لبنان | إنذار إسرائيلي لسكان الجنوب وسعي لبناني لتمديد الهدنة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لليوم الرابع على التوالي، وسط اتصالات سياسية ودبلوماسية لبنانية مكثفة للضغط من أجل تثبيت الهدنة، والتحضير لوفد التفاوض مع إسرائيل. وجدد جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، إنذاره سكان أكثر من 60 قرية في جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى عدم العودة إلى قراهم حتى إشعار آخر، في وقت أعلن مهاجمته منصة إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق في جنوب لبنان.
يأتي هذا في وقت يحلّق الطيران الإسرائيلي المسيّر على علو منخفض في أجواء بيروت وضواحيها. بالموازاة، أعلن حزب الله أن رتلاً إسرائيلياً كان يتحرّك، أمس الأحد من بلدة الطيبة باتّجاه موقع الصلعة القديم في بلدة دير سريان، تعرّض لانفجار تشريكة من العبوات الناسفة زرعها عناصره سابقاً في المكان. ما أدّى إلى تدمير 4 دبابات ميركافا.
سياسياً، قال مصدر نيابي في حزب الله لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب لن يقبل بالعودة إلى ما كان عليه الوضع خلال فترة 15 شهراً، أي قبل 2 مارس/آذار، وهو يتابع التطورات، والمقاومة موجودة في الميدان، وبحالة تأهب وجهوزية"، مشدداً على أن "المطلوب بات معروفاً، بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية بأشكالها كافة، سواء الجوية أو البحرية أو البرية، وانسحاب إسرائيل من كل المناطق التي تحتلها، والإفراج عن الأسرى، وبدء مسار إعادة الإعمار، وهذه العناوين التي على الدولة اللبنانية التمسّك بها". ويشير المصدر إلى أن "حزب الله غير معني بورقة التفاهم التي نشرتها الخارجية الأميركية، وبالتنازلات الفاضحة التي قدّمتها السلطة اللبنانية، وتخلّت فيها عن حقها بالدفاع عن نفسها، بينما منحت للإسرائيلي الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقتٍ، والمقاومة لن تسكت على ذلك طويلاً".
إلى ذلك، يتوجّه رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إلى لوكسمبورغ يوم غد الثلاثاء، للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على أن يجتمع بعدها في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتقول مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "حراكاً مكثفاً يقوده المسؤولون اللبنانيون على أكثر من خطّ عربي ودولي وخاصة أميركا، من أجل الحفاظ على الهدنة وتمديدها، لأن هناك ملفات تحتاج إلى وقت، لكن لبنان ماضٍ في معالجتها، وجدّي بهذا المسار"، لافتة إلى أن "هناك خوفاً طبعاً من سقوط الهدنة، لكن في الوقت نفسه، هناك جهود كبرى تبذل، ولا سيما أميركية من أجل الحفاظ عليها، ونحن نعوّل على ذلك". وتلفت المصادر إلى أن "لبنان على تواصل وتنسيق مستمرّ مع الأميركيين والأوروبيين والإخوة العرب، وهو يحضّر تشكيلة الوفد الذي سيذهب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل".
