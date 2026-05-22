لبنان | شهداء ومصابون باستهداف الاحتلال مسعفين في صور

أفادت مراسلة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية في جنوب لبنان.
يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع تجدّد الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبية، فيما أدانت وزارة الصحة اللبنانية ما وصفته بـ"الاعتداء" على مستشفى تبنين الحكومي، بعد تعرّضه لأضرار جسيمة جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيطه، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، بينهم سبعة من موظفي المستشفى. واستمرت الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان، إذ استهدفت غارة بلدة حناويه في قضاء صور، في ظل تواصل المواجهات والتصعيد العسكري المتبادل، بالتزامن مع تحذيرات رسمية لبنانية من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب.
سياسياً واقتصادياً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان، بينهم نواب من حزب الله، وشخصيات في حركة أمل، ومسؤولون في الجيش اللبناني والأمن العام، بتهمة "عرقلة عملية السلام، وإعاقة نزع سلاح حزب الله"، في خطوة تُعد الأولى التي تستهدف مسؤولين من الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية.
وفي السياق نفسه، حذّر وزير المالية اللبناني ياسين جابر من أن استمرار الحرب قد يدفع الاقتصاد اللبناني إلى انكماش يراوح بين 7% و10% خلال عام 2026، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية تحقيق تعافٍ محدود بدعم من المساعدات والإصلاحات.
وجّهت الولايات المتحدة رسائل تُعدّ الأقوى إلى الدولة اللبنانية، على مسافة أيام من موعد الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون يوم 29 مايو/ أيار الحالي، وذلك بفرضها عقوبات للمرة الأولى على ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام ضمن الخدمة الفعلية، وأخرى تستهدف مسؤولين تابعين لرئيس البرلمان نبيه بري، وسط معلومات بأن حزمات أخرى قد يُعلَن عنها في مرحلة مقبلة، في إطار أيضاً "اتهامات بإعاقة نزع سلاح حزب الله".
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة القليلة في جنوب لبنان، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة تبنين جنوبي لبنان، من دون توافر معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات.
دان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص "بأشدّ العبارات" الاعتداء الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد المصوّر والمسعف أحمد حريري وزميله المسعف علي غساني في بلدة دير قانون النهر جنوبي لبنان، معتبراً أنّه يشكّل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولحماية المدنيين والعاملين في المجالين الصحي والإعلامي".
وقال مرقص إنّه تبلّغ نبأ الاستشهاد أثناء مشاركته في اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، المنعقد في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبحضور ممثلي منظمات دولية وسفراء عدد من الدول، والمخصّص لعرض وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والطواقم الصحية والصحافية.
وأضاف أنّ "هذا التطور المأساوي يؤكد مجدداً حجم الانتهاكات الموثّقة"، مشيراً إلى أنّ لبنان سيواصل عرض هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي، ولا سيما أمام بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان المرتقب وصولها إلى بيروت، في إطار دعم موقف لبنان في المحافل الدولية.
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن إسرائيل تواصل انتهاك القوانين الدولية واستهداف الطواقم الصحية، رغم القرار الذي حصل عليه لبنان أخيراً من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية لحماية العاملين في القطاع الصحي وتحييدهم.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "العدو الإسرائيلي واصل تحديه المتمادي للقرارات الدولية وتنصّله من الالتزامات واستهتاره بالشرعية"، مشيرة إلى أنه استهدف "مسعفين لا يحملون أي أداة عسكرية بل معدات طوارئ إسعافية لأداء عملهم الإنساني".
وأعلنت الوزارة أن غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر في قضاء صور أدت إلى استشهاد ستة أشخاص، بينهم مسعفان من جمعية الرسالة، أحدهما إعلامي أيضاً، وطفلة سورية، إضافة إلى ستة جرحى، بينهم ثلاثة مسعفين وسيدة سورية.
وأضافت أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة حناويه في قضاء صور ليلًا أسفرت، في حصيلة نهائية، عن استشهاد أربعة من مسعفي الهيئة الصحية وإصابة شخصين، بينهما مسعف وسيدة.
وجّه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل رسالة إلى العسكريين في مناسبة ذكرى "المقاومة والتحرير"، مؤكداً أن الجيش سيبقى "السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي"، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأشار هيكل إلى أن ذكرى "المقاومة والتحرير" تشكل محطة وطنية مضيئة في تاريخ لبنان، لما تجسده من تمسك اللبنانيين بأرضهم وسيادتهم وكرامتهم الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مستذكراً تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن.
شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
أدانت وزارة الصحة اللبنانية "بشدة ما تعرّض له مستشفى تبنين الحكومي (جنوبيّ لبنان) من أضرار جسيمة نتيجة غارة شنّها العدو الإسرائيلي في المحيط القريب للمستشفى، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 7 من موظفي المستشفى، 5 منهم سيدات".