لبنان | اجتماع إسرائيلي بشأن اتفاق واشنطن وسط استمرار العدوان

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بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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05 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 07:33 (توقيت القدس)
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تتواصل التطورات المتسارعة في لبنان رغم إعلان واشنطن عن اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تصعيد ميداني متبادل يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة. وبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع، يسجل الميدان مواجهات متفرقة وقصف متبادل، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من هشاشة التفاهمات المطروحة وصعوبة ترجمتها إلى واقع ميداني مستقر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك سياسي ودبلوماسي مكثف تقوده الولايات المتحدة وشركاء دوليون لدفع مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في جنوب لبنان، وهي ترتيبات يقول حزب الله إنها تأتي من موقف ضعف وتسفر عن تنازلات كبيرة. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود تقدم في الاتصالات المتعلقة بالملف اللبناني، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه المؤسسات اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني الذي يعوّل عليه في تنفيذ مراحل الانتشار المقررة جنوباً ضمن الآليات المقترحة لوقف الأعمال القتالية.

في المقابل، يثير نشر تفاصيل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي نقاشاً واسعاً داخل لبنان بشأن طبيعة الالتزامات الواردة فيه وتداعياتها السياسية والأمنية، خصوصاً في ما يتعلق بالوجود العسكري الإسرائيلي، ودور الولايات المتحدة في متابعة التنفيذ، وآليات انتشار الجيش اللبناني. وبينما تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بخيار التفاوض باعتباره المسار الأقل كلفة، يواصل حزب الله رفض الاتفاق بصيغته الحالية، ما يبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة بين التهدئة والتصعيد.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

07:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
12 إصابة بقصف مبنى بنك عودة

أصيب 12 شخصا جراء غارة لطيران الاحتلال على مبنى بنك عودة في محيط مستشفى جبل عامل، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

07:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد بقصف مبنى في بلدة الدوير

استشهد شخص وأصيب آخر بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير جنوبي لبنان. كما استهدفت مسيّرة فجرا، دراجة نارية على طريق حبوش، ما أدى إلى سقوط إصابة.

04:31 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
استهداف تجمعات وآليات لجيش الاحتلال جنوب لبنان

أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات صاروخية استهدفت تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع جنوبي لبنان. وقال الحزب، في بيانات منفصلة، إنه استهدف تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصاروخ نوعي، قبل أن يعلن لاحقاً استهداف الموقع نفسه بصلية صاروخية نوعية. وأضاف الحزب أنه استهدف أيضاً تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة بصلية صاروخية. 

12:28 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
الكابينت الإسرائيلي يناقش اتفاق لبنان

ينعقد في إسرائيل المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، هذه الليلة، في ظل معارضة جزء كبير من الوزراء مبادئ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، من المتوقع أن يتلقّى الوزراء تحديثاً حول تفاصيل الاتفاق، في ظل عدم وضوح بعض التفاصيل بشكل كامل، مثل الجهة التي ستشرف على نشاط الجيش اللبناني في المناطق التي ستشملها التجربة، وكيفية التأكد من عدم وجود نشاط لحزب الله هناك.

12:27 AM
واشنطن تتفهم موقف إسرائيل إذا لم ينفذ الاتفاق مع لبنان

نقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان) عن مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الخميس، قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحكومة اللبنانية "منح لبنان فرصة حقيقية لتفكيك حزب الله". وأضاف المسؤول أن "الولايات المتحدة تتفهم جيداً الموقف الإسرائيلي، والتزام إسرائيل بتوفير الحماية لسكانها في حال عدم تنفيذ الاتفاق".

التفاصيل عبر الرابط:

الجيش الإسرائيلي يتوغل جنوبي لبنان، 29 إبريل 2026 (أمير ليفي/ Getty)
رصد
التحديثات الحية

"كان": واشنطن تتفهم موقف إسرائيل إذا لم ينفذ الاتفاق مع لبنان

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف آليات وجنوداً للجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف، جنوبي لبنان، بصلية صاروخية.

12:22 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
استهداف قوة إسرائيلية في الخيام

أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحرك داخل مدينة الخيام جنوبي لبنان، وذلك عبر صلية صاروخية أطلقت على دفعتين. 

12:18 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الخميس
  • ترامب: أعتقد أن تقدماً يُحرز في ما يتعلق بلبنان
  • 8 شهداء و15 جريحاً في غارات على البقاع الغربي والجنوب
  • جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في جنوب لبنان
  • حزب الله يبلغ السلطات اللبنانية رفضه اتفاق وقف إطلاق النار
  • الاتحاد الأوروبي يدعم الجيش اللبناني بـ100 مليون يورو
  • الجيش اللبناني يعيد فتح طريق مرجعيون – دبّين – إبل السقي
  • حزب الله يعلن قصف تجمع لجنود إسرائيليين قرب قلعة الشقيف
  • قاآني: انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مطلب أساسي للمقاومة
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نايف زيداني
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