لبنان | استئناف جولة المفاوضات في واشنطن وسط استمرار الغارات

تقارير عربية
القدس المحتلة

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
03 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 18:02 (توقيت القدس)
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، حصول تقدّم مستمرّ على الصعيدين السياسي والأمني بالمحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بينما لا يزال الميدان العسكري يشهد استمراراً للعمليات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الاثنين، الاتفاق على وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. وبينما استمرت إسرائيل في عدوانها عبر القصف والتوغل في قرى جنوب لبنان، واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال المنتشرة هناك، معلناً في بيانات عسكرية متتالية تنفيذ 13 عملية خلال يوم أمس الثلاثاء.

ويتزامن استمرار التصعيد مع استئناف جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، ناقشت المباحثات ترتيبات أمنية في جنوب لبنان وآليات تثبيت وقف إطلاق النار، وسط حديث عن أجواء إيجابية نسبياً وظهور بعض نقاط التوافق بين الجانبين. في هذه الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنّ الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني لمساعدته في نزع سلاح حزب الله، في خطوة تحظى بدعم إسرائيلي. وأضافت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي ناقشا خلال جولة المباحثات في واشنطن سبل التوصل إلى ترتيبات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن اللقاءات جرت في أجواء وصفتها بـ"الإيجابية"، مع ظهور بعض التفاهمات بين الجانبين.

في غضون ذلك، قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله إن لبنان تلقى عبر الوساطة الأميركية عرضين مختلفين بشأن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المقترح الأول نصّ على وقف هجمات حزب الله على المستوطنات الشمالية مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض من جانب حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضافت القناة أن واشنطن عادت وقدمت مقترحاً جديداً يتضمن وقفاً متبادلاً لإطلاق النار في الضاحية وشمال إسرائيل تمهيداً للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار خلال 48 إلى 72 ساعة. وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال، أمس الثلاثاء، إنّ واشنطن وافقت على أن تقصف الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية في حال مهاجمة حزب الله مستوطناتها الشمالية. ونقل بيان للوزارة عن كاتس قوله، الثلاثاء، خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية، إنّ "الولايات المتحدة أيدت هذا الأمر ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية... إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية، وإما سنضرب الضاحية في حال استمراره"، مشدداً على أنّ "هذه المعادلة ستُطبق".

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

5:54 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف قوات وآليات إسرائيلية في رشاف والخيام

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوب لبنان برشقة صاروخية. وأضاف في بيان آخر أن مقاتلي "المقاومة الإسلامية" استهدفوا، ليل الثلاثاء وفجر الأربعاء، قوة إسرائيلية حاولت التقدم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثا، بقذائف مدفعية ورشقة صاروخية، ما أجبرها على التراجع. كما أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوب لبنان بواسطة سرب من الطائرات المسيّرة الانقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة.

5:53 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الصحة اللبنانية تنفي مزاعم الاحتلال بشأن مستشفى تبنين

نفت وزارة الصحة اللبنانية الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بمستشفى تبنين الحكومي، معتبرة أنها "تلفيقات وادعاءات كاذبة" تهدف إلى تبرير استهداف منشأة صحية مدنية تابعة للدولة اللبنانية، محذرة من أن هذه المزاعم تشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للمستشفى الذي يعد المؤسسة الاستشفائية الوحيدة في قضاء بنت جبيل ويقدم خدماته للأهالي في منطقة تتعرض لغارات إسرائيلية متواصلة. وقالت الوزارة، في بيان، إن داخل المستشفى مركزاً للجنة الدولية للصليب الأحمر وآخر للصليب الأحمر اللبناني، بهدف دعم الطاقم الطبي والتمريضي والإداري العامل فيه، كما يقيم الجيش اللبناني نقطة ثابتة عند مدخله، وقد نُقل المستوصف التابع له إلى داخل المستشفى.

وحملت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي استهداف قد يطال هذه المنشأة الصحية الحيوية، داعية وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى إجراء جولات ميدانية داخل المستشفى للتأكد من أن الموجودين فيه هم حصراً أفراد الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية والمرضى الذين يتلقون العلاج في ظروف بالغة الصعوبة. وأكدت الوزارة أن التهديد الإسرائيلي يأتي في سياق تصاعد الاعتداءات على المؤسسات الصحية والطواقم الإسعافية خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أن استهداف المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم.

وجاء بيان وزارة الصحة رداً على تهديدات أطلقها جيش الاحتلال باستهداف مستشفيات مدنية تابعة للدولة اللبنانية، بزعم "استغلال حزب الله البنى التحتية الطبية والحكومية اللبنانية لخدمة احتياجاته العسكرية وتعزيز مصالح إيران". وزعم جيش الاحتلال، في منشور عبر منصة "إكس"، أن حزب الله "يواصل الاختباء تحت أسرّة المرضى داخل المستشفيات المدنية التابعة للدولة اللبنانية"، مهدداً بأن هذه المواقع "ليست بمنأى عن الاستهداف"، وأن الجيش سيواصل العمل "في كل مكان تقتضيه الحاجة العملياتية". كما ادعى جيش الاحتلال أن حزب الله استولى على المستشفى الحكومي في بلدة تبنين جنوبي لبنان ونقل إليه قتلاه وجرحاه، ما حرم السكان من تلقي الخدمات الطبية، زاعماً أيضاً أن سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية نقلت مصابين إلى مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد الاستهداف الإسرائيلي للقطاع الصحي في لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 48 آخرين، بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين، جراء غارات إسرائيلية شنت من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء وحتى الثامنة مساءً. كما استشهد مسعفان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة جراء استهداف الاحتلال بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة. وخلال عدوانها على لبنان، كثفت إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والإسعافية، بما في ذلك تنفيذ ضربات مباشرة أثناء نقل الجرحى وأداء المهمات الإنسانية، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وإلحاق أضرار واسعة بالمرافق الصحية.

04:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
3516 شهيداً و10674 جريحاً منذ الثاني من مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/ آذار حتى اليوم إلى 3516 شهيداً و10674 جريحاً.

04:53 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال شمالي إسرائيل

أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات الاحتلال شمالي إسرائيل بالصواريخ. وقال الحزب في بيان إنه استهدف "تجمّعاً لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب بركة المرج، شمال فلسطين المحتلّة، بصلية صاروخيّة"، وذلك رداً "على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار".

04:50 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن

أفادت مراسلة "العربي الجديد" باستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن بيومها الثاني.

04:13 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر الشقيف

أعلن حزب الله استهداف آلية لوجستية لجيش الاحتلال في الأطراف الجنوبيّة الشّرقيّة لبلدة يحمر الشّقيف بطائرة مفخخة من طراز "أبابيل"، مشيراً إلى "تحقيق إصابة مؤكدة".

04:11 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني مسار التفاوض

قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزاف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض. وأكد باول لرئيس الجمهورية وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

04:09 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابة مسعفين في غارة إسرائيلية على بلدة زبدين

أصيب مسعفون من طاقم الهيئة الصحية الإسلامية عقب استهدافهم بغارة إسرائيلية في بلدة زبدين جنوبي لبنان.

03:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع السفير القطري آخر التطورات

استعرض رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأربعاء مع السفير القطري لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني علاقات التعاون بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في لبنان والمنطقة. وثمّن رئيس مجلس الوزراء اللبناني خلال الاجتماع، وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان وشعبه. من جانبه، جدّد السفير تأكيد موقف دولة قطر الداعم للبنان وحرصها على استقراره وأمنه.

03:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد عسكري في الجيش اللبناني

استشهد عسكري في الجيش اللبناني في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب "في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان استشهد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة إسرائيلية معادية أثناء تنقله على طريق النبطية - كفرتبنيت".

02:48 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الجيش اللبناني يعلن إصابة ضابط وجندي في غارة إسرائيلية

أصيب ضابط وعسكري في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني على طريق دير الزهراني- النبطية جنوبي لبنان. وقال الجيش اللبناني في بيان إن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت اليوم آلية للجيش على طريق دير الزهراني - النبطية، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكري بجروح، وذلك في سياق الاستهداف المتعمّد لعناصر الجيش وآلياته ومراكزه".

‏وأضاف "يتزامن ذلك مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ولا سيما الجنوب، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والعسكريين، ووقوع دمار واسع في الممتلكات والبنى التحتية، في ظل العمليات العدائية الممنهجة الرامية إلى تهجير السكان من قراهم وبلداتهم، ما يُظهر الأهداف الحقيقية وراء تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية".

02:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد مسعفين وإصابة ثالث بجراح خطيرة في شحور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد مسعفين وإصابة ثالث بجراح خطيرة من جراء استهداف غارة إسرائيلية لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة في بلدة شحور جنوبي لبنان.

02:11 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في بلدة البياضة

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة البياضة جنوبي لبنان، بالصواريخ.

01:45 pm

رويترز

avata
رويترز
ترامب يقر بالتحدث بحدة مع نتنياهو بشأن لبنان

أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه أجرى مكالمة تحدث فيها بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً في مقابلة أذيعت اليوم الأربعاء إنه غير راض عن الحرب بين إسرائيل ولبنان. وأضاف ترامب في المقابلة في بودكاست "حدث بالفعل... لم أكن غاضباً، لكنني كنت منزعجاً بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان". لكنه أردف قائلاً إن علاقته بنتنياهو جيدة جداً.

01:43 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف المبنى المهدد في بلدة الخرايب

استهدفت غارة إسرائيلية مبنى كان مُهدداً بالقصف في بلدة الخرايب بقضاء صيدا جنوبي لبنان.

12:28 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الصحة اللبنانية: 6 شهداء حصيلة غارة إسرائيلية على بلدة الحوش

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة الحوش في قضاء صور جنوبي البلاد بلغت 6 شهداء، من بينهم أربعة سوريين وفلسطينيان.

12:15 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
6 غارات تستهدف محيط مقام النبي حزقيل في بلدة بلاط

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط مقام النبي حزقيل في بلدة بلاط جنوبي لبنان بست غارات.

12:11 pm

رويترز

avata
رويترز
لبنان يبدأ تدقيقاً في السلامة لطيران الشرق الأوسط

أظهرت رسائل، اطّلعت عليها وكالة رويترز، أنّ هيئة تنظيم الطيران المدني اللبنانية بدأت تدقيقاً يتعلق بالسلامة في شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، بعد أن أعربت مجموعات من الطيارين عن مخاوفها من إجبار الطواقم على التحليق بالقرب من مواقع الغارات الجوية، ومعاقبتهم على الإبلاغ عن حوادث تتعلق بالسلامة.

التفاصيل عبر الرابط: 

مطار بيروت وسط الغارات/طيران الشرق الأوسط 19/10/2024 (محمد عبد الغني/رويترز)
سياحة وسفر
التحديثات الحية

لبنان يبدأ تدقيقاً في السلامة لطيران الشرق الأوسط وسط شكاوى طيارين

12:10 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إنذار إسرائيلي لسكان مبنى في بلدة الخرايب بالإخلاء

أنذر جيش الاحتلال سكان مبنى في بلدة الخرايب بقضاء صيدا جنوبي لبنان، بإخلائه، تمهيداً لقصفه.

11:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إسرائيل تعلن اعتراض "طائرة معادية" أطلقت من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض "طائرة معادية" أطلقت من لبنان شمالي إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 24 ساعة. وقال الجيش في بيان "في أعقاب دوي صفارات الإنذار قبل وقت قصير للتحذير من تسلل طائرة معادية في منطقتي المنارة وكريات شمونة، تم اعتراض طائرة معادية مشبوهة عبرت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

11:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال ينذر سكان جباع وحومين الفوقا وإركي بالإخلاء

أندر جيش الاحتلال سكان جباع وحومين الفوقا في قضاء النبطية، وإركي في قضاء صيدا جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري، تمهيداً لشن عمليات قصف.

11:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات إسرائيلية تستهدف 3 بلدات

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بشن الاحتلال غارات استهدفت بلدات عدشيت وكفرتبنيت وصديقين جنوبي لبنان.

10:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة تستهدف سيارة على طريق خلدة جنوب بيروت

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق خلدة الساحلي جنوب بيروت.

10:27 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
تقدّم في مفاوضات لبنان وإسرائيل وحراك واسع على خطّ بيروت

أعلنت الخارجية الأميركية تقدّماً مستمرّاً على الصعيدين السياسي والأمني في المحادثات المباشرة التي يخوضها وفدا لبنان وإسرائيل في مقرّها بواشنطن، بينما لا يزال الميدان يشهد استمراراً للعمليات العسكرية، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفاقاً "ملتبساً" على وقف الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، إذ لم يُعرف إن كان الاتفاق ينص على وقف شامل لإطلاق النار، أم وقف على صعيد "جبهتي المستوطنات – الضاحية الجنوبية لبيروت".

التفاصيل عبر الرابط:

محادثات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن، 2 يونيو 2026 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

تقدّم في مفاوضات لبنان وإسرائيل وحراك واسع على خطّ بيروت

10:12 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
​​​​​​​ضباط إسرائيليون يتذمّرون من تدخل ترامب بشأن لبنان

يرى مسؤولون عسكريون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تدخل الولايات المتحدة بالقرارات الإسرائيلية المتعلقة بالعدوان على لبنان يخلق حالة من عدم اليقين في تخطيط القتال. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الاثنين، أنّ إسرائيل وحزب الله لن يهاجم كل منهما الآخر.

التفاصيل عبر الرابط: 

جنود إسرائيليون في حدود لبنان، 17 إبريل 2026 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

​​​​​​​ضباط إسرائيليون يتذمّرون من تدخل ترامب بشأن لبنان

10:10 am

الأناضول

avata
الأناضول
الحوثيون يتوعدون إسرائيل حال استمرار تصعيدها في لبنان

توعد قيادي بارز في جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، الثلاثاء، إسرائيل برد "كبير وشامل" في حال استمرار خروقها وتصعيدها العسكري في لبنان، مؤكداً أن أي اعتداءات جديدة ستقابل برد، وأن قوات الاحتلال في جنوب لبنان ستظل عرضة للاستهداف ما لم تنسحب من الأراضي اللبنانية.

التفاصيل عبر الرابط:

عضو المكتب السياسي في جماعة الحوثيين محمد الفرح (إكس)
أخبار
التحديثات الحية

قيادي حوثي يتوعد إسرائيل برد "شامل" إذا واصلت خروقاتها في لبنان

09:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
7 شهداء بينهم مسعف في غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع سبعة شهداء، بينهم مسعف، في قصف إسرائيلي استهدف بلدات عدة جنوبي لبنان. وأوقع قصف استهدف بلدة حبوش قضاء النبطية، أربعة شهداء سوريين، كما أسفرت غارة استهدفت طريق المعمورة ـ الحوش بمدينة صور عن استشهاد فلسطينيَين اثنين. وفي بلدة عربصاليم بقضاء النبطية، استُشهد مسعف بجمعية "الرسالة" للإسعاف الصحي.

09:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الاحتلال ينذر سكان ثلاث قرى جنوبي لبنان بالإخلاء

أنذر جيش الاحتلال سكان قرى أرزي، ومزرعة كوثرية الرز، والزرارية، في قضاء صيدا جنوبي لبنان بإخلائها بشكل فوري، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، تمهيداً لقصفها.

9:11 AM

نغم ربيع

نغم ربيع
نغم ربيع
صحافية لبنانية
بيروت
نازحو المدينة الرياضية... المئات عالقون بين مدرّجات بيروت

في مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، لم يعد ثمّة ما يُشبه الملاعب، سوى المدرّجات الإسمنتية التي تراقب بصمتٍ هذا التحوّل القاسي منذ تجدّد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي. لا هتافات، ولا أعلام، ولا جمهور يملأ المدرّجات. فقط خيامٌ مصطفّة، وأغطية معلّقة على الحبال، وملابس نازحين منشورة، فيما يركض الأطفال في الممرّات نفسها التي كانت تستقبل جماهير المباريات والحفلات.

التفاصيل عبر الرابط:

بؤس ومعاناة في المدينة الرياضية، بيروت، 27 مارس 2026 (ديميتار ديلكوف/ فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

نازحو المدينة الرياضية... المئات عالقون بين مدرّجات بيروت

08:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حصيلة الشهداء والجرحى في جنوب لبنان الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان سقوط 5 شهداء و48 جريحاً، من بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين، من جراء غارات إسرائيلية من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء حتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، من ضمن العدوان المتواصل والغارات المكثفة، وذلك وفق التالي:
- برج الشمالي: شهيدان، أحدهما طفل، و32 جريحاً، من بينهم أربعة فلسطينيو الجنسية إحداهم طفلة.
- عبا: 3 شهداء و5 جرحى، من بينهم امرأة وجريح سوري الجنسية.
- تبنين: 11 جريحاً، من بينهم طبيب و5 موظفين من مستشفى تبنين الحكومي "الذي تعرّض لأضرار في حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي ينفذها العدو الإسرائيلي على المستشفيات والمراكز الصحية، ناقضاً كل الأعراف والقوانين الدولية"، وفق البيان.

07:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
واشنطن: التقدم يستمر في المحادثات بين لبنان وإسرائيل

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، بأنّ التقدم يستمر في المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل على الصعيدين السياسي والأمني. وأضافت، في بيان: "نتجاوز إخفاقات العشرين عاماً الماضية ونتقدم نحو اتفاق شامل يهدف إلى استعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل"، مؤكدة التزام الولايات المتحدة الكامل "بتيسير هذه المفاوضات التاريخية".

12:58 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف دبابتين ميركافا وقوة إسرائيلية في البياضة

أعلن حزب الله، مساء الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان، ضمن سلسلة عمليات قال إنها تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية. وقال الحزب، في بيان عسكري، إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 21:15 دبابة "ميركافا" إسرائيلية في بلدة البياضة بصاروخ موجه، قبل أن يعاودوا عند الساعة 21:50 استهداف قوة إسرائيلية في البلدة نفسها بصلية صاروخية. وأضاف الحزب أنه نفذ عملية ثالثة عند الساعة 22:45، تمثلت في استهداف دبابة "ميركافا" ثانية في بلدة البياضة بصاروخ موجه، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في العمليات الثلاث.

12:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
"كان": واشنطن تعتزم تدريب الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنّ الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني بهدف تعزيز قدراته في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه، في خطوة قالت إنها تحظى بدعم إسرائيلي. ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن الوفدَين اللبناني والإسرائيلي يناقشان خلال المحادثات الجارية في واشنطن آليات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن الاجتماعات تُعقد في أجواء وصفتها بـ"الإيجابية"، مع ظهور مؤشرات إلى تفاهمات معينة بين الجانبَين.

12:39 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الثلاثاء
  • انتهاء جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن
  • جيش الاحتلال يجدد إنذار إخلاء مدينة النبطية
  • سلام: المطلوب تثبيت وقف إطلاق النار
  • وزارة الصحة: 3468 شهيداً و10577 جريحاً منذ 2 مارس
  • حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد قوات الاحتلال 
  • جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارات ضد مواقع في جنوب لبنان 
     
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