لبنان | إنذار لسكان شبريحا في صور وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1530

يواصل جيش الاحتلال تصعيد وتيرة عملياته العسكرية في مناطق عدة في لبنان بعدما نفذ في الساعات الماضية سلسلة اعتداءات على القرى والبلدات الحدودية، وفي العمق الجنوبي، حيث شن هجمات جوية ومدفعية على 66 منطقة في لبنان، جميعها في الجنوب منذ فجر الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 18 على الأقل. ويترقّب لبنان مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، والمهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تنتهي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثالثة فجراً بتوقيت بيروت)، وكيف ستنعكس على ميدانه.
وكشفت تقارير عن ربط طهران وقف الحرب بوقف الضربات الإسرائيلية على حزب الله، في وقت تتزايد الضغوط السياسية والعسكرية مع استمرار الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. ميدانيا، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً لإخلاء مدينة صور جنوب لبنان. في المقابل، تتفاقم الكلفة الإنسانية للتصعيد، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1530 و4812 جريحاً منذ مطلع 2 مارس/ آذار، فيما تتابع السلطات اللبنانية تطورات الوضع الأمني وإجراءات المواجهة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن قواته استكملت تموضعها على ما يُسمى "خط الصواريخ المضادة للدروع"، في إشارة إلى المناطق اللبنانية التي تتيح إطلاق صواريخ مباشرة نحو المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان. وأفادت النتائج الأولية لتحقيق أممي، بأن ثلاثة عناصر إندونيسيين في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) قُتلوا بنيران إسرائيلية وعبوة زرعها حزب الله، وذلك في واقعتين منفصلتين سُجّلتا في أواخر مارس.
على صعيد التحركات السياسية، عقد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لقاءً مع سفراء كل من فنلندا آنّي ميسكانين، وبلجيكا أرنوت باولز، وهولندا فرانك مولن، وكندا غريغوري غاليغان، لبحث تطورات الأوضاع في لبنان. وأكد السفراء خلال اللقاء دعم بلدانهم للحكومة اللبنانية، مشيدين بالاستجابة الرسمية لملف النزوح، ومعبّرين في الوقت ذاته عن قلقهم من التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان.
من جهته، شدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على أن "مسؤولية الحفاظ على الأمن في الداخل اللبناني في هذه الظروف مشتركة، وهي تتطلّب التنسيق الكامل بين المواطنين والجيش والأجهزة الأمنية والبلديات". وقال عون الثلاثاء إن "الجيش نفذ عملية إعادة انتشار في بيروت ومناطق أخرى عدة، وسيكون أكثر حضوراً مع قوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة، مع التشدد أكثر في فرض الأمن لطمأنة المواطنين الآمنين في منازلهم".
