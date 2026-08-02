لبنان | إصابة 5 جنود لبنانيين وتفجيرات في بنت جبيل

- أصيب خمسة جنود لبنانيين بجروح طفيفة جراء انفجار "جسم مشبوه" في بلدة كفرا، وسط سلسلة تفجيرات إسرائيلية استهدفت مناطق في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. - يواصل الجيش اللبناني نشر قواته في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في يونيو الماضي. - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قوات اللواء 401 مدرعات من جنوب لبنان بعد انتهاء مهمتها الدفاعية والهجومية، مع تسجيل مقتل تسعة جنود إسرائيليين منذ مارس 2026.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إصابة خمسة من جنوده بجروح طفيفة من جراء انفجار "جسم مشبوه" في بلدة كفرا قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في وقت شهدت المدينة سلسلة تفجيرات إسرائيلية طاولت عدة منازل وأبنية. وقال الجيش اللبناني في بيان أولي إن "خمسة عسكريين أصيبوا من جراء استهداف إسرائيلي معاد آليةً للجيش في كفرا أثناء مواكبة الأهالي"، قبل أن يشير لاحقا إلى أن الحدث ناجم عن انفجار جسم مشبوه.

يأتي هذا فيما يواصل الجيش اللبناني نشر قواته داخل المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال، بموجب خطة المناطق التجريبية التي تضمنها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في 26 يونيو/حزيران الماضي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة "الجسم المشبوه" الذي انفجر في بلدة كفرا؟ ما هي المناطق الأخرى في قضاء بنت جبيل التي شهدت تفجيرات إسرائيلية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

إلى ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تفجيرات في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، فيما حلق طيران مسيّر فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على تنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)، سُمع صداها في مناطق جنوبية عدة". كما أفادت بأنه "سُمعت بعد منتصف الليل أصوات تفجيرات معادية في محيط بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل". وأشارت الوكالة أيضاً إلى تحليق طيران مسيّر إسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

ورغم توقيع تل أبيب وبيروت، في 26 يونيو/حزيران الماضي، اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أميركية، فإن إسرائيل تواصل عدواناً على لبنان بدأته في 2 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن 4 آلاف و333 شهيداً و12 ألفاً و236 جريحاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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جيش الاحتلال يسحب أحد ألويته من جنوب لبنان

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سحب قوات اللواء 401 مدرعات من جنوب لبنان. وقال جيش الاحتلال في بيان إن قوات للواء 401، تحت قيادة الفرقة 91، "أنهت مهمتها في جنوب لبنان". وأضاف وفقاً لوكالة الأناضول: "قبل ثمانية أشهر، بدأت القوات مهمتها التي شملت عمليات دفاعية على طول الخط الحدودي وعمليات هجومية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بهدف إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل"، وفق البيان.

ووفق بيانات جيش الاحتلال، قُتل تسعة ضباط وجنود إسرائيليين من قوات اللواء في جنوب لبنان منذ مارس/آذار 2026. كما أصيب العديد بينهم قائد اللواء السابق العقيد مئير بيدرمان، الذي أصيب بجروح خطيرة من جراء هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة في مايو/أيار الماضي.