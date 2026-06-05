تتواصل التطورات المتسارعة في لبنان رغم إعلان واشنطن عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تصعيد ميداني متبادل يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. وبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع، يسجل الميدان مواجهات متفرقة وقصف متبادل، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من هشاشة التفاهمات المطروحة وصعوبة ترجمتها إلى واقع ميداني مستقر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك سياسي ودبلوماسي مكثف تقوده الولايات المتحدة وشركاء دوليون لدفع مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في جنوب لبنان، وهي ترتيبات يقول حزب الله إنها تأتي من موقف ضعف وتسفر عن تنازلات كبيرة. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود تقدم في الاتصالات المتعلقة بالملف اللبناني، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه المؤسسات اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني الذي يعوّل عليه في تنفيذ مراحل الانتشار المقررة جنوباً ضمن الآليات المقترحة لوقف الأعمال القتالية.
في المقابل، يثير نشر تفاصيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي نقاشاً واسعاً داخل لبنان بشأن طبيعة الالتزامات الواردة فيه وتداعياتها السياسية والأمنية، خصوصاً في ما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي، ودور الولايات المتحدة في متابعة التنفيذ، وآليات انتشار الجيش اللبناني. وبينما تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بخيار التفاوض باعتباره المسار الأقل كلفة، يواصل حزب الله رفض الاتفاق بصيغته الحالية، ما يبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة بين التهدئة والتصعيد.
"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..