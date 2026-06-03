لبنان | إعلان عن تقدّم في مفاوضات واشنطن وسط استمرار الغارات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، حصول تقدّم مستمرّ على الصعيدين السياسي والأمني بالمحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بينما لا يزال الميدان العسكري يشهد استمراراً للعمليات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الاثنين، الاتفاق على وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. وبينما استمرت إسرائيل في عدوانها عبر القصف والتوغل في قرى جنوب لبنان، واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال المنتشرة هناك، معلناً في بيانات عسكرية متتالية تنفيذ 13 عملية خلال يوم أمس الثلاثاء.
ويتزامن استمرار التصعيد مع استئناف جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، اليوم الأربعاء. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، ناقشت المباحثات ترتيبات أمنية في جنوب لبنان وآليات تثبيت وقف إطلاق النار، وسط حديث عن أجواء إيجابية نسبياً وظهور بعض نقاط التوافق بين الجانبين. في الأثناء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنّ الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني لمساعدته في نزع سلاح حزب الله، في خطوة تحظى بدعم إسرائيلي. وأضافت أن الوفدين اللبناني والإسرائيلي ناقشا خلال جولة المباحثات في واشنطن سبل التوصل إلى ترتيبات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن اللقاءات جرت في أجواء وصفتها بـ"الإيجابية"، مع ظهور بعض التفاهمات بين الجانبين.
في غضون ذلك، قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله إن لبنان تلقى عبر الوساطة الأميركية عرضين مختلفين بشأن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المقترح الأول نصّ على وقف هجمات حزب الله على المستوطنات الشمالية مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض من جانب حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضافت القناة أن واشنطن عادت وقدمت مقترحاً جديداً يتضمن وقفاً متبادلاً لإطلاق النار في الضاحية وشمال إسرائيل تمهيداً للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار خلال 48 إلى 72 ساعة. وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد قال، أمس الثلاثاء، إنّ واشنطن وافقت على أن تقصف الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية في حال مهاجمة حزب الله مستوطناتها الشمالية. ونقل بيان للوزارة عن كاتس قوله، الثلاثاء، خلال مؤتمر عن الصادرات الدفاعية، إنّ "الولايات المتحدة أيدت هذا الأمر ونقلته إلى الحكومة اللبنانية وكل الأطراف المعنية... إما أن يتوقف إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية، وإما سنضرب الضاحية في حال استمراره"، مشدداً على أنّ "هذه المعادلة ستُطبق".
"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول...