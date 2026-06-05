لبنان | اجتماع إسرائيلي بشأن اتفاق واشنطن وسط استمرار العدوان

أصيب 12 شخصا جراء غارة لطيران الاحتلال على مبنى بنك عودة في محيط مستشفى جبل عامل، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
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تتواصل التطورات المتسارعة في لبنان رغم إعلان واشنطن عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تصعيد ميداني متبادل يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. وبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع، يسجل الميدان مواجهات متفرقة وقصف متبادل، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من هشاشة التفاهمات المطروحة وصعوبة ترجمتها إلى واقع ميداني مستقر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك سياسي ودبلوماسي مكثف تقوده الولايات المتحدة وشركاء دوليون لدفع مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في جنوب لبنان، وهي ترتيبات يقول حزب الله إنها تأتي من موقف ضعف وتسفر عن تنازلات كبيرة. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود تقدم في الاتصالات المتعلقة بالملف اللبناني، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه المؤسسات اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني الذي يعوّل عليه في تنفيذ مراحل الانتشار المقررة جنوباً ضمن الآليات المقترحة لوقف الأعمال القتالية.
في المقابل، يثير نشر تفاصيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي نقاشاً واسعاً داخل لبنان بشأن طبيعة الالتزامات الواردة فيه وتداعياتها السياسية والأمنية، خصوصاً في ما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي، ودور الولايات المتحدة في متابعة التنفيذ، وآليات انتشار الجيش اللبناني. وبينما تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بخيار التفاوض باعتباره المسار الأقل كلفة، يواصل حزب الله رفض الاتفاق بصيغته الحالية، ما يبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة بين التهدئة والتصعيد.
ينعقد في إسرائيل المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، هذه الليلة، في ظل معارضة جزء كبير من الوزراء مبادئ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقع أن يتلقّى الوزراء تحديثاً حول تفاصيل الاتفاق، في ظل عدم وضوح بعض التفاصيل بشكل كامل، مثل الجهة التي ستشرف على نشاط الجيش اللبناني في المناطق التي ستشملها التجربة، وكيفية التأكد من عدم وجود نشاط لحزب الله هناك.
نقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان) عن مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الخميس، قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحكومة اللبنانية "منح لبنان فرصة حقيقية لتفكيك حزب الله". وأضاف المسؤول أن "الولايات المتحدة تتفهم جيداً الموقف الإسرائيلي، والتزام إسرائيل بتوفير الحماية لسكانها في حال عدم تنفيذ الاتفاق".
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