لبنان | إصابة سوري وسط اعتداءات إسرائيلية على مناطق جنوبية

قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إنه "لا يوجد أي انسحاب للعدو الإسرائيلي من أي متر احتلَّه في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أن "ما جرى هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وبلدات محرَّرة لم يتمكن العدو من احتلالها بفضل دماء شهدائنا وتضحيات مقاومينا".
واعتبر أن "السلطة تقدم ما جرى في زوطر الغربية، وكأنه إنجاز، وهو إنجاز وهمي". وشدد فضل الله على أن الرهان الأساسي سيبقى على المظلة الإقليمية التي تتشكل في المنطقة، معتبراً أنه مهما طالت الاعتداءات الأميركية، سيعود الأميركيون إلى الاتفاق مع إيران، والبند الأول في ذلك الاتفاق هو لبنان، ونحن واثقون من الوقف الايراني، بحيث أنه لن يكون هناك اتفاق إقليمي، ولن يكون هناك اتفاق نهائي من دون انسحاب كامل للعدو الإسرائيلي من أرضنا.
وفي موقف له اليوم الخميس، خلال احتفال تكريمي، أقامه حزب الله، قال فضل الله إن اتفاق الإطار لم يجلب انسحاباً للعدو من أي مكان محتل، مشيراً إلى أنه إذا أتى البعض بأي انجاز فإننا حاضرون كي نقول له هذا إنجاز، ولكن هذه السلطة تتصرف على قاعدة شرعنة الاحتلال الإسرائيلي وبقائه، وربط الانسحاب الإسرائيلي بمقولة نزع سلاح المقاومة.
وأردف فضل الله: "الذين يقدمون التزامات للولايات المتحدة وخطط بإمكانية نزع سلاح هذه المقاومة، إنما يبيعون أوهاماً للإدارة الأميركية، وسيقضون بقية عمرهم الدستوري في السلطة وهم يعدّون الأيام والليالي والأشهر والسنوات من دون أن يتحقق أي هدف من أهدافهم في المسّ بأي عنصر قوة من عناصر قوتنا"، معتبراً أن "هذه الالتزامات لا قيمة لها بالنسبة إلينا، ومقاومتنا ضرورة وحاجة وطنية، وسنبقى متمسكين بها حتى نحرر أرضنا ونحمي بلدنا ونصون دماء شهدائنا".
ورأى أن السلطة اللبنانية "تدفع البلد على المستوى الداخلي إلى توترات وصدامات داخلية، وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي"، قبل أن يضيف "على مستوانا في حزب الله نتلافى الصدام الداخلي، وحريصون على بلدنا وعلى سلمنا الأهلي، ونحذر دائماً هذه السلطة، بأن لا تدفعوا شعبنا إلى مواجهة، فلن تكون أي سلطة في لبنان رابحة عندما تدفع شعبها إلى مواجهة".