لبنان | غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد الشهداء إلى 486

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد لبنانيين اثنين وإصابة أربعة آخرين في غارات إسرائيلية على بلدة تبنين قضاء بنت جبيل.
تشهد الجبهة اللبنانية تصعيداً ميدانياً لافتاً مع اندلاع اشتباكات عنيفة ليل الأحد ــ الاثنين في شرق لبنان قرب الحدود السورية، عقب محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ إنزال جوي في المناطق الشرقية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الاشتباكات دارت في منطقة الشعرة في جرود بلدة النبي شيت، بعدما حاولت قوة إسرائيلية التقدم عقب إنزالها بواسطة مروحيات عسكرية.
من جهته، أعلن حزب الله أن مقاتليه رصدوا تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش الاحتلال من الاتجاه السوري، حلّقت فوق أجواء جنتا ويحفوفا والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك، قبل أن تنزل قوة مشاة في سهل سرغايا. وأوضح الحزب أن مقاتليه تصدوا للمروحيات والقوة المتسللة بالأسلحة المناسبة، مؤكداً أن المواجهات متواصلة، فيما تحدثت مصادر في الحزب لوكالة "فرانس برس" عن إسقاط مروحية إسرائيلية في المنطقة.
ويتزامن هذا التصعيد مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان، من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين استشهاد 394 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، وإصابة 1130 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وسط مؤشرات إلى اتساع رقعة المواجهات على طول الجبهة.
أعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان أنه أثناء توجّه فريق من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني إلى بلدة مجدل زون في قضاء صور لتنفيذ عمليات سحب شهداء سقطوا من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في البلدة، أُصيب أحد المسعفين المتطوعين أثناء تأديته واجبه الإنساني في موقع الحادث.
وأوضح البيان أن المسعف المصاب هو متطوع أيضاً في مركز صور للإنقاذ البحري التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، وقد جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
قال حزب الله في بيان إنه استهدف موقع المنارة مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية.
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
قال حزب الله في بيان إنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 محطة الاتصالات الفضائية التابعة لشعبة الاتصالات والدفاع السيبيري في جيش العدو الإسرائيلي في وادي إيلا وسط فلسطين المحتلة، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 160 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".
قال حزب الله في بيان إنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 قاعدة الرملة (قاعدة قيادة الجبهة الداخلية) جنوب شرق مدينة تل أبيب، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 135 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".
وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان مزرعة العاقبية في جنوب لبنان.
أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت، اليوم الاثنين، حكماً بحق ثلاثة عناصر من حزب الله لنقلهم أسلحة وذخائر من دون ترخيص خلال توجههم إلى الجنوب، فارضة عليهم غرامة مالية قدرها مليون و900 ألف ليرة، أي حوالي عشرين دولاراً أميركياً، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية.
أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في تحول كبير عن موقف الدولة اللبنانية الذي كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
قالت قناة آي 24 الإسرائيلية إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في الرشقة الأخيرة على وسط إسرائيل.
قال حزب الله في بيان إنه "ردّاً على العدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 من عصر اليوم تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية بصلية صاروخية".
قال حزب الله في بيان إنه "رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من فجر أمس الأحد، جرافة وآليتَين لجيش العدو الإسرائيلي في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا بالصواريخ الموجهة، وحققوا إصابات مؤكّدة".
أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت منطقة رأس العاصي في محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان.
قال حزب الله في بيان إنه، ردًّا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وفي إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لمستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة، استهدف مقاتلوه المستوطنة عند الساعة 14:55 من بعد ظهر الإثنين بصلية صاروخية.
أعلن حزب الله في بيان أنه ردًّا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من عصر اليوم الإثنين قوةً للجيش الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية، وذلك بصلية صاروخية.
أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأن قوات الاحتلال بدأت عملية توغل في الأطراف الجنوبية لبلدة الطيبة الواقعة جنوبي لبنان.
قال حزب الله في بيان إن "الانتخاب السريع والحكيم لمجتبى خامنئي قائداً ثالثاً للجمهورية الإسلامية في إيران يوجّه رسالة صاعقة إلى أعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء الأمة، أن إيران بقيادتها وشعبها لن يُرهبها إرهاب المعتدين، وأن هذه الثورة ماضية بكل قوة وصلابة على نهج الولاية حتى تحقيق العزة والنصر". وجدّد حزب الله "العهد والوفاء لهذا النهج المبارك والثبات على خط الولاية".
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن "سلاح الجو استكمل على مدار الأيام الأخيرة شنّ موجات مكثفة من الغارات في لبنان، حيث تمكّن في الأيام الأخيرة من تدمير عشرات منصات القذائف الصاروخية التابعة لحزب الله والتي تم زرعها جنوب نهر الليطاني وكان يستخدمها حزب الله لإطلاق القذائف والصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية"، على حد زعم البيان.
أعلن حزب الله في بيان أنه "بعد رصد تقدم قوة إسرائيلية صباح اليوم من مرتفع العقبة في بلدة مركبا الحدوديّة، استهدفها مجاهدونا بصليةٍ صاروخيّة".
كشفت معلومات حصل عليها "العربي الجديد" أنّ مجلس الوزراء اللبناني طرح في جلسته، يوم الاثنين الماضي، موضوع التفاوض مع إسرائيل ضمن البند الثالث، على جدول أعماله، فيما أكّدت مصادر رسمية بأنّ تحرّكات سياسية يجريها لبنان، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن البلد منفتح على كل أشكال التفاوض، وهو لا يريد الحرب، وبأنّ يتعرّض لضغوط شديدة لا سيما أميركية. وتأتي هذه المعلومات وسط إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، مع الانفتاح على مناقشة أي جدول أعمال، وأي صيغة، وأي مكان لعقدها.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعميق عملياته البرية داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى توسيعه أوامر إخلاء السكان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تشير تقارير عبرية، اليوم الاثنين، إلى تمركز قواته عند خط القرى الثالث من الحدود، في بعض النقاط. وأفاد تقرير في موقع القناة 12 العبرية، بأن النيران الكثيفة من الدبابات والمدفعية أتاحت تعميق المناورة، مضيفاً أنه يمكن القول الآن، إن القوات تمركزت في خط أبعد قليلاً من ذاك الذي وصلت إليه عشية اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، استعداد لبنان لمناقشة أي صيغة تفاوض مع إسرائيل، قائلاً في مقابلة صحافية: "أكدنا في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، أننا مستعدون لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، ضمن إطار يشمل شقاً مدنياً وبرعاية دولية، أما مسألة المفاوضات المباشرة فلم تُطرح بحد ذاتها، كما أن الإسرائيليين لم يردوا على اقتراحنا، ومع ذلك، نحن منفتحون على مناقشة أي جدول أعمال، وأي صيغة، وأي مكان لعقدها".
