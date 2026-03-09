لبنان | غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعدد الشهداء إلى 486

بيروت

العربي الجديد

التحديثات الحية
09 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:04 (توقيت القدس)
تشهد الجبهة اللبنانية تصعيداً ميدانياً لافتاً مع اندلاع اشتباكات عنيفة ليل الأحد ــ الاثنين في شرق لبنان قرب الحدود السورية، عقب محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ إنزال جوي في المناطق الشرقية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الاشتباكات دارت في منطقة الشعرة في جرود بلدة النبي شيت، بعدما حاولت قوة إسرائيلية التقدم عقب إنزالها بواسطة مروحيات عسكرية.

من جهته، أعلن حزب الله أن مقاتليه رصدوا تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش الاحتلال من الاتجاه السوري، حلّقت فوق أجواء جنتا ويحفوفا والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك، قبل أن تنزل قوة مشاة في سهل سرغايا. وأوضح الحزب أن مقاتليه تصدوا للمروحيات والقوة المتسللة بالأسلحة المناسبة، مؤكداً أن المواجهات متواصلة، فيما تحدثت مصادر في الحزب لوكالة "فرانس برس" عن إسقاط مروحية إسرائيلية في المنطقة.

ويتزامن هذا التصعيد مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان، من بينها الضاحية الجنوبية لبيروت، في وقت أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين استشهاد 394 شخصاً، بينهم 83 طفلاً، وإصابة 1130 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وسط مؤشرات إلى اتساع رقعة المواجهات على طول الجبهة.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

11:02 pm

بيروت
استشهاد لبنانيين اثنين وإصابة أربعة في قضاء بنت جبيل

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد لبنانيين اثنين وإصابة أربعة آخرين في غارات إسرائيلية على  بلدة تبنين قضاء بنت جبيل.

10:34 pm

بيروت
استشهاد لبناني وإصابة 8 آخرين في قضاء النبطية

استشهد لبناني وأصيب 8 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة شوكين في قضاء النبطية.

10:32 pm

avata
العربي الجديد
بيروت
بيروت
استشهاد كاهن الرعية وإصابة 6 لبنانيين في قضاء مرجعيون

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة القليعة في قضاء مرجعيون أدى إلى استشهاد كاهن الرعية وإصابة ستة لبنانيين.

10:24 pm

avata
العربي الجديد
بيروت
بيروت
استشهاد 7 لبنانيين وإصابة اثنين آخرين في قضاء النبطية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد سبعة لبنانيين وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة النميرية في قضاء النبطية.

9:53 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
إصابة مسعف للصليب الأحمر خلال مهمة إنقاذ في مجدل زون

أعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان أنه أثناء توجّه فريق من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني إلى بلدة مجدل زون في قضاء صور لتنفيذ عمليات سحب شهداء سقطوا من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في البلدة، أُصيب أحد المسعفين المتطوعين أثناء تأديته واجبه الإنساني في موقع الحادث.

وأوضح البيان أن المسعف المصاب هو متطوع أيضاً في مركز صور للإنقاذ البحري التابع للمديرية العامة للدفاع المدني، وقد جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

9:53 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف موقع المنارة مقابل حولا

قال حزب الله في بيان إنه استهدف موقع المنارة مقابل بلدة حولا الحدودية بصلية صاروخية.

8:14 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

8:13 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف محطة اتصالات إسرائيلية في وادي إيلا

قال حزب الله في بيان إنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 محطة الاتصالات الفضائية التابعة لشعبة الاتصالات والدفاع السيبيري في جيش العدو الإسرائيلي في وادي إيلا وسط فلسطين المحتلة، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية 160 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".

8:12 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف قاعدة الرملة قرب تل أبيب

قال حزب الله في بيان إنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 قاعدة الرملة (قاعدة قيادة الجبهة الداخلية) جنوب شرق مدينة تل أبيب، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 135 كلم، بصلية من الصواريخ النوعية".

8:12 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
إنذار إسرائيلي لسكان مزرعة العاقبية جنوبي لبنان

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان مزرعة العاقبية في جنوب لبنان.

07:23 pm

بيروت
الاحتلال يقتل 10 أطفال ويجرح 36 في لبنان يومياً

في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان لليوم الثامن وترتفع معه حصيلة الشهداء والجرحى، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأنّ "أكثر من عشرة أطفال قُتلوا في المتوسط يومياً بمختلف أنحاء لبنان خلال الأسبوع الماضي، وأُصيب نحو 36 طفلاً (آخرين) في كلّ يوم"، واصفة هذه البيانات بأنّها "مروّعة".

التفاصيل عبر الرابط:

أطفال نازحون في مركز إيواء في لبنان - 5 مارس 2026 (جوزيف عيد/ فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

"يونيسف": العدوان على لبنان يقتل 10 أطفال ويجرح 36 يومياً

7:21 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
المحكمة العسكرية تفرج عن عناصر لحزب الله بعد تغريمهم مالياً

أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت، اليوم الاثنين، حكماً بحق ثلاثة عناصر من حزب الله لنقلهم أسلحة وذخائر من دون ترخيص خلال توجههم إلى الجنوب، فارضة عليهم غرامة مالية قدرها مليون و900 ألف ليرة، أي حوالي عشرين دولاراً أميركياً، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية.

التفاصيل عبر الرابط:

جنود لبنانيون أمام المحكمة العسكرية في بيروت، 11 أغسطس 2001 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

المحكمة العسكرية تفرج عن عناصر لحزب الله بعد تغريمهم مالياً

7:20 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
الرئيس اللبناني يطلق مبادرة جديدة للحل ويدعو إلى التفاوض

أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة إلى مفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في تحول كبير عن موقف الدولة اللبنانية الذي كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

التفاصيل عبر الرابط:

جوزاف عون في قصر بعبدا، 9 يناير 2025 (Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

الرئيس اللبناني يطلق مبادرة جديدة ويدعو للتفاوض المباشر مع إسرائيل

6:42 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
قناة إسرائيلية: حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في آخر رشقة

قالت قناة آي 24 الإسرائيلية إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في الرشقة الأخيرة على وسط إسرائيل.

6:42 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف موقع البغدادي قبالة ميس الجبل

قال حزب الله في بيان إنه "ردّاً على العدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:00 من عصر اليوم تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية بصلية صاروخية".

05:36 pm

بيروت
486 شهيداً و1313 جريحاً حصيلة العدوان على لبنان منذ 2 مارس

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الاثنين 2 مارس/ آذار وحتى بعد ظهر الاثنين 9 مارس ارتفعت إلى 486 شهيداً و1313 جريحاً.

5:14 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف آليات إسرائيلية في مرتفع القبع

قال حزب الله في بيان إنه "رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:40 من فجر أمس الأحد، جرافة وآليتَين لجيش العدو الإسرائيلي في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مركبا بالصواريخ الموجهة، وحققوا إصابات مؤكّدة".

4:09 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف محيط الهرمل شرقي لبنان

أفادت مصادر محلية بتنفيذ غارة إسرائيلية استهدفت منطقة رأس العاصي في محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان.

4:08 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف مستوطنة نهاريا برشقة صاروخية

قال حزب الله في بيان إنه، ردًّا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وفي إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لمستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلة، استهدف مقاتلوه المستوطنة عند الساعة 14:55 من بعد ظهر الإثنين بصلية صاروخية.

4:07 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في وادي هونين

أعلن حزب الله في بيان أنه ردًّا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الذي طاول عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من عصر اليوم الإثنين قوةً للجيش الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية، وذلك بصلية صاروخية.

3:48 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
توغل لقوات الاحتلال في جنوب بلدة الطيبة جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأن قوات الاحتلال بدأت عملية توغل في الأطراف الجنوبية لبلدة الطيبة الواقعة جنوبي لبنان.

2:59 PM
حزب الله عن انتخاب نجل خامنئي: رسالة صاعقة للأعداء

قال حزب الله في بيان إن "الانتخاب السريع والحكيم لمجتبى خامنئي قائداً ثالثاً للجمهورية الإسلامية في إيران يوجّه رسالة صاعقة إلى أعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء الأمة، أن إيران بقيادتها وشعبها لن يُرهبها إرهاب المعتدين، وأن هذه الثورة ماضية بكل قوة وصلابة على نهج الولاية حتى تحقيق العزة والنصر". وجدّد حزب الله "العهد والوفاء لهذا النهج المبارك والثبات على خط الولاية".

2:54 PM
الاحتلال يزعم تدمير عشرات منصات القذائف الصاورخية لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن "سلاح الجو استكمل على مدار الأيام الأخيرة شنّ موجات مكثفة من الغارات في لبنان، حيث تمكّن في الأيام الأخيرة من تدمير عشرات منصات القذائف الصاروخية التابعة لحزب الله والتي تم زرعها جنوب نهر الليطاني وكان يستخدمها حزب الله لإطلاق القذائف والصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية"، على حد زعم البيان.

2:45 PM
استهداف قوة إسرائيلية بعد رصدها من بلدة مركبا

أعلن حزب الله في بيان أنه "بعد رصد تقدم قوة إسرائيلية صباح اليوم من مرتفع العقبة في بلدة مركبا الحدوديّة، استهدفها مجاهدونا بصليةٍ صاروخيّة".

02:09 pm

بيروت
شهيد و12 جريحاً في الغارات على الضاحية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شهيد و12 جريحاً في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

1:55 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
بيروت
بيروت
خاص| لبنان يتحرّك لوقف الحرب مع انفتاح لمفاوضة إسرائيل

كشفت معلومات حصل عليها "العربي الجديد" أنّ مجلس الوزراء اللبناني طرح في جلسته، يوم الاثنين الماضي، موضوع التفاوض مع إسرائيل ضمن البند الثالث، على جدول أعماله، فيما أكّدت مصادر رسمية بأنّ تحرّكات سياسية يجريها لبنان، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن البلد منفتح على كل أشكال التفاوض، وهو لا يريد الحرب، وبأنّ يتعرّض لضغوط شديدة لا سيما أميركية. وتأتي هذه المعلومات وسط إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام استعداد لبنان لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، مع الانفتاح على مناقشة أي جدول أعمال، وأي صيغة، وأي مكان لعقدها.

التفاصيل في هذا الرابط

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، 9 مارس 2025 (إبراهيم عمرو/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

خاص| لبنان يتحرّك لوقف الحرب مع انفتاح لمفاوضة إسرائيل

01:55 pm

بيروت
غارة جديدة على الضاحية

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

1:38 PM
غارة إسرائيلية على بعد أمتار من مراسل لبناني

01:36 pm

بيروت
حزب الله يعلن استهداف قاعدة إسرائيلية بصواريخ نوعية

قال حزب الله إنه استهدف قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة، بصلية صاروخيّة نوعية.

01:27 pm

بيروت
غارة على مبنى لمؤسسة القرض الحسن على طريق المطار

لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ ساعتين تقريباً، إذ شنّ طيران الاحتلال غارة جديدة قبل قليل، لتبلغ حصيلة الغارات على المنطقة منذ ساعات الفجر، 11. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارة الأخيرة استهدفت مبنى مؤسسة القرض الحسن على طريق مطار بيروت الدولي.

01:23 pm

بيروت
غارة إسرائيلية عاشرة على الضاحية منذ فجر اليوم

استهدفت غارة إسرائيلية هي العاشرة منذ فجر اليوم، الضاحية الجنوبية لبيروت.

01:02 pm

بيروت
غارة عنيفة جديدة على الضاحية

يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شنّ غارة جديدة عنيفة جداً على المنطقة.

12:56 pm

بيروت
حزب الله: استهدفنا كريات شمونة بصلية صاروخية

أعلن حزب الله استهداف كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلّة، بصلية صاروخية.

12:43 pm

بيروت
8 غارات على الضاحية منذ فجر اليوم

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، هي السادسة منذ تجديد جيش الاحتلال تحذيره لسكان المنطقة اليوم، والثامنة منذ فجر اليوم.

12:26 pm

بيروت
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد مسعفَين وإصابة 6 جنوباً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "العدو الإسرائيلي يواظب الاستهداف المنهجي لفرق الإسعاف، حيث عمد إلى استهداف نقطتين للدفاع المدني، الأولى قرب بلدية طيردبا (جنوباً) حيث استشهد مسعف وأصيب اثنان بجروح، والثانية في جويا (جنوباً) حيث استشهد مسعف وأصيب أربعة آخرون بجروح". وأضافت "لا يتوقف العداد عن إضافة المزيد من المسعفين في قائمة الشهداء والجرحى في هذه الحرب، التي يضرب فيها العدو الإسرائيلي بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، فيجعل من المسعفين هدفاً مركزاً ويمنع أي لمسة إنسانية تحد من عنفه المتمادي".

وتابعت بيانها "إن المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبرى تضع حداً لهذا التفلت المستمر الذي يشكل تهديداً واضحاً يرسم أفقاً مظلماً جداً للنظام الدولي".

12:25 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
حيفا
حيفا
القناة 12: جيش الاحتلال يتمركز عند خط القرى الثالث في لبنان

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعميق عملياته البرية داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى توسيعه أوامر إخلاء السكان في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تشير تقارير عبرية، اليوم الاثنين، إلى تمركز قواته عند خط القرى الثالث من الحدود، في بعض النقاط. وأفاد تقرير في موقع القناة 12 العبرية، بأن النيران الكثيفة من الدبابات والمدفعية أتاحت تعميق المناورة، مضيفاً أنه يمكن القول الآن، إن القوات تمركزت في خط أبعد قليلاً من ذاك الذي وصلت إليه عشية اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

التفاصيل في هذا الرابط
رصد
التحديثات الحية

القناة 12: جيش الاحتلال يتمركز عند خط القرى الثالث في لبنان

12:20 pm

بيروت
غارة خامسة على الضاحية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، منفذاً غارة هي الخامسة بعد تجديده تحذيره لسكان المنطقة اليوم.

12:15 pm

بيروت
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوباً

استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق عربصاليم -حبوش في قضاء النبطية، جنوبي لبنان.

12:06 pm

بيروت
البرلمان اللبناني يمدّد ولايته لمدة سنتين

أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، بأكثرية 76 صوتاً، ومعارضة 41 وامتناع 4 نواب عن التصويت.

11:57 am

بيروت
القضاء اللبناني يفرض غرامة على 3 عناصر في حزب الله

أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً بحق 3 عناصر من حزب الله بغرامة مالية، بجرم نقل وحيازة أسلحة غير مرخّصة.

11:56 am

بيروت
غارة على كونين جنوباً

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة كونين، جنوبي لبنان.

11:55 am

بيروت
البرلمان اللبناني يناقش تمديد ولايته بسبب الحرب

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن البرلمان اللبناني يعقد جلسة لمناقشة اقتراحات القوانين الرامية لتمديد ولايته، وهي ثلاثة، وسط اتجاه لتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في مايو/ أيار المقبل بسبب الحرب الدائرة.

11:54 am

بيروت
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بإطلاق صلية صاروخية باتجاه الاراضي المحتلة، ودوي صفارات الإنذار في كريات شمونة.

11:53 am

بيروت
عون يؤكد استعداد لبنان للتفاوض ويدافع عن قائد الجيش

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال استقباله سفراء الدنمارك والسويد والنرويج، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع لن تحقق ما تهدف إليه إسرائيل". وأكد عون أن "موقف لبنان ثابت وورد في قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لجهة التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات إعلان وقف الأعمال العدائية الذي اتفق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بما يصون السلم والاستقرار، في مقابل إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على كامل الأراضي اللبنانية".

وقال الرئيس اللبناني إنه أبلغ الدول الكبرى والأمم المتحدة استعداد لبنان الكامل لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.

على صعيدٍ ثانٍ، أشار عون إلى أن "قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح سينفذ وفقاً للخطة التي وضعتها قيادة الجيش متى سمحت الظروف الأمنية لذلك، وبالتالي فإنّ التعرض للجيش أو لقائده في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة في آن، هو موقف مرفوض ومستغرب ومشبوه، لأنه يصب في محاولات تقويض سلطة الدولة والتشكيك بقدراتها، ويتناغم بشكل أو بآخر مع أهداف العاملين على زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة تخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين الذين سئموا الحروب وتداعياتها ويتمسكون بحق الدولة وحدها في اتخاذ قرار الحرب والسلم".

وأكد السفراء الثلاثة تضامن دولهم مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة واستعدادهم لتقديم المساعدات اللازمة للبنانيين النازحين من قراهم.

11:40 am

بيروت
غارة رابعة تستهدف الضاحية

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، هي الرابعة منذ تجديده إنذاره لسكان الضاحية بضرورة إخلائها.

11:26 am

بيروت
شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بتعرض بلدات جويا، طيردبا ومعركة، جنوبي لبنان، لغارات عنيفة فجراً وصباحاً، مشيرة إلى تعرض عدد من أحياء جويا لزنار ناري، حيث دمّر القصف الصاروخي سوق البلدة، والأحياء، والبيوت التي سُوّيت بالأرض. وأدت الغارات وفق الوكالة إلى سقوط 4 شهداء وجرح أكثر من عشرين، نقلوا إلى مستشفيات صور.

أما في بلدة طيردبا، فاستهدفت الطائرات الإسرائيلية الطريق العام، ودمّرت الأحياء السكنية والمحال بالكامل، بالإضافة إلى تضرر شبكات الكهرباء والمياه. وقد أدت الغارات، وفق الوكالة إلى سقوط 7 شهداء و18 جريحاً، نقلوا إلى مستشفيات صور. وواصلت فرق الإنقاذ رفع الركام بحثاً عن مفقودين لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدات: دبعال، بنت جبيل، الطيري، قلاوية، صريفا، عيناتا وخربة سلم.

11:24 am

بيروت
غارات الضاحية تستهدف فروعاً لـ"القرض الحسن"

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت لغاية الآن فرعين للقرض الحسن.

11:24 am

بيروت
شهيد وجريح في غارة على شوكين

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية باستشهاد لبناني وإصابة آخر بجروح بالغة في بلدة شوكين، جنوبي لبنان، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما ودمّرته.

11:18 am

بيروت
غارة إسرائيلية عنيفة تهز الضاحية

استهدفت غارة إسرائيلية عنيفة جديدة، الضاحية الجنوبية لبيروت.

11:17 am

حيفا
جيش الاحتلال: بدأنا ليلاً عملية مداهمة مركّزة جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية (ليلة الأحد)، بدأت قوات فريق قتال لوائي تحت قيادة الفرقة 36، بعملية مداهمة مركّزة في جنوب لبنان". وتعمل القوات، بحسب بيان الجيش، على "رصد عناصر من حزب الله واستهدافهم، وتدمير بنى تحتية تابعة للحزب. وقبل دخول القوات، "تم تفعيل نيران كثيفة"، واستهداف العديد من الأهداف في المنطقة جواً وبراً". وزعم الاحتلال أنّ "هذه العملية تأتي في إطار الجهود لترسيخ خطة الدفاع الأمامية بهدف توفير طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال".

10:43 am

حيفا
جيش الاحتلال: بدأنا غارات على بنى تحتية لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ للتو شنّ موجة غارات لاستهداف بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

10:40 am

بيروت
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية

استهدفت غارة إسرائيلية جديدة الضاحية الجنوبية لبيروت.

10:19 am

بيروت
قطع طريق في محيط فرع لـ"القرض الحسن" في صيدا

عمدت عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى قطع طريق رياض الصلح في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، في الاتجاهين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، وذلك بعدما وجّه الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً باستهداف بنى تحتية تابعة لـ"القرض الحسن"، دون تحديد الفروع التي سيستهدفها.

10:11 am

بيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

9:36 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
سلام: لبنان مستعد لمناقشة أي صيغة تفاوض مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الاثنين، استعداد لبنان لمناقشة أي صيغة تفاوض مع إسرائيل، قائلاً في مقابلة صحافية: "أكدنا في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي، أننا مستعدون لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، ضمن إطار يشمل شقاً مدنياً وبرعاية دولية، أما مسألة المفاوضات المباشرة فلم تُطرح بحد ذاتها، كما أن الإسرائيليين لم يردوا على اقتراحنا، ومع ذلك، نحن منفتحون على مناقشة أي جدول أعمال، وأي صيغة، وأي مكان لعقدها".

التفاصيل في هذا الرابط

نواف سلام في القصر الرئاسي في بعبدا، 14 يناير 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

سلام: لبنان مستعد لمناقشة أي صيغة تفاوض مع إسرائيل

08:57 am

بيروت
جيش الاحتلال ينذر سكان لبنان: سنستهدف فروع القرض الحسن

وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً إلى سكان لبنان، معلناً أن الجيش سيعمل في الساعات القريبة ضد البنى التحتية التابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، زاعماً أنها تشكل عنصراً مركزياً في تمويل نشاط حزب الله. وأضاف: "أعود وأدعو سكان الضاحية الجنوبية إلى إخلاء منازلهم، وفق مسارات الإخلاء التي نشرناها".

08:48 am

11 جريحاً سورياً باستهداف إسرائيلي ليحمر الشقيف

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن عناصر الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني، بمؤازرة دورية من الجيش، أنجزوا عملية إنسانية محفوفة بالمخاطر، تطلبت اتصالات مع لجنة "الميكانيزم"، حيث تمكنوا من سحب 11 عاملاً سورياً استهدفتهم مسيّرة إسرائيلية مساء الأحد في أطراف بلدة يحمر الشقيف، جنوبي لبنان، عندما كانوا يفرغون حمولة "دجاج" من شاحنة "بيك أب" في إحدى المزارع، وتعرضوا للهجوم الإسرائيلي.

وأضافت: "استطاع 3 منهم الزحف من المنطقة، فيما أصيب 11 بجروح مختلفة، وبقوا على الأرض لمدة أكثر من 5 ساعات"، قبل أن يتمكن الصليب الأحمر والجيش اللبناني من نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة.

08:48 am

غارات على صريفا وياطر جنوباً

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي صريفا وياطر، جنوبي لبنان.

08:12 am

بيروت
125 عملية لحزب الله منذ بدء الحرب

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن حزب الله أعلن منذ الاثنين الماضي، عن 125 عملية عسكرية ضد مواقع وتجمّعات وتحركات الاحتلال الإسرائيلي.

07:28 am

بيروت
حزب الله يستهدف تجمعاً إسرائيلياً في خراج العديسة

أفاد حزب الله باستهداف تجمّع لآليّات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.

06:40 am

بيروت
حزب الله يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة

أعلن حزب الله أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بصلية صاروخية.

06:08 am

رويترز

رويترز
"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مادة الفوسفور الأبيض الحارقة في هجمات على بلدة يحمر في جنوب لبنان. وقالت المنظمة في تقرير إن الجيش الإسرائيلي استخدم "بشكل غير قانوني الفوسفور الأبيض" في قصف مدفعي استهدف منازل في البلدة في الثالث من مارس/ آذار. وأوضح التقرير أن المنظمة تحققت من سبع صور وحددت موقعها الجغرافي، تظهر انفجار ذخائر الفوسفور الأبيض في الجو فوق منطقة سكنية، فيما تعاملت فرق الدفاع المدني مع حريقين على الأقل في منزلين، إضافة إلى اشتعال النيران في سيارة.

06:07 am

القدس المحتلة
صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل.

05:47 am

بيروت
غارة تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية تحذيرية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
 

04:22 am

بيروت
حزب الله: اشتباك مع قوة إسرائيلية في العديسة

أعلن حزب الله أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه بلدة العديسة الحدودية جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان إن الاشتباكات أدت إلى إجبار القوة الإسرائيلية على التراجع.

04:05 am

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة استهدفت الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

02:23 am

بيروت
استهداف قوة لجيش الاحتلال قرب بلدة عيترون

أعلن حزب الله أنه استهدف بقذائف المدفعية قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدم باتجاه بلدة عيترون الحدودية.

02:13 am

بيروت
حزب الله: استهداف قوة لجيش الاحتلال في بلدة العديسة الحدودية

أعلن حزب الله أنه استهدف قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدم باتجاه منطقة خلة المحافر في بلدة العديسة الحدودية جنوبي لبنان.

01:50 am

بيروت
سماع دوي انفجار وإطلاق نار شرقي لبنان

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان بسماع دوي قوي وإطلاق نار شرق البلاد، في ظل المواجهات الجارية في المنطقة.

01:48 am

بيروت
حزب الله: رصد تسلل 15 مروحية إسرائيلية وإنزال قوة برية

أعلن حزب الله أن مقاتليه رصدوا تسلل نحو 15 مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حلّقت فوق أجواء جنتا ويحفوفا والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك. وأضاف أن عدداً من المروحيات نفذ إنزالاً لقوة مشاة في سهل سرغايا، حيث رصد تقدمها باتجاه الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن مقاتليه تصدوا للمروحيات والقوة المتسللة بالأسلحة المناسبة.

01:47 am

فرانس برس

فرانس برس
مصدران في حزب الله: إسقاط مروحية إسرائيلية شرقي لبنان

قال مصدران من حزب الله لوكالة "فرانس برس"، شرط عدم كشف اسميهما، إن الحزب أسقط مروحية إسرائيلية خلال الاشتباكات الدائرة في منطقة السلسلة الشرقية قرب بلدة النبي شيت شرق لبنان.

01:45 am

فرانس برس

فرانس برس
اشتباكات شرق لبنان بعد إنزال إسرائيلي قرب الحدود السورية

اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الأحد ــ الاثنين في شرق لبنان قرب الحدود السورية، عقب تنفيذ قوات إسرائيلية إنزالاً بواسطة طائرات مروحية على مرتفعات السلسلة الشرقية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المواجهات تدور في منطقة الشعرة في جرود بلدة النبي شيت، حيث تحاول القوات المتسللة التقدم في المنطقة.

1:41 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس الأحد
  • انتشال جثماني شهيدين وإنقاذ ثمانية في بلدة يحمر الشقيف
  • 18 شهيدا و6 مصابين في غارتين إسرائيليتين
  • جيش الاحتلال يعلن اغتيال خمسة قادة في غارة على فندق ببيروت
  • غارات إسرائيلية تستهدف النبطية وعربصاليم
  • مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان
  • حزب الله يعلن استهداف قاعدة مسغاف بصواريخ
  • 394 شهيداً بينهم 83 طفلاً و1130 مصاباً منذ بدء العدوان
     
5:15 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عون يطلق مبادرة جديدة للحلّ ويدعو للتفاوض المباشر مع اسرائيل

أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة لحلّ الأزمة مع إسرائيل، أبرز ما فيها الدعوة لمفاوضاتٍ مباشرة برعاية دولية، وذلك في أكبر خطوة تنازلية يقوم بها لبنان "الرسمي"، بعدما كان يرفض بشكل ثابت هذا المسار، أو يصدر بشأنه مواقف رمادية، حتى في خضمّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استمرّت بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

09:55 am

رويترز

رويترز
إصابة شخصين بعد سقوط حطام إثر عملية اعتراض في أبوظبي

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي بإصابة شخصين جراء سقوط حطام بعد عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية.

