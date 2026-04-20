لبنان | إنذار إسرائيلي لسكان الجنوب وسعي لبناني لتمديد الهدنة

بيروت

العربي الجديد

20 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 10:49 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لليوم الرابع على التوالي، وسط اتصالات سياسية ودبلوماسية لبنانية مكثفة للضغط من أجل تثبيت الهدنة، والتحضير لوفد التفاوض مع إسرائيل. وجدد جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، إنذاره سكان أكثر من 60 قرية في جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى عدم العودة إلى قراهم حتى إشعار آخر، في وقت أعلن مهاجمته منصة إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق في جنوب لبنان.

يأتي هذا في وقت يحلّق الطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في أجواء بيروت وضواحيها. بالموازاة، أعلن حزب الله أن رتلاً إسرائيلياً كان يتحرّك، أمس الأحد من بلدة الطيبة باتّجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان، تعرّض لانفجار تشريكة من العبوات الناسفة زرعها عناصره سابقاً في المكان. ما أدّى إلى تدمير 4 دبابات ميركافا.

سياسياً، قال مصدر نيابي في حزب الله لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب لن يقبل بالعودة إلى ما كان عليه الوضع خلال فترة 15 شهراً، أي قبل 2 مارس/آذار، وهو يتابع التطورات، والمقاومة موجودة في الميدان، وبحالة تأهب وجهوزية"، مشدداً على أن "المطلوب بات معروفاً، بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة، سواء الجوية أو البحرية أو البرية، وانسحاب إسرائيل من كل المناطق التي تحتلها، والإفراج عن الأسرى، وبدء مسار إعادة الإعمار، وهذه العناوين التي على الدولة اللبنانية التمسّك بها". ويشير المصدر إلى أن "حزب الله غير معني بورقة التفاهم التي نشرتها الخارجية الأميركية، وبالتنازلات الفاضحة التي قدّمتها السلطة اللبنانية، وتخلّت فيها عن حقها بالدفاع عن نفسها، بينما منحت للإسرائيلي الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقتٍ، والمقاومة لن تسكت على ذلك طويلاً".

إلى ذلك، يتوجّه رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إلى لوكسمبورغ يوم غد الثلاثاء، للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على أن يجتمع بعدها في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتقول مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "حراكاً مكثفاً يقوده المسؤولون اللبنانيون على أكثر من خطّ عربي ودولي وخاصة أميركا، من أجل الحفاظ على الهدنة وتمديدها، لأن هناك ملفات تحتاج إلى وقت، لكن لبنان ماضٍ في معالجتها، وجدّي بهذا المسار"، لافتة إلى أن "هناك خوفاً طبعاً من سقوط الهدنة، لكن في الوقت نفسه، هناك جهود كبرى تبذل، ولا سيما أميركية من أجل الحفاظ عليها، ونحن نعوّل على ذلك". وتلفت المصادر إلى أن "لبنان على تواصل وتنسيق مستمرّ مع الأميركيين والأوروبيين والإخوة العرب، وهو يحضّر تشكيلة الوفد الذي سيذهب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل".

10:47 AM

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الخروق الإسرائيلية جنوب لبنان... منطقة عازلة بقوة النار

تتصاعد الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع دخول الهدنة يومها الرابع، متخذةً أشكالاً مختلفة من الاعتداءات على الأراضي الجنوبية اللبنانية، وذلك في إطار سياسة التدمير الممنهج التي تعتمدها في القرى الحدودية، والمنطقة العازلة التي تعمل على إقامتها وتعيق عودة النازحين.

جنود إسرائيليون خلال اشتباكات في جنوب لبنان، 15 إبريل 2026 (موقع الجيش)
الخروق الإسرائيلية جنوب لبنان... منطقة عازلة بقوة النار

09:57 am

بيروت
تحليق للمسيّرات الإسرائيلية في أجواء بعلبك ومحيطها

تحلّق طائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك وقرى المنطقة.

غارة على الطيري واستهداف منزل في برج قلاويه

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان. وكان الطيران المسيّر أغار فجراً، على منزل في بلدة برج قلاويه، جنوباً أيضاً.

جيش الاحتلال: سنحاسب المتورطين بتحطيم تمثال للمسيح

أقرّ الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد، بأن الجندي الذي ظهر في صورة وهو يضرب رأس تمثال للمسيح بمطرقة في جنوب لبنان، هو أحد عناصره. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشر على منصة إكس، إنه "بعد استكمال الفحص الأولي في موضوع الصورة المتداولة لجندي يمس برمز مسيحي في جنوب لبنان، تبيّن أن الحديث يدور عن توثيق حقيقي لجندي في جيش الدفاع عمل في منطقة الجنوب اللبناني".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيتخذ "الإجراءات بحق المتورطين وفقاً لنتائج التحقيق".

جيش الاحتلال يفجّر مباني سكنية في عدد من قرى قضاء صور

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الليل وحتى فجر اليوم، على تفجير عدد من المباني السكنية في بلدات شمع، الناقورة، والبياضة، في قضاء صور.

من جهة أخرى، استمر تحليق الطائرات الاستطلاعية والمسيّرة الإسرائيلية على علوّ منخفض فوق صور وقراها.

حزب الله: تدمير 4 دبابات إسرائيلية بعبوات زُرعت مسبقاً

قال حزب الله، في بيان، إنه أثناء ممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلية خرقاً جديداً يضاف إلى سلسلة خروقها الفاضحة والموثّقة على مدى ثلاثة أيام من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وفيما كان رتل مؤلّف من ثماني مدرّعات يتحرّك، الأحد، من بلدة الطيبة باتجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان، تعرّض لانفجار تشريكة من العبوات الناسفة زرعها عناصره مسبقاً في المكان. ووفق الحزب، "أدّى الانفجار الذي حصل على دفعتين إلى تدمير 4 دبابات ميركافا، وشوهدت النيران تندلع فيها، قبل أن يعمد العدوّ عند الساعة السادسة مساءً إلى سحبها من مكان الحدث".

جيش الاحتلال يعلن تدمير منصة إطلاق جنوبي لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم منصة إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق في منطقة قلاويه جنوبي لبنان، "شمال خط الدفاع الأمامي"، بزعم إزالة تهديد فوري.

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
إسرائيل توسّع خروقها للهدنة وبيروت تجهّز نفسها للتفاوض

تتكثف الاتصالات السياسية والدبلوماسية على خطّ المسؤولين في لبنان، من أجل الحفاظ على الهدنة مع إسرائيل وتمديدها، إفساحاً في المجال أمام تحضير الملف التفاوضي، ومعالجة سلاح حزب الله، وسط مخاوف تبقى قائمة من سقوط اتفاق وقف النار، ربطاً باستمرار خروق جيش الاحتلال، وبتطورات المفاوضات الإيرانية الأميركية التي من شأنها أن تنعكس أيضاً على الميدان اللبناني.

نازحون عند الجسر الأولي في صيدا في طريق العودة إلى جنوب لبنان، 17 إبريل 2026 (حسين بيضون)
انتشال جثة شهيد من تحت أنقاض مبنى في صور

تمكّنت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" وبلدية صور فجراً، من انتشال جثة شهيد من تحت أنقاض مبنى قصفته الطائرات الإسرائيلية قبل 5 دقائق من وقف إطلاق النار. وبذلك، يرتفع عدد شهداء مجزرة صور إلى 19 شهيداً، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، فيما تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن 4 آخرين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الساعة.

إنذار إسرائيلي لسكان أكثر من 60 قرية جنوبي لبنان

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان أكثر من 60 قرية جنوبي لبنان، داعياً إياهم إلى عدم العودة إليها أو التحرّك جنوبيها، كما حث على عدم الاقتراب من منطقة نهر الليطاني ووادي الصلحاني والسلوقي، حتى إشعار آخر.

جيش الاحتلال يفجّر منازل في بلدة البياضة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير منازل في بلدة البياضة في قضاء صور، جنوبي لبنان.

مسيّرة إسرائيلية تحلّق في أجواء بيروت وضواحيها

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بتحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق أجواء بيروت وضاحيتها.

أبرز التطورات في لبنان يوم أمس الأحد
  • مقتل ضابط احتياط وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة جنوبي لبنان
  • مئات الإسرائيليين يحتجون ضد استمرار الحرب على لبنان
  • رصد 23 انتهاكاً إسرائيلياً منذ سريان وقف إطلاق النار
  • الجيش اللبناني يعيد فتح طرق وجسور جنوباً بعد غارات إسرائيلية
  • قوات الاحتلال تفجّر منازل في البياضة والناقورة
  • الاحتلال يزعم قتل 150 من حزب الله خلال الساعات التي سبقت وقف إطلاق النار
  • سلام يتوجّه إلى لوكسمبورغ وباريس الثلاثاء
  • كاتس يهدد باستخدام "كامل القوة" في لبنان رغم الهدنة
  • باريس: تلقينا ضمانات لملاحقة منفذي هجوم استهدف "اليونيفيل"
  • جندي إسرائيلي يحطّم تمثالاً للمسيح في بلدة دبل جنوبي لبنان
