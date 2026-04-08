لبنان | إنذار لسكان شبريحا في صور وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1530

بيروت

العربي الجديد

08 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 00:59 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال تصعيد وتيرة عملياته العسكرية في مناطق عدة في لبنان بعدما نفذ في الساعات الماضية سلسلة اعتداءات على القرى والبلدات الحدودية، وفي العمق الجنوبي، حيث شن هجمات جوية ومدفعية على 66 منطقة في لبنان، جميعها في الجنوب منذ فجر الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 18 على الأقل. ويترقّب لبنان مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية، والمهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تنتهي عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثالثة فجراً بتوقيت بيروت)، وكيف ستنعكس على ميدانه.

وكشفت تقارير عن ربط طهران وقف الحرب بوقف الضربات الإسرائيلية على حزب الله، في وقت تتزايد الضغوط السياسية والعسكرية مع استمرار الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة. ميدانيا، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراً لإخلاء مدينة صور جنوب لبنان. في المقابل، تتفاقم الكلفة الإنسانية للتصعيد، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1530 و4812 جريحاً منذ مطلع 2 مارس/ آذار، فيما تتابع السلطات اللبنانية تطورات الوضع الأمني وإجراءات المواجهة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أن قواته استكملت تموضعها على ما يُسمى "خط الصواريخ المضادة للدروع"، في إشارة إلى المناطق اللبنانية التي تتيح إطلاق صواريخ مباشرة نحو المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان. وأفادت النتائج الأولية لتحقيق أممي، بأن ثلاثة عناصر إندونيسيين في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) قُتلوا بنيران إسرائيلية وعبوة زرعها حزب الله، وذلك في واقعتين منفصلتين سُجّلتا في أواخر مارس.

على صعيد التحركات السياسية، عقد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لقاءً مع سفراء كل من فنلندا آنّي ميسكانين، وبلجيكا أرنوت باولز، وهولندا فرانك مولن، وكندا غريغوري غاليغان، لبحث تطورات الأوضاع في لبنان. وأكد السفراء خلال اللقاء دعم بلدانهم للحكومة اللبنانية، مشيدين بالاستجابة الرسمية لملف النزوح، ومعبّرين في الوقت ذاته عن قلقهم من التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان.

من جهته، شدد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على أن "مسؤولية الحفاظ على الأمن في الداخل اللبناني في هذه الظروف مشتركة، وهي تتطلّب التنسيق الكامل بين المواطنين والجيش والأجهزة الأمنية والبلديات". وقال عون الثلاثاء إن "الجيش نفذ عملية إعادة انتشار في بيروت ومناطق أخرى عدة، وسيكون أكثر حضوراً مع قوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة، مع التشدد أكثر في فرض الأمن لطمأنة المواطنين الآمنين في منازلهم".

12:38 am

حيفا
جيش الاحتلال يصدر تحذيراً بإخلاء مدينة صور

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان مدينة صور في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم ليل الثلاثاء، فيما يواصل ضرباته على لبنان.

وجاء في بيان عممه "إنذار عاجل لسكان مدينة صور وتحديداً في شبريحا (العباسية)"، التي قال إنه سيهاجمها بزعم وجود "نشاطات حزب الله".

وتابع "حرصاً على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً. لضمان سلامتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى شمال نهر الزهراني" مرفقا منشوره بصورة للمنطقة المزمع استهدافها.

12:19 am

بيروت
جيش الاحتلال يهاجم 66 منطقة الثلاثاء ويوقع 8 شهداء

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية ومدفعية على 66 منطقة في لبنان، جميعها في الجنوب منذ فجر الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 8 أشخاص وإصابة 18 على الأقل.

جاء ذلك وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية ووكالة الأنباء الرسمية، حتى الساعة 20.50 بتوقيت غرينيتش

في الجنوب، تعرضت مناطق عدة لقصف جوي إسرائيلي، فيما شمل القصف المدفعي استخدام قذائف فوسفورية في بعض الغارات.

وبشأن حصيلة الضحايا جراء الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، فقد سقط 8 شهداء و18 مصاباً على الأقل، بحسب المصادر ذاتها.

كما أُفيد بسقوط إصابات بين مسعفين إثر استهدافهم في الشعيتية، دون تقديم رقم محدد.

وفيما يتعلق بالأضرار المادية، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن تفجيرات لمبان ومنازل جنوب وبمحيط بلدة الطيبة، وكذلك شرق بلدة سحمر، ما خلف أضراراً مادية ودماراً كبيرا في المنازل.

12:14 AM

رضا حريري

رضا حريري
صحافي من لبنان؛ محرّر في قسم المنوعات في "العربي الجديد".
العدوان على لبنان... عيون عربية تنحاز إلى ما تراه

مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان مطلع مارس/آذار الماضي، تسارعت وتيرة التغطية الإعلامية ودفعت المؤسّسات الإخبارية بمراسليها إلى الميدان لمواكبة تطورات الحرب لحظة بلحظة. على الأرض، تشكّل مشهد صحافي متنوّع يجمع بين مراسلين محليين وآخرين أجانب موزّعين على وكالات دولية وشبكات إخبارية إقليمية وعالمية، مع حضور لافت لمراسلين عرب قدموا من بلدان مختلفة لتغطية الحدث.

وفي حين أن التحدّيات التي تواجه هؤلاء المراسلين العرب قد تتقاطع وتتشابه في أحيانٍ كثيرة مع ما يواجهه أيّ مراسل ميداني آخر، إلّا أن خصوصية موقعهم المهني والإنساني تمنح تجربتهم ملمحاً مختلفاً: قربٌ يُسهّل الوصول إلى الناس، وغربةٌ قد تفرض حدوداً على الإحاطة بمجريات الأحداث وحرية الحركة.

يقف هؤلاء في منطقة وسطى بين المراسلين المحليين والأجانب من غير الناطقين بالعربية، فهم من جهة يتشاركون مع السكان في اللغة، كما أنهم أقدر على الإحاطة بالثقافة المحلية من الصحافيين الأجانب، لكنّهم من جهة أخرى يظلّون "غرباء" عن المشهد المحلي السياسي والاجتماعي بالمقارنة مع نظرائهم اللبنانيين.

جزين
العدوان على لبنان... عيون عربية تنحاز إلى ما تراه

12:12 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
إسرائيل تواصل تصعيد عدوانها على لبنان

يواصل جيش الاحتلال شنّ عمليات عسكرية بوتيرة عالية ومتصاعدة في لبنان، منفّذاً في الساعات الماضية سلسلة اعتداءات على القرى والبلدات الحدودية، وفي العمق الجنوبي، والضاحية الجنوبية لبيروت، رافعاً كذلك مستوى غاراته على صعيد البقاع الغربي.

وضمن المعادلات الميدانية التي تعتمدها إسرائيل في حربها على لبنان منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، التركيز في عملياتها، خاصة باتجاه بيروت، على استخدام البوارج الحربية، ما يطرح علامات استفهام حول السبب وراء اللجوء إلى "السلاح البحري"، وما إذا كان مرتبطاً بالميدان الإيراني، وما إذا كانت له أي أغراض أخرى، منها الحصار البحري، خاصة في ظلّ توغلات الاحتلال البرية جنوباً، وقصفها جسوراً رئيسية جنوباً وفي البقاع الغربي، وتهديدها بمهاجمة معبر المصنع الحدودي مع سورية، الذي يُعدّ المنفذ الرسمي الوحيد برّاً، لا سيما بعدما قصفت إسرائيل معبر العبّودية في الشمال عام 2024، علماً أن إسرائيل كانت قد فرضت حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على لبنان في عدوان يوليو/ تموز 2006.

إسرائيل تواصل تصعيد عدوانها على لبنان وتركز على سلاحها البحري

12:09 am

بيروت
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان أمس الثلاثاء
  • الأمم المتحدة: ثلاثة من جنود يونيفيل قتلوا بنيران إسرائيلية وعبوة لحزب الله
  • اشتباكات بين حزب الله وقوة إسرائيلية حاولت التوغل ببنت جبيل
  • سلام: نواصل العمل مع الشركاء الدوليين لوقف الحرب
  • حزب الله يعلن تنفيذ سلسلة عمليات
  • 1530 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
  • جيش الاحتلال يستكمل التموضع على "خط الصواريخ المضادة للدروع"
  • حزب الله يعلن استهداف مروحيتين ودبابتين لجيش الاحتلال
  • الأمن العام اللبناني: معبر المصنع لا يُستخدم لتهريب السلاح
  • أكثر من 1.1 مليون نازح في لبنان وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
