لبنان | غارات عنيفة على الضاحية وسط إنذارات إخلاء

- شنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، مما أدى إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص، وزيادة الخوف بين السكان. - اندلعت اشتباكات عنيفة شرق لبنان بعد إنزال جوي إسرائيلي، حيث تصدى حزب الله للقوات المتسللة، وسقطت قذائف مدفعية على الأراضي السورية. - أطلق الرئيس اللبناني مبادرة لحل الأزمة مع إسرائيل عبر مفاوضات دولية، لكن لم تلقَ تجاوبًا إسرائيليًا، وسط تحذيرات أميركية بشأن نزع سلاح حزب الله.

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية وعدة مناطق في جنوب لبنان، حيث نفذ سبع غارات متتالية على بلدة أنصارية واستهدف بلدات كونين وعيتا الجبل وحداثا وبنت جبيل ولوبية والنميرية والسكسكية والعاقبية ومجدل زون. وفي ضوء تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المكثف ارتفع عدد النازحين في لبنان إلى أكثر من نصف مليون شخص، أغلبهم من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوب لبنان.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، إنّ عدد النازحين بسبب العدوان ارتفع إلى نحو 700 ألف شخص. وأضافت السيد في مؤتمر صحافي الاثنين: "مر أسبوع على بداية الاستجابة الطارئة، وندرك تماماً مدى صعوبة الأيام الماضية على المواطنين: خوف وقلق، نزوح واسع، طرقات مزدحمة ومقطوعة أحياناً، عائلات اضطرت للمبيت في السيارات، وأهالٍ يبحثون عن مأوى آمن وعن الحد الأدنى من الاستقرار".

واندلعت اشتباكات عنيفة ليل الأحد ــ الاثنين شرق لبنان قرب الحدود السورية، عقب تنفيذ قوات إسرائيلية إنزالاً بواسطة طائرات مروحية على مرتفعات السلسلة الشرقية. وأعلن حزب الله، منتصف ليل الأحد، أنّ مقاتليه رصدوا تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حلّقت فوق أجواء جنتا ويحفوفا والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك، شرقي لبنان. وأضاف أن عدداً من المروحيات نفذ إنزالاً لقوة مشاة في سهل سرغايا، حيث رصد تقدمها باتجاه الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن مقاتليه تصدوا للمروحيات والقوة المتسللة بالأسلحة المناسبة.

بدورها، قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، بعد منتصف ليل الاثنين، إنّ قذائف مدفعية سقطت على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، مشيرة إلى أنها أُطلقت من الأراضي اللبنانية. وأضافت الهيئة أنّ "مليشيات حزب الله اللبناني هي التي أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب البلدة". وأوضحت الهيئة أنها "رصدت وصول تعزيزات لمليشيات الحزب إلى الحدود السورية - اللبنانية"، مؤكدة أن الجيش السوري يقوم بالمراقبة وتقييم الموقف. كما أشارت إلى أن دمشق تجري تواصلاً مع الجيش اللبناني، وتدرس الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم، مشددة على أن الجيش السوري "لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف سورية".

وواصل جيش الاحتلال تعميق عملياته البرية داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى توسيعه أوامر إخلاء السكان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أشارت تقارير عبرية، الاثنين، إلى تمركز قواته عند خط القرى الثالث من الحدود، في بعض النقاط. على الصعيد السياسي، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في تحول كبير عن موقف الدولة اللبنانية الذي كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

في المقابل، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنه "لا تجاوب إسرائيلياً حتى الساعة مع مبادرة عون، فيما هناك رسائل أميركية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين بأن الوضع صعب ومعقّد جداً، وسبق لواشنطن أن حذرت لبنان من الوصول إليه في حال المماطلة والتأخر في نزع سلاح حزب الله، كما أن اسرائيل تتمسك حالياً بنزع السلاح بنفسها بعدما عجزت الدولة اللبنانية عن ذلك، خصوصاً أن عمليات الحزب تظهر أنه لا يزال موجوداً وبقوة في الميدان".