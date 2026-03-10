لبنان | غارات عنيفة على الضاحية وسط إنذارات إخلاء

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن جيش الاحتلال شن غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
استمع إلى الملخص
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية وعدة مناطق في جنوب لبنان، حيث نفذ سبع غارات متتالية على بلدة أنصارية واستهدف بلدات كونين وعيتا الجبل وحداثا وبنت جبيل ولوبية والنميرية والسكسكية والعاقبية ومجدل زون. وفي ضوء تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المكثف ارتفع عدد النازحين في لبنان إلى أكثر من نصف مليون شخص، أغلبهم من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوب لبنان.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، إنّ عدد النازحين بسبب العدوان ارتفع إلى نحو 700 ألف شخص. وأضافت السيد في مؤتمر صحافي الاثنين: "مر أسبوع على بداية الاستجابة الطارئة، وندرك تماماً مدى صعوبة الأيام الماضية على المواطنين: خوف وقلق، نزوح واسع، طرقات مزدحمة ومقطوعة أحياناً، عائلات اضطرت للمبيت في السيارات، وأهالٍ يبحثون عن مأوى آمن وعن الحد الأدنى من الاستقرار".
واندلعت اشتباكات عنيفة ليل الأحد ــ الاثنين شرق لبنان قرب الحدود السورية، عقب تنفيذ قوات إسرائيلية إنزالاً بواسطة طائرات مروحية على مرتفعات السلسلة الشرقية. وأعلن حزب الله، منتصف ليل الأحد، أنّ مقاتليه رصدوا تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حلّقت فوق أجواء جنتا ويحفوفا والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك، شرقي لبنان. وأضاف أن عدداً من المروحيات نفذ إنزالاً لقوة مشاة في سهل سرغايا، حيث رصد تقدمها باتجاه الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن مقاتليه تصدوا للمروحيات والقوة المتسللة بالأسلحة المناسبة.
بدورها، قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بعد منتصف ليل الاثنين، إنّ قذائف مدفعية سقطت على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، مشيرة إلى أنها أُطلقت من الأراضي اللبنانية. وأضافت الهيئة أنّ "مليشيات حزب الله اللبناني هي التي أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب البلدة". وأوضحت الهيئة أنها "رصدت وصول تعزيزات لمليشيات الحزب إلى الحدود السورية - اللبنانية"، مؤكدة أن الجيش السوري يقوم بالمراقبة وتقييم الموقف. كما أشارت إلى أن دمشق تجري تواصلاً مع الجيش اللبناني، وتدرس الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم، مشددة على أن الجيش السوري "لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف سورية".
وواصل جيش الاحتلال تعميق عملياته البرية داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى توسيعه أوامر إخلاء السكان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أشارت تقارير عبرية، الاثنين، إلى تمركز قواته عند خط القرى الثالث من الحدود، في بعض النقاط. على الصعيد السياسي، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في تحول كبير عن موقف الدولة اللبنانية الذي كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
في المقابل، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنه "لا تجاوب إسرائيلياً حتى الساعة مع مبادرة عون، فيما هناك رسائل أميركية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين بأن الوضع صعب ومعقّد جداً، وسبق لواشنطن أن حذرت لبنان من الوصول إليه في حال المماطلة والتأخر في نزع سلاح حزب الله، كما أن اسرائيل تتمسك حالياً بنزع السلاح بنفسها بعدما عجزت الدولة اللبنانية عن ذلك، خصوصاً أن عمليات الحزب تظهر أنه لا يزال موجوداً وبقوة في الميدان".
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن جيش الاحتلال شن غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان أن غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في منطقة الأوزاعي، ما أدى إلى استشهاد مواطن.
استنكر الصليب الأحمر اللبناني الإصابات التي لحقت بعدد من مسعفيه في بلدتي أرنون ومجدل زون جنوبي لبنان، أثناء قيامهم بمهام إنسانية لنقل المصابين جراء العمليات العدائية. وتمنى الصليب الأحمر الشفاء العاجل للمسعفين المصابين، مطالباً ببذل كل الجهود لحماية الطواقم الطبية والإسعافية، والالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.
أعلن حزب الله استهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية جنوبي لبنان، وذلك بقذائف مدفعية. وقال الحزب في بيان إن الاستهداف أعقبه اندلاع اشتباكات مباشرة بين مقاتليه والقوة الإسرائيلية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى الآن.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بإصابة 3 جنود إثر هجوم بطائرة مسيّرة لحزب الله على موقع عسكري قرب الحدود مع لبنان.
أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد العريف خضر شقير من فوج المدرعات الأول جراء اعتداءات وغارات إسرائيلية استهدفت بلدة برعشيت – بنت جبيل.
أعلن حزب الله عن استهداف تجمّع آليّات وجنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الحمامص المستحدث وموقع هضبة العجل وبوابة فاطمة عند الحدود اللبنانيّة بصليات صاروخيّة.
أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع العبّاد ومحيطه مقابل بلدة حولا الحدوديّة بصواريخ نوعيّة، مؤكداً تحقيق إصابات دقيقة.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف بلدة زوطر جنوبي لبنان.
أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حزب الله يحاول تكثيف وتوسيع مدى إطلاق النار باتجاه مواقع إسرائيلية، في ظل استمرار المواجهات على الجبهة اللبنانية. وأضاف المتحدث أن إسرائيل اغتالت قائد وحدة "نصر" التابعة لحزب الله.
أعلن حزب الله استهداف موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة، وذلك عبر صلية صاروخية.
أعلن حزب الله استهداف مربض مدفعية في مستوطنة سعسع شمالي إسرائيل، وذلك عبر صلية صاروخية.
أخلت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، الثلاثاء، السكان المتبقين من بلدة علما الشعب جنوب لبنان، بعدما كانوا قد أصرّوا على البقاء رغم دعوات إخلاء وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أفاد مصدر في القوة الدولية ومصور لوكالة "فرانس برس". وقال مصدر في قوة "اليونيفيل": إن أكثر من ثمانين شخصاً غادروا القرية التي لم يبق فيها أحد، مضيفاً أن القوة رافقتهم إلى خارج منطقة عملياتها.
أعلن حزب الله استهداف تجمع آليات وجنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك عبر صلية صاروخية.
أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في وادي العصافير جنوب مدينة الخيام، جنوبي لبنان، للمرة الثانية، وذلك عبر صلية صاروخية.
شن طيران الاحتلال غارة رابعة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال نحو ساعة.
أعلن حزب الله عن استهدافه قاعدة شمشون الإسرائيلية (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليميّة) غرب بحيرة طبريا بسرب من المسيرات الانقضاضيّة.
استهدفت غارة شنتها مسيرة إسرائيلية بلدة صديقين جنوبي لبنان.
أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون تلقى بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري أحمد الشرع تداولا خلاله في التطورات الراهنة في المنطقة. وأكد الرئيسان أن الظرف الدقيق الراهن يتطلب تفعيل التنسيق والتشاور بين البلدين لاسيما لجهة ضرورة ضبط الحدود ومنع أي تفلت أمني.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ بمهاجمة ما زعم أنها "بنى تحتية لحزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية.
جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
أطلق حزب الله صواريخ تجاه مستوطنة "مسكاف عام" قرب الحدود مع لبنان.
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بسقوط شهيدين جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي سيارة في قرية القليلة جنوبي البلاد.
شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارتين على بلدة القليلة، في قضاء صور، جنوبي لبنان.
أجرى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وراعي أبرشية صور للموارنة المطران شربل عبد الله، معزياً باستشهاد كاهن رعية القليعة الأب بيار الراعي الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له بلدة القليعة أمس الاثنين. وأعرب عون عن ألمه لغياب الأب بيار الراعي الذي كان مثالاً للصمود ولتمسّك الجنوبيين بالبقاء في قراهم وبلداتهم.
وقال البطريرك الماروني إن الراعي سقط ضحية الحرب الهمجية الدائرة على أرض لبنان، في ظلّ التصعيد العسكري الخطير بين حزب الله وإسرائيل. وأشار إلى أن استشهاده يشكل جرحاً عميقاً في قلب الكنيسة، ويكشف مجدداً المأساة التي يدفع ثمنها الأبرياء في دوامة العنف والحروب التي طالما حذرنا منها، ودعينا الجميع لتحييد وطننا عن مآسيها، والذهاب إلى التفاوض والحوار والدبلوماسية.
نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية مستهدفاً بلدة برعشيت، أتبعها بغارة مماثلة مستهدفاً بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل، كما تعرضت بلدة ياطر لغارة جوية، فيما أصيب عسكري في الجيش اللبناني جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة برعشيت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وقالت الوكالة إن مدفعية الاحتلال استهدفت مناطق الصوان، وعزرائيل، وشانوح، وخلة زهير في أطراف بلدة كفرشوبا بعدة قذائف مدفعية، بينها عدد من القذائف الفوسفورية، وذلك لتغطية عملية انسحاب لقوة إسرائيلية من محلة خلة زهير باتجاه المواقع المحتلة في تلال كفرشوبا، وهي قوة توغلت ليلاً في أطراف كفرشوبا.
وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، في كل من حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، والشياح، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم فوراً.
جدّد وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، اليوم الثلاثاء، التأكيد أن المخزون من القمح والطحين والمحروقات "مرتفع ويكفي لأشهر"، مطمئناً إلى أن "وضع الأمن الغذائي مريح، والتهافت على السلع تراجع". وأكد البساط أن "الاستيراد مستمرّ ولم يتوقف، والمخزون الذي يجري استهلاكه هو بتعبئة مستمرّة، لكن يبقى الأهم أن يصل إلى المستهلك، وهنا أهمية التعاون القائم بين الوزارات والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص للتأكد من وصوله"، لافتاً إلى وجود مشكلة لوجستية بتوصيل المخزون لمناطق معيّنة، الأمر الذي يجري العمل عليه.
التفاصيل عبر الرابط:
عاش آلاف اللاجئين السوريين لسنوات في لبنان، وبنوا حياة جديدة رغم الصعوبات الاقتصادية والقانونية، لكن مع اتساع رقعة القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان ومناطق أخرى، وجد كثير من السوريين أنفسهم أمام خيار صعب، فإما البقاء في بلد بات ساحة حرب، وإما العودة إلى وطن لا يزال يعاني آثار حرب طويلة.
التفاصيل عبر الرابط:
لا تزال أجواء الحرب تخيم في لبنان دون بصيص لأي حلّ دبلوماسي في هذه الفترة وهو ما يتمسّك به الاحتلال راهناً، على الرغم من الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس اللبناني جوزاف عون والمبادرة التي أطلقها أمس الاثنين ودعا خلالها إلى تفاوض مباشر مع إسرائيل، وشنّ خلال الإعلان عنها هجوماً غير مسبوقٍ على حزب الله.
التفاصيل عبر الرابط:
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن الطيران الإسرائيلي المسيّر استهدف سيارة في بلدة صريفا، جنوبي لبنان.
استهدفت غارات إسرائيلية، بلدات بيت ليف والطيبة وكفرا وياطر، جنوبي لبنان.
استهدفت غارتان إسرائيليتان المبنى المهدد في العباسية في قضاء صور، جنوبي لبنان.
قال سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زاركا، إنه ليس لديه علم بأي قرار إسرائيلي بالتفاوض لإنهاء الحرب في لبنان، مضيفاً في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الفرنسية، أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن بعد من نزع سلاح حزب الله.
زار الرئيس اللبناني جوزاف عون وزير الدفاع وقيادة الجيش في مقرهما في اليرزة، قائلاً إن الجيش مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، وما تعرّض له وقائده من حملات لن يترك أي أثر في أدائه.
وأضاف: "إذا تعرّض الجيش للاهتزاز، فالوطن بأسره سيتعرّض للخطر، وسأقف سدّاً منيعاً عند التعرّض لهذه المؤسسة العسكرية ومن هو على رأسها". وتوجه إلى الحاضرين بالقول: "دعوا إنجازاتكم تتحدّث عنكم، وما يحصل هو غيمة ستمضي كما غيرها. والجيش عنوان للشرف، والتضحية ميدانه، وهو الوفاء لكل لبنان".
الرئيس جوزاف عون زار وزير الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة:— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 10, 2026
- الجيش مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، وما تعرّض له وقائده من حملات لن يترك أي أثر في أدائه.
- إذا تعرّض الجيش للاهتزاز، فالوطن بأسره سيتعرّض للخطر، وسأقف سدّاً منيعاً عند التعرّض لهذه المؤسسة العسكرية ومن هو… pic.twitter.com/QHy7GkSeju
نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر قولها إن المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لحملة عسكرية مطوّلة ضد حزب الله، يُرجّح أن تستمر بعد انتهاء الحرب مع إيران. وأفادت مصادر مطلعة على الخطط، بأن الهجوم الإسرائيلي على حزب الله سيستمرّ على الأقل لنفس مدة الهجوم على إيران، وقد يستمرّ حتى بعد أي وقف لإطلاق النار مع طهران. وقال أحد المصادر إن الهدف هو إلحاق ضرر كافٍ بحزب الله، بحيث لا يبقى هناك خوف دائم من إجلاء سكان المستوطنات الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله إن رسالة بشأن توقيت الحرب نُقلت إلى دول المنطقة، مضيفاً: "يُهيئ الإسرائيليون الأطراف الدولية لاحتمال أن تطول الحرب مع حزب الله وتستمر لفترة أطول من الحرب مع إيران". ووفق ما قاله مصدر آخر للصحيفة، هناك جهود دبلوماسية تُبذل لمنع عملية إسرائيلية أوسع نطاقاً، حيث عرضت فرنسا المساعدة في نزع سلاح حزب الله. وبحسب مصدر مطلع على العملية، كان المسؤولون الإسرائيليون يناقشون شنّ هجوم جديد ضد حزب الله حتى قبل بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.
وكشف مسؤولان مطلعان أن مناقشات جرت حول إرسال قوات إسرائيلية إلى سهل البقاع، شرقي لبنان، الذي تُعتبر أجزاء منه معقلاً لحزب الله. وأوضح أحدهما أنه لم يُتخذ أي قرار بعد بهذا الشأن.
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة صباحاً على مبنى سكني في بلدة بريقع في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ودمّره، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى سلسلة غارات اعتباراً من منتصف الليل، وحتى ساعات الصباح الأولى، استهدفت حاروف ما أدى إلى سقوط 4 جرحى، وكفرصير في قضاء النبطية، ودير أنطار، شقرا في قضاء بنت جبيل.
أفاد موقع أكسيوس الأميركي، الاثنين، نقلاً عن مصادر، بأن إسرائيل رفضت مقترحاً لبنانياً للتفاوض المباشر بعد تجدّد الحرب مع حزب الله في لبنان. وقالت خمسة مصادر مطلعة للموقع إنّ الحكومة اللبنانية اقترحت إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، من خلال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام، مشيرة إلى أن الردود الأميركية والإسرائيلية كانت باردة، ومتسمة بالشك العميق.
التفاصيل عبر الرابط:
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستعداد أهالي علما الشعب الحدودية لمغادرة بلدتهم، مشيرة إلى وصول قوة من الكتيبة الإيطالية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" إلى ساحة الكنيسة لمرافقتهم، فيما أصر بعضهم على البقاء في البلدة، والتمسك بأرضهم.
وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً بالإخلاء إلى سكان مبانٍ في صور وصيدا جنوبي لبنان، تمهيداً لقصفها.
يقدّم دانيال خدمة الحلاقة المجانية على كورنيش بيروت، للنازحين من قراهم في الجنوب ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
بات حجم النزوح كبيراً مع توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال الأيام الماضية، بحسب بيانات وحدة إدارة الكوارث الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية، لكن العاملين على الأرض يشيرون إلى أن الأعداد تفوق تلك الرسمية. وحتى مساء الأحد، بلغ العدد الإجمالي للنازحين المسجّلين 517 ألف شخص، حسب ما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، ووفقاً للبيانات المتوفّرة، يقيم 117 ألفاً و228 نازحاً في 538 من مراكز الإيواء التي تشرف عليها الحكومة، لكنّ التقديرات تشير إلى مئات آلاف الأشخاص الذين لم يسجّلوا أسماءهم بعد.
التفاصيل عبر الرابط:
جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الليطاني، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الليطاني.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه أنجز أمس الاثنين، موجة غارات إضافية ضد ممتلكات جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، مشيراً إلى أنه استهدف نحو 30 مرفقا تابعا للجمعية خلال الأسبوع الماضي.
عاش أهالي البلدات المحيطة ببلدة الخيام، جنوبي لبنان، ليلة قاسية، حيث لم تهدأ أصوات القذائف والقنابل المضيئة والرصاص طوال ساعات الليل، في ظل اشتباكات عنيفة دارت عند أطراف المدينة الجنوبية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدات عيتا الشعب ورامية ويارون، جنوبي لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن "الطيران الحربي المعادي شن ليلاً غارات على بلدات: المجادل، شقرا، وصريفا. وفي جزين، أغار الطيران على الريحان" في جنوب لبنان. وأضافت الوكالة الرسمية "أما في البقاع الغربي (شرق)، فنفذ غارات على مرتفعات عين التينة".
أعلن حزب الله فجر اليوم الثلاثاء تنفيذ 15 عملية ضد تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه كان أبرزها تصديه لمحاولة تقدم لقوات الاحتلال عند أطراف مدينة الخيام بالجنوب اللبناني. ووفق متابعة "العربي الجديد" للبيانات المتوالية التي أصدرها حزب الله جاءت العمليات كالتالي:
قال حزب الله إنه تصدى لمحاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي التقدم عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان. وأضاف في بيان أن عناصره حققوا "إصابات مؤكّدة لدبّابتين من نوع ميركافا شُوهدت إحداهما تحترق"، مشيراً إلى أنهم استهدفوا قوات الإخلاء بالأسلحة المناسبة خلال محاولات جيش الاحتلال سحب الدبابتين. وقال إن الاشتباكات مازالت مستمرة مع القوة الإسرائيلية المتقدمة.
قال حزب الله إنه استهدف بـ"صلية صاروخية نوعية" عند الساعة 00:35 فجر اليوم الثلاثاء قاعدة غيفع للتحكم بالطائرات المسيرة شرق مدينة صفد. وذكر في بيان آخر أنه استهدف بقصف صاروخي عند الساعة 01:30 فجر اليوم ثكنة يفتاح.
أعلن حزب الله أنه استهدف، فجر اليوم الثلاثاء، بقصف صاروخي تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس، جنوب لبنان. كما أعلن في ثلاثة بيانات متتالية قصفه مربض مدفعيّة قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا بالجنوب، وتجمّع جنود لجيش الاحتلال وآلياته في الموقع المستحدث في البلدة نفسها. وأشار إلى أنه استهدف بطائرتين مسيّرتين عند الساعة 18:30 أمس الاثنين قاعدة تل هشومير والتي تبعد عن الحدود بنحو 120 كيلومتراً.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان. ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن مصادر ميدانية قولها إن طيران الاحتلال نفذ سبع غارات متتالية على بلدة أنصارية في جنوب لبنان.
وفي سياق متصل، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان منها بلدةات كونين وعيتا الجبل وحداثا وبنت جبيل ولوبية والنميرية والسكسكية والعاقبية ومجدل زون.
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، إن عدد النازحين بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان ارتفع إلى نحو 700 ألف شخص. وأضافت السيد في مؤتمر صحافي الاثنين: "مر أسبوع على بداية الاستجابة الطارئة، وندرك تماماً مدى صعوبة الأيام الماضية على المواطنين: خوف وقلق، نزوح واسع، طرقات مزدحمة ومقطوعة أحيانا، عائلات اضطرت للمبيت في السيارات، وأهال يبحثون عن مأوى آمن وعن الحد الأدنى من الاستقرار".
وأكدت أن الدولة ملتزمة بحماية الناس وتسخير كل قدراتها لضمان استجابة سريعة ومنظمة، مضيفة أنه منذ اللحظة الأولى، تم تفعيل خطة الطوارئ الحكومية وخطة الاستجابة الوطنية، وتتابع غرفة القيادة في السراي الحكومي التطورات لحظة بلحظة، مع تنسيق يومي بين الوزارات والأجهزة المعنية، ومع المحافظين والبلديات، لضمان تنفيذ سريع وفعال على المستوى الميداني.
وقبل أيام أعلن عن ارتفاع عدد النازحين في لبنان إلى نحو نصف مليون شخص، أغلبهم من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوب لبنان، في ضوء تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المكثف.
في وقت يستمرّ فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان وتمضي فيه آلة الحرب في تهجير أهله، لا سيّما من الجنوب والشرق وضاحية بيروت الجنوبية، أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأنّ نيران الاحتلال استهدفت مركبة تابعة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في قضاء صور جنوبي البلاد. وأصدرت الوزارة بياناً شجبت فيه "استهداف العدوّ الإسرائيلي مركبة إسعاف للصليب الأحمر في بلدة مجدل زون قضاء صور، ما أدّى إلى إصابة مسعفَين بجروح خطرة استدعت نقلهما للاستشفاء، بالإضافة إلى تضرّر سيارة الإسعاف".
التفاصيل عبر الرابط:
أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في تحول كبير عن موقف الدولة اللبنانية الذي كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
التفاصيل عبر الرابط:
في وقت يستمرّ فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان وتمضي فيه آلة الحرب في تهجير أهله، لا سيّما من الجنوب والشرق وضاحية بيروت الجنوبية، أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية بأنّ نيران الاحتلال استهدفت مركبة تابعة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني في قضاء صور جنوبي البلاد. أتى ذلك بعدما كانت الوزارة قد أعلنت أنّ عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان ارتفع إلى 486 شهيداً و1,313 جريحاً بحلول بعد ظهر يوم الاثنين، غير أنّها عادت لتصدر أخباراً عاجلة تباعاً بيّنت فيها سقوط شهداء وجرحى في عدد من بلدات محافظة النبطية وصل إلى 13 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 28 جريحاً، وذلك حتى الساعة الحادية عشرة من قبل منتصف ليل اليوم الاثنين.
التفاصيل في هذا الرابط