحتلال

أعلن حزب الله، يوم الخميس، تنفيذ 16 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمّعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن المقاومة "معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها"، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ"تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه".

12:33 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
إدانة استهداف محيط مستشفى تبنين

أدانت وزارة الصحة اللبنانية "بشدة ما تعرّض له مستشفى تبنين الحكومي (جنوبيّ لبنان) من أضرار جسيمة نتيجة غارة شنّها العدو الإسرائيلي في المحيط القريب للمستشفى، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 7 من موظفي المستشفى، 5 منهم سيدات".

12:29 AM
أبرز تطورات العدوان على لبنان يوم أمس الخميس
  • واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات لبنانية
  • سلسلة غارات إسرائيلية جنوبيّ لبنان
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 3089 منذ بدء العدوان
  • لودريان: لبنان في وضع خطير
  • قصف على المنصوري وغارتان على الغندورية وتولين
  • حزب الله يشنّ عمليات واسعة على تموضعات الاحتلال جنوباً
06:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن استهداف مسلحين جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد شخصين مسلحين يتحركان قرب الحدود في جنوب لبنان، مشيراً إلى استهدافهما بغارة جوية، قبل تنفيذ عمليات تمشيط قال إنها لم تكشف عن وجود تهديدات إضافية.

دلالات
المساهمون
فرانس برس
العربي الجديد
ريتا الجمّال
العربي الجديد
المزيد في سياسة
النائب الفلسطيني محمد أبو طير (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الاحتلال يفرج عن النائب الفلسطيني محمد أبو طير

الجيش اللبناني يعيد تأهيل الطرق في جنوب لبنان بعد الهدنة، 17 إبريل 2026(رامز دلة/الأناضول)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

رسائل سياسية أميركية قوية للبنان قبيل الاجتماع الأمني في البنتاغون

آثار غارة روسية على منطقة سومي في شمال أوكرانيا، 21 مايو 2026 (فرانسيسكو ريشارد/الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

11 جريحاً بهجمات روسية على شمال أوكرانيا.. وموسكو تتصدّى لمسيّرات