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لبنان | إصابة سوري وسط اعتداءات إسرائيلية على مناطق جنوبية

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
23 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 10:48 (توقيت القدس)
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عاش أهالي بلدة إبل السقي، الواقعة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، ليلةً عصيبة على وقع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة وانفجارات متتالية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة النبع. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن آليات جيش الاحتلال استمرت بالتحرك في المنطقة طوال الليل ليتبيّن مع بزوغ الفجر حجم الأضرار التي خلّفتها العمليات، إذ أفيد بتدمير شاليهين، ومنشار للصخر، إضافة إلى منزل في محيط النبع.

كما ذكرت الوكالة أن عاملاً سورياً أُصيب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال إثر إطلاقها النار في منطقة نبع إبل بالبلدة نفسها، مشيرة إلى أنه نُقل بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى مرجعيون الحكومي. في الأثناء، لا تزال بلدة زوطر الغربية تتصدّر المشهد الميداني في جنوب لبنان، باعتبارها أولى البلدات التجريبية التي ستمثّل "امتحاناً" للدولة اللبنانية في مسار حصر السلاح بيدها، ولجدية إسرائيل في تنفيذ التزاماتها.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان على لبنان أولاً بأوّل..

10:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
فضل الله: الرهان الأساسي سيبقى على المظلة الإقليمية

قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إنه "لا يوجد أي انسحاب للعدو الإسرائيلي من أي متر احتلَّه في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أن "ما جرى هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وبلدات محرَّرة لم يتمكن العدو من احتلالها بفضل دماء شهدائنا وتضحيات مقاومينا".

واعتبر أن "السلطة تقدم ما جرى في زوطر الغربية، وكأنه إنجاز، وهو إنجاز وهمي". وشدد فضل الله على أن الرهان الأساسي سيبقى على المظلة الإقليمية التي تتشكل في المنطقة، معتبراً أنه مهما طالت الاعتداءات الأميركية، سيعود الأميركيون إلى الاتفاق مع إيران، والبند الأول في ذلك الاتفاق هو لبنان، ونحن واثقون من الوقف الايراني، بحيث أنه لن يكون هناك اتفاق إقليمي، ولن يكون هناك اتفاق نهائي من دون انسحاب كامل للعدو الإسرائيلي من أرضنا.

وفي موقف له اليوم الخميس، خلال احتفال تكريمي، أقامه حزب الله، قال فضل الله إن اتفاق الإطار لم يجلب انسحاباً للعدو من أي مكان محتل، مشيراً إلى أنه إذا أتى البعض بأي انجاز فإننا حاضرون كي نقول له هذا إنجاز، ولكن هذه السلطة تتصرف على قاعدة شرعنة الاحتلال الإسرائيلي وبقائه، وربط الانسحاب الإسرائيلي بمقولة نزع سلاح المقاومة.

وأردف فضل الله: "الذين يقدمون التزامات للولايات المتحدة وخطط بإمكانية نزع سلاح هذه المقاومة، إنما يبيعون أوهاماً للإدارة الأميركية، وسيقضون بقية عمرهم الدستوري في السلطة وهم يعدّون الأيام والليالي والأشهر والسنوات من دون أن يتحقق أي هدف من أهدافهم في المسّ بأي عنصر قوة من عناصر قوتنا"، معتبراً أن "هذه الالتزامات لا قيمة لها بالنسبة إلينا، ومقاومتنا ضرورة وحاجة وطنية، وسنبقى متمسكين بها حتى نحرر أرضنا ونحمي بلدنا ونصون دماء شهدائنا".

ورأى أن السلطة اللبنانية "تدفع البلد على المستوى الداخلي إلى توترات وصدامات داخلية، وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي"، قبل أن يضيف "على مستوانا في حزب الله نتلافى الصدام الداخلي، وحريصون على بلدنا وعلى سلمنا الأهلي، ونحذر دائماً هذه السلطة، بأن لا تدفعوا شعبنا إلى مواجهة، فلن تكون أي سلطة في لبنان رابحة عندما تدفع شعبها إلى مواجهة".

10:17 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
سلسلة اعتداءات إسرائيلية على مناطق جنوبية

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على مناطق جنوبية منذ منتصف الليل، حيث استهدف بقصف مدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، إضافة إلى منطقة علي الطاهر، كذلك نفّذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي شمع ومجدل زون جنوبي البلاد، وتفجيراً في بلدة حداثا.

09:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عمليات تمشيط وانفجارات في بلدة إبل السقي

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن أهالي بلدة إبل السقي، الواقعة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، عاشوا ليلةً صعبة، على وقع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة وانفجارات متتالية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة النبع، حيث استمرت آليات جيش الاحتلال بالتحرك في المنطقة طوال الليل. وأضافت الوكالة أنه مع بزوغ الفجر، تبيّن حجم الأضرار التي خلّفتها العمليات، إذ أفيد بتدمير شاليهين، ومنشار للصخر، إضافة إلى منزل في محيط النبع.

09:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابة سوري برصاص الاحتلال

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن عاملاً سورياً يُدعى منذر البللول أُصيب صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر إطلاقها النار في منطقة نبع إبل في بلدة إبل السقي، الواقعة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان. وأشارت الوكالة إلى أنه نُقل بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

09:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
محادثات مع إسرائيل في إيطاليا أغسطس المقبل

قال مسؤول لبناني لـ"رويترز"، الأربعاء، إنه من المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل الجولة التالية من المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في الرابع من أغسطس/آب بإيطاليا، بالتزامن مع تنفيذ خطة للانسحاب الإسرائيلي ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

أفراد من الجيش اللبناني في زوطر الغربية، 22 يوليو 2026 (إبراهيم عمرو/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

مسؤول لبناني: محادثات جديدة مع إسرائيل في إيطاليا الشهر القادم

09:26 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تطورات الوضع في لبنان أمس الأربعاء
  • قوّة إسرائيلية تجرّف أراضي ومنازل في حولا ووادي السلوقي
  • سلام في زوطر الغربية
  • ترامب يوجّه بتسيير رحلات جوية إلى لبنان
  • جوزاف عون: نزع سلاح حزب الله ممكن
  • إصابة مسعفين بانفجار لغم في زوطر الشرقية
9:37 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
سلام يتفقّد زوطر الغربية وعودة الأهالي محفوفة بالمخاطر

لا تزال بلدة زوطر الغربية تتصدّر المشهد الميداني في جنوب لبنان، باعتبارها أولى البلدات التجريبية التي ستمثّل "امتحاناً" للدولة اللبنانية في مسار حصر السلاح بيدها، ولجدية إسرائيل في تنفيذ التزاماتها، خصوصاً أن المناطق النموذجية التي أدرِجت في إطار المرحلة الأولى، التي انطلقت أمس الثلاثاء، لم تكن محتلّة. وحازت زوطر الغربية على التركيز الأكبر، باعتبار أنها مُسيطَر عليها بالنار من قبل إسرائيل، ومُنِع أهلها من العودة إليها، بعكس بلدتي فرون وصريفا، اللتين ينتشر الجيش اللبناني أساساً فيهما، ويسيّر دورياته داخلهما، وقد شهدتا عودة لبعض السكان، لا كلّهم، في ظلّ حجم الدمار الواسع الذي طاول المنازل والطرقات والبنى التحتية وعطّل الخدمات الأساسية.

وتُعدّ العودة إلى زوطر الغربية محفوفة بالتحديات والمخاطر الأمنية، خصوصاً في ظلّ رفض الاحتلال الانسحاب من بلدة زوطر الشرقية، الملاصقة لها، ورسم الجيش الإسرائيلي حدوداً للتنقّل فيها، وقد سرت حتى على الجيش اللبناني، الذي تعرّض عناصره أمس لإطلاق نار خلال تنفيذهم مهمة الانتشار، بزعم "تجاوزهم المنطقة التجريبية"، علماً أن قيادة الجيش اللبناني أكدت عدم الدخول إلى زوطر الشرقية.

سلام خلال تفقده زوطر الغربية، 22 يوليو 2026 (مكتب رئاسة الوزراء)
تقارير عربية
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نواف سلام يتفقّد زوطر الغربية.. وعودة الأهالي محفوفة بالمخاطر

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ريتا الجمّال
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