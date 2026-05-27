لبنان | الاحتلال ينذر مجدداً بإخلاء النبطية وحزب الله يخوض اشتباكات في زوطر الشرقية

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
27 مايو 2026   |  آخر تحديث: 13:10 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر وشنّ الغارات المكثفة على مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرقيه، وسط تصعيد ميداني متواصل خلّف عشرات الشهداء والجرحى، وسط إنذارات جديدة بالإخلاء طاولت بلدات مأهولة بالسكان، فيما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت آليات ودبابات إسرائيلية. وشهد لبنان ليلة دامية، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة جديدة للغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، أنّ الغارات أدت إلى سلسلة مجازر توزعت على عدد من البلدات الجنوبية وأسفرت عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين. كذلك أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنّ الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى 3213 شهيداً و9737 جريحاً. في غضون ذلك، أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن مقاتليه اشتبكوا مع قوات إسرائيلية "من مسافة صفر" قرب المجمّع الكشفي في البلدة، مستخدمين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع، قبل أن ينفذ جيش الاحتلال "أحزمة نارية" في المنطقة. وتكتسب البلدة الواقعة شمال مجرى الليطاني أهمية استراتيجية، لقربها من مدينة النبطية، كبرى مدن الجنوب التي أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء لليوم الثاني على التوالي سكانها بإخلائها والتوجه شمالاً. والبلدة ملاصقة لـ"الخط الأصفر" الذي حدده جيش الاحتلال الشهر الماضي في جنوب لبنان، لفصل منطقة بعمق عشرة كيلومترات عن الحدود، يمنع سكانها من العودة إليها، عن بقية أجزاء الجنوب.

وازدادت الاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بوتيرة تصاعدية غير مسبوقة منذ إقرار الهدنة في 16 إبريل/ نيسان الماضي على الجبهة اللبنانية، مع شمولها الجنوب والبقاع الغربي، على وقع ارتفاع أعداد الإنذارات بالإخلاء لمدن وقرى بكاملها، تزامناً مع تتالي المجازر، وتسجيل نزوح كثيف، لا في الجنوب والبقاع الغربي فحسب، بل أيضاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، إثر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، عن مرحلة "سحق حزب الله". وفي خضمّ دورة التصعيد الإسرائيلي، ذكرت القناة 12 العبرية، أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز "الخط الأصفر"، الذي يبعد عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لمسافات تراوح بين بضعة كيلومترات وحتى نحو 10 كيلومترات، بذريعة إبعاد خطر المسيّرات التي يطلقها حزب الله وتحولت إلى هاجس رئيسي لجيش الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على وقع توسيع تل أبيب عدوانها على لبنان. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "نتنياهو وترامب يجريان مكالمة هاتفية في ظل توسيع القتال في لبنان، والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران"، من دون تحديد الطرف الذي أجرى الاتصال. في الأثناء توجّه وفد عسكري من لبنان إلى واشنطن، أمس الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع الأمني المرتقب مع إسرائيل في مقرّ وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، يوم الجمعة المقبل 29 مايو/ أيار الجاري، وذلك بعدما تلقّى توجيهات من الرئيس جوزاف عون حدّدت الثوابت الأساسية التي سيطرحها على طاولة التفاوض.

وحول التصعيد الإسرائيلي الواسع في الساعات الماضية جنوباً وبقاعاً والتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بتكثيف وتيرة العدوان وتسريعها ليشمل حتى بيروت، إضافة إلى التصريحات الصادرة عن مسؤولين أميركيين بدعم إدارة ترامب هذا المسار، بذريعة تجاهل حزب الله طلبات وقف إطلاق النار باتجاه إسرائيل، وخرق الاتفاق، قالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنّ "لبنان يكثف اتصالاته الخارجية ولا سيما مع الأميركيين من أجل التهدئة ووقف التصعيد، وهدفه ليس فقط ترك بيروت بعيدة عن النيران، بل وقف كلّي وشامل لإطلاق النار، وهذا ما يعمل عليه وسيكرر المطالبة به في اجتماعات واشنطن".

12:42 pm

الاحتلال يوجه إنذاراً لسكان النبطية ويطالبهم بالإخلاء شمالاً

وجه جيش الاحتلال مجدداً، اليوم الأربعاء، إنذاراً عاجلاً جديداً إلى سكان مدينة النبطية جنوبي لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الزهراني.

12:35 pm

حزب الله يخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية في زوطر الشرقية

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن مقاتليه استهدفوا منذ ساعات الفجر قوات الاحتلال عند مجرى النهر في زوطر الشرقية بصليات صاروخية وقذائف مدفعية وصواريخ، بالتزامن مع تصدّيهم لمحاولة توغل إسرائيلية باتجاه البلدة.

وأضاف أن مقاتليه اشتبكوا عند الساعة التاسعة صباحاً مع قوات إسرائيلية "من مسافة صفر" قرب المجمّع الكشفي في البلدة، مستخدمين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع، قبل أن ينفذ جيش الاحتلال "أحزمة نارية" في المنطقة، وفق البيان. وفي بيانين لاحقين، أعلن الحزب استهداف دبابة ميركافا عند بستان زطّام في زوطر الشرقية بواسطة "محلّقة أبابيل الانقضاضية"، ثم قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال عند "تلّة الخزّان" في البلدة بصليات صاروخية.

10:42 am

الدفاع المدني اللبناني ينعى عنصراً استشهد بغارة على القرعون

نعت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني العنصر كامل يوسف زين، من مركز سحمر العضوي – جب جنين الإقليمي، الذي استشهد أمس الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة القرعون في البقاع الغربي، شرقي لبنان أثناء قيامه بواجبه الإنساني، وفق بيان صادر عن المديرية.

10:42 am

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات طورا وصريفا ودير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان.

05:49 am

الأمم المتحدة: نحو مليون نازح داخل لبنان

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقرب من مليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، في ظل تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية. وقال المكتب، في بيان، إن أعداداً من السكان أُجبروا على مغادرة منازلهم ليلة الإثنين عقب تكثيف الغارات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن عشرات الأسر لجأت خلال الساعات الـ48 الماضية إلى مراكز الإيواء في العاصمة بيروت، فيما شوهدت عائلات تقضي الليل داخل سياراتها.

من جانبها، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن مرافق الرعاية الصحية تعرضت لتسع هجمات خلال أربعة أيام بين 21 و24 مايو/ أيار الجاري، ما أسفر عن مقتل ثمانية من العاملين في القطاع الصحي وإصابة 45 آخرين. وفي السياق، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بإخلاء مدينة النبطية الواقعة شمال نهر الليطاني. وأكد حق أن الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية "غير مقبولة"، داعياً جميع أطراف النزاع إلى وقف هذه الهجمات فوراً وضمان حماية الرعاية الصحية.

الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفة أُطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قذيفة أُطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل، عقب دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق شمالي البلاد. وقال الجيش، في بيان، إنه لم تُسجل أي إصابات جراء سقوط القذيفة.

صفارات الإنذار تدوي في مناطق بشمال إسرائيل

فعّل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، صفارات الإنذار في عدة مناطق شمالي إسرائيل، مشيراً إلى أن تفاصيل الحادثة لا تزال قيد المراجعة.

مجازر إسرائيلية تواكب توسيع العدوان على لبنان

ازدادت الاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بوتيرة تصاعدية غير مسبوقة منذ إقرار الهدنة في 16 إبريل/نيسان الماضي على الجبهة اللبنانية، مع شمولها الجنوب والبقاع الغربي، على وقع ارتفاع أعداد الإنذارات بالإخلاء لمدن وقرى بكاملها، تزامناً مع تتالي المجازر، وتسجيل نزوح كثيف، لا في الجنوب والبقاع الغربي فحسب، بل أيضاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، إثر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، عن مرحلة "سحق حزب الله". 

إعلام عبري: 15 مسيّرة أطلقها حزب الله انفجرت في إسرائيل

كشفت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، أن أكثر من 15 طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية، معظمها في مناطق عسكرية، في وقت تتصاعد فيه مخاوف تل أبيب من تنامي تهديد المسيّرات، وسط تحركات إسرائيلية للحصول على وسائل حماية إضافية من دول أوروبية.

اتصال بين نتنياهو وترامب في ظل توسيع العدوان على لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على وقع توسيع تل أبيب عدوانها على لبنان. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "نتنياهو وترامب يجريان مكالمة هاتفية في ظل توسيع القتال في لبنان، والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران"، من دون تحديد الطرف الذي أجرى الاتصال.

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في صور ومرجعيون

شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة صريفا، وغارة أخرى على بلدة برج رحال في قضاء صور جنوبي لبنان. كما نفّذت مقاتلات الاحتلال غارة على بلدة قبريخا، وثلاث غارات على بلدة الصوانة في قضاء مرجعيون، في إطار التصعيد المتواصل على المناطق الجنوبية.

حزب الله يعلن استهداف دبابات وآليات إسرائيلية

أعلن "حزب الله" استهداف ثلاث دبابات ميركافا وآليّتَي نميرا تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية من طراز "أبابيل". وقال الحزب، في بيان، إن العملية حققت إصابات مباشرة في الآليات المستهدفة، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.

مجازر إسرائيلية في جنوب لبنان تخلف 31 شهيداً

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، يوم الثلاثاء، أن الغارات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة على مناطق في جنوبي لبنان أدّت إلى سقوط 31 شهيداً و40 جريحاً، في سلسلة مجازر طاولت عدداً من البلدات.

وأوضح المركز، في بيان، أن بلدة برج الشمالي سجّلت 14 شهيداً، بينهم طفلان وثلاث سيدات، إضافة إلى 16 جريحاً بينهم خمسة أطفال وست سيدات. وفي بلدة كوثرية الرز، أسفرت الغارات عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم طفلان، فيما سقط أربعة شهداء، بينهم طفلان، وأصيب عشرة أشخاص، بينهم طفلان وثلاث سيدات، في بلدة حبوش. كما أدّت الغارات على بلدة معركة إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ستة آخرين، بينهم طفل، بينما أسفرت الغارة على بلدة سلعا عن سقوط شهيدين وإصابة شخصين بجروح.

أبرز تطورات أمس الثلاثاء 26 مايو 2026:
  • حزب الله: استهدفنا ثكنات شوميرا وراميم وأفيفيم
  • حزب الله: المطلوب منع الوصاية الخارجية ورفض مشاريع التقسيم
  • جيش الاحتلال يستدعي قوات احتياط لتوسيع عملياته
  • لبنان يرسل وفداً عسكرياً إلى واشنطن تحضيراً لاجتماع البنتاغون
  • اشتباكات في زوطر الشرقية بعد تصدي حزب الله لقوة إسرائيلية
