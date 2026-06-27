لبنان | اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل لا يتضمن انسحاباً كاملاً

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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27 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:52 (توقيت القدس)
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توّج الحراك السياسي والدبلوماسي المتسارع الذي شهدته الساحة اللبنانية بالتوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بعد أربعة أيام من المفاوضات، ضمن جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين الجانبين. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديث إلى الصحافيين بعد انتهاء جولة التفاوض، أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن، قائلاً إن هذه خطوة أولى و"ينتظرنا الكثير من العمل".

وتوجه الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى الادارة الأميركية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، بالشكر على ما بُذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها، ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أُعلنت الجمعة، معتبراً الاتفاق "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة".

أما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فقال إن "الأمر الأكثر أهمية هو أن إسرائيل ستبقى أولاً في الحزام الأمني (المنطقة العازلة) في جنوب لبنان"، معتبراً أن ذلك "إنجاز كبير"، ومؤكداً أن إسرائيل ستحافظ عليه "ما دام حزب الله لم يُجرَّد من سلاحه، وما بقي هناك تهديد لدولة إسرائيل".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصادر إسرائيلية أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان لا يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، لكنه ينص على منطقتين تجريبيتين ينسحب منهما جيش الاحتلال، ليدخل الجيش اللبناني مكانه، إحداهما شمال نهر الليطاني والأخرى جنوبه.

في المقابل، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن معارضة حزب الله الاتفاق الموقع في واشنطن "جدية"، ولن تسمح للسلطة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها على الأرض، معتبراً أن ما قدمته السلطة يشكل "هدية للعدو الإسرائيلي"، لكنه شدد على أن ذلك "لن تكون له أي مفاعيل على الأرض".

ويأتي الاتفاق في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب التي استضافتها واشنطن وتركزت على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها. ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدواناً على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 آلاف و230 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

02:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
النص الكامل للاتفاق الإطاري

حصل "العربي الجديد" على النص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي جرى توقيعه في واشنطن مساء الجمعة بعد أربعة أيام من المفاوضات، ضمن جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين الجانبين.

في الرابط النص الكامل للاتفاق:

تقارير عربية
التحديثات الحية

النص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

01:52 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مناصرون لحزب الله يتظاهرون في بيروت احتجاجاً على الاتفاق

خرج مناصرون لحزب الله إلى شوارع بيروت ليل الجمعة احتجاجاً على الاتفاق الذي أعلن بين إسرائيل ولبنان قبل ساعات، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومراسل لوكالة فرانس برس.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مناصرين لحزب الله جابوا "على متن دراجات نارية شوارع في بيروت" خصوصاً في مناطق مركزية قريبة من البرلمان وعلى طول الطريق المؤدي إلى المطار "احتجاجاً على اتفاق الإطار المعلن بين لبنان وإسرائيل" مشيرة إلى أن بعضهم قطعوا طريقاً واحداً على الأقل بإطارات مشتعلة.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس أشخاصاً يستقلون دراجات نارية على أحد الطرق، بالإضافة إلى نقاط تفتيش موقتة أقامها الجيش اللبناني على طول شوارع عدة.

12:50 am

الأناضول

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الأناضول
ليبرمان: الاتفاق مع لبنان لن يمنع اندلاع مواجهة جديدة

ادعى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، الجمعة، أن اتفاق الإطار الموقع بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركية لن يمنع اندلاع مواجهة جديدة. واعتبر ليبرمان أن المواجهة المقبلة مع حزب الله مسألة وقت.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، قال ليبرمان إنه يرحب بتوقيع الممثلين الرسميين لإسرائيل ولبنان على الاتفاق. لكنه ادعى أن "استمرار تعاظم قوة حزب الله يوماً بعد يوم يجعل المواجهة المقبلة مسألة وقت".

وأضاف أن المصلحة المشتركة لإسرائيل ولبنان تتمثل في بسط الحكومة اللبنانية سيادتها الكاملة على جميع أراضي البلاد. وزعم ليبرمان أن تحقيق ذلك "يتطلب القضاء على حزب الله".

12:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
ما نعرفه عن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

تكشفت أولى ملامح الاتفاق الإطاري الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن اليوم الجمعة، بعد أربعة أيام من المفاوضات المكثفة بين الجانبين. وفي حين لم يُنشر بعد النصّ الحرفي للاتفاق، نشرت وسائل إعلام وأميركية أبرز ما تناوله، حيث نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله بعد توقيع الاتفاق: "ستحافظ إسرائيل على المنطقة الأمنية داخل حدود الخط الأصفر في لبنان، حتى اليوم الذي يتم فيه نزع سلاح حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى في لبنان، ولا يكون هناك تهديد من لبنان لأراضي دولة إسرائيل".

تفاصيل أوفى عبر الرابط:
 

خلال توقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، 26 يونيو 2026 (محمد البديوي/العربي الجديد)
تقارير عربية
التحديثات الحية

ما نعرفه عن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

12:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات الأوضاع في لبنان يوم أمس الجمعة
  • فضل الله: سنتمسك بسلاحنا ولن نسمح بتطبيق الاتفاق مع إسرائيل
  • حزب الله ينفي مشاركته في صياغة موقف لبنان التفاوضي
  • نتنياهو: سنبقى في المنطقة العازلة حتى نزع سلاح حزب الله
  • روبيو: التوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان
  • 4243 شهيداً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس
  • عون يرحّب بمساعي تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة "يونيفيل"
  • شهيدان وجريح باستهداف سيارة في النبطية
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