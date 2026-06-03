لبنان | استئناف جولة المفاوضات في واشنطن وسط استمرار الغارات

نفت وزارة الصحة اللبنانية الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بمستشفى تبنين الحكومي، معتبرة أنها "تلفيقات وادعاءات كاذبة" تهدف إلى تبرير استهداف منشأة صحية مدنية تابعة للدولة اللبنانية، محذرة من أن هذه المزاعم تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للمستشفى الذي يعد المؤسسة الاستشفائية الوحيدة في قضاء بنت جبيل ويقدم خدماته للأهالي في منطقة تتعرض لغارات إسرائيلية متواصلة. وقالت الوزارة، في بيان، إن داخل المستشفى مركزاً للجنة الدولية للصليب الأحمر وآخر للصليب الأحمر اللبناني، بهدف دعم الطاقم الطبي والتمريضي والإداري العامل فيه، كما يقيم الجيش اللبناني نقطة ثابتة عند مدخله، وقد نُقل المستوصف التابع له إلى داخل المستشفى.
وحملت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطال هذه المنشأة الصحية الحيوية، داعية وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى إجراء جولات ميدانية داخل المستشفى للتأكد من أن الموجودين فيه هم حصراً أفراد الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية والمرضى الذين يتلقون العلاج في ظروف بالغة الصعوبة. وأكدت الوزارة أن التهديد الإسرائيلي يأتي في سياق تصاعد الاعتداءات على المؤسسات الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أن استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم.
وجاء بيان وزارة الصحة رداً على تهديدات أطلقها جيش الاحتلال باستهداف مستشفيات مدنية تابعة للدولة اللبنانية، بزعم "استغلال حزب الله البنى التحتية الطبية والحكومية اللبنانية لخدمة احتياجاته العسكرية وتعزيز مصالح إيران". وزعم جيش الاحتلال، في منشور عبر منصة "إكس"، أن حزب الله "يواصل الاختباء تحت أسرّة المرضى داخل المستشفيات المدنية التابعة للدولة اللبنانية"، مهدداً بأن هذه المواقع "ليست بمنأى عن الاستهداف"، وأن الجيش سيواصل العمل "في كل مكان تقتضيه الحاجة العملياتية". كما ادعى جيش الاحتلال أن حزب الله استولى على المستشفى الحكومي في بلدة تبنين جنوبي لبنان ونقل إليه قتلاه وجرحاه، ما حرم السكان من تلقي الخدمات الطبية، زاعماً أيضاً أن سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية نقلت مصابين إلى مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد الاستهداف الإسرائيلي للقطاع الصحي في لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين، بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين، جراء غارات إسرائيلية شنت من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء وحتى الثامنة مساءً. كما استشهد مسعفان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة جراء استهداف الاحتلال بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة. وخلال عدوانها على لبنان، كثفت إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والإسعافية، بما في ذلك تنفيذ ضربات مباشرة أثناء نقل الجرحى وأداء المهمات الإنسانية، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وإلحاق أضرار واسعة بالمرافق الصحية.