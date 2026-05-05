لبنان | إصابة جنديين لبنانيين إثر استهداف إسرائيلي جنوباً

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
05 مايو 2026   |  آخر تحديث: 21:22 (توقيت القدس)
أُصيب عسكريان لبنانيان بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش اللبناني في بيان إن "ضابطاً وعسكرياً أصيبا بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي معاد في بلدة كفرا – بنت جبيل، أثناء تنقّلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش". يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها للهدنة الممددة في لبنان حتى 17 مايو/ أيار الجاري. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق الاثنين تسجيل 17 شهيداً خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار إلى 2696 شهيداً و8264 جريحاً. في المقابل، أعلن حزب الله، أمس الاثنين، تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات في جنوب لبنان، وذلك في إطار ردوده على خروق تل أبيب لوقف إطلاق النار. وأوضح الحزب، في بيانات متفرقة، أن هذه العمليات تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طاولت قرى في جنوب لبنان وأسفرت عن شهداء وجرحى بين المدنيين".

في غضون ذلك، اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون

أن اللقاءات التي تُجرى في واشنطن برعاية أميركية "هي إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه فرصة كبيرة تجب الاستفادة منها"، مشيراً إلى أن "التوقيت غير مناسب الآن للقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إذ علينا أولاً أن نتوصل إلى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا". وأكد عون، أمس الاثنين، خلال استقباله في قصر بعبدا النائبة ستريدا جعجع مع وفد من كتلة "الجمهورية القوية" أنه "لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا"، وأن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات. وقال: "بقرارنا الوطني ووحدتنا، يمكننا مواجهة جميع التحديات، وكل الأجواء السلبية المفتعلة حول الفتنة في لبنان لا جذور لها".

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، أمس الاثنين، إنه "حتى اللحظة لم يتبلّغ لبنان رسمياً بموعد المحادثات الثالثة مع إسرائيل في واشنطن، والتي ستكون على مستوى السفراء، لكن من المتوقع أن تكون هذا الأسبوع، وربطاً بنتائج الحراك الأميركي والتحضيرات الجارية لأن يكون جدول الاجتماع واضحاً وربما حاسماً"، مشيرةً إلى أن "هناك إصراراً لبنانياً على أن يكون الاجتماع الثالث مؤثراً وتُتخذ فيه خطوات جدية على صعيد وقف إسرائيل اعتداءاتها بشكل كامل، حتى يبدأ مسار التفاوض المباشر". وحول موعد زيارة عون إلى واشنطن، أشارت المصادر إلى أن لا حسم بذلك بعد، والاتصالات مستمرة بهذا الاتجاه، خاصة مع السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وهناك تكرار برفض اللقاء مع نتنياهو، وضرورة تأجيله ريثما يحصل اتفاق.

تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

09:20 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 3 عمليات جديدة

أعلن حزب الله أنه هاجم بمحلقة انقضاضية، تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف، في جنوب لبنان، كما استهدف بصلية صاروخية موقع بلاط المستحدث جنوباً. وفي بيان ثالث، قال الحزب إنه استهدف بقذائف المدفعية، آليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الجمل، بين بلدتي ميس الجبل وحولا.

09:09 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارتان تستهدفان مدرسة في بنت جبيل

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مدرسة "متوسطة برج قلاويه الرسمية"، في بنت جبيل، جنوبي لبنان.

07:28 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
جريح في حاروف وأضرار كبيرة في شوكين

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على محيط مبنى البلدية في بلدة حاروف، جنوبي لبنان، مستهدفاً منزلاً، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار فادحة بالحي بأكمله، وأفيد عن إصابة مواطن، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما تعرض محيط الميتم على طريق عام شوكين - النبطية لغارة تسببت بقطع الطريق، وعملت فرق الدفاع المدني في "الهيئة الصحية" و"كشافة الرسالة" و"بيت الطلبة" على فتحها، وألحقت الغارة أضراراً كبيرة بعشرات المحال والشقق السكنية. كما طاولت الغارات العنيفة بلدات: قعقعية الجسر، ديركيفا، وكفردونين.

06:34 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية بلدات الشهابية، وكفردونين، ومزرعة بيوت السياد، وديركيفا، جنوبي لبنان.

05:42 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
رجّي: إيران تستخدم حزب الله لإدخال لبنان في حرب لم يخترها

 

عرض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الأوضاع في لبنان والمنطقة مع المبعوث الخاص للنمسا لشؤون الشرق الأوسط السفير آراد بنكو. وأعرب بنكو، بحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، عن "ترحيب بلاده بقرار الدولة اللبنانية الانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مؤكداً استعداد النمسا لتقديم كل ما يلزم لتيسير هذه المفاوضات وضمان نجاحها.

كذلك، أكد "وقوف النمسا الثابت إلى جانب لبنان"، مشيراً إلى استعداد بلاده للمشاركة في أي قوة دولية قد تخلف قوة اليونيفيل، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع قيمة مساعداته للبنان، مشروطاً بتحقيق الاستقرار على أرضه.

في المقابل، رحّب رجّي بالمبعوث النمساوي، مثمّناً موقف بلاده الداعم للمسار التفاوضي، موضحاً أن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتخذا قراراً بالغ الصعوبة، في ظل استخدام إيران حزب الله ذراعاً لإدخال لبنان في حرب لم يخترها". وأعرب رجّي عن أمله في أن تفضي المفاوضات إلى وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. كما استعرض أمام ضيفه "حجم الخسائر الفادحة التي خلّفتها هذه الحرب القاسية على الصعد البشرية، والمادية والاقتصادية والاجتماعية".

05:36 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارة إسرائيلية على تبنين

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة تبنين، جنوبي لبنان.

05:34 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
"يونيفيل": نواصل الانتشار في مواقعنا رغم المخاطر

شددت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان، على أن حفظة السلام يواصلون انتشارهم في مواقعهم، جبناً إلى جنب مع المجتمعات في الجنوب اللبناني، رغم المخاطر والقيود على حرية الحركة. وقالت "خلال الأسبوع الماضي، وصلت المساعدات إلى العائلات النازحة جرّاء استمرار الأعمال العدائية، سواء داخل منطقة عملياتنا أو خارجها".

وأضافت "مع تزايد الاحتياجات، تتواصل الاستجابة على أكثر من صعيد، حيث تم تسليم مستلزمات طبية إلى فرق الاستجابة للطوارئ في صور، وتوزيع مساعدات غذائية على العائلات النازحة في صيدا، كما جرى تزويد مستشفيات في بيروت بما يعزز قدرتها على تقديم الرعاية". كما أشارت إلى أنه "في الوقت نفسه، تلقت العائلات النازحة مواداً أساسية تشمل الأدوية، ومستلزمات النظافة، والمواد الغذائية، فيما تم تزويد أحد المستشفيات الحكومية التي تعاني من نقص بالإمدادات الطبية الضرورية ومياه الشرب".

05:22 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
حزب الله يستهدف تجمّعاً إسرائيلياً ومربض مدفعية

أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة، جنوبي لبنان، بصلية صاروخيّة، كما استهداف مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش الاحتلال في بلدة رب ثلاثين بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

05:05 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
غارات إسرائيلية على بيوت السياد والمنصوري

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على بيوت السياد والمنصوري في قضاء صور، جنوبي لبنان.

4:28 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان في لبنان إلى 2702 شهيد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس/آذار الماضي حتى اليوم بلغت 2702 شهيد و8311 جريحاً.

3:42 PM

جعفر العلوني

جعفر العلوني
جعفر العلوني
شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
القضاء الإسباني يتحرك ضد إسرائيل بقضية احتجاز جندي في لبنان

باشرت المحكمة الوطنية في إسبانيا خطوة قضائية جديدة على خلفية حادثة احتجاز جندي إسباني ضمن قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، حيث وجّه القاضي أنطونيو بينيا طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة للاستفسار عمّا إذا كانت قد فتحت تحقيقًا بشأن الواقعة، وذلك تمهيدًا لتحديد ما إذا كان القضاء الإسباني سيباشر تحقيقًا جنائيًا خاصًا بالقضية. ويأتي هذا التحرك بناءً على طلب من النيابة العامة، عقب شكوى تقدّم بها حزب "إيوستيتيا أوروبا" دعا فيها إلى ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، على خلفية الحادثة التي اعتُبرت انتهاكًا محتملاً للقانون الدولي.

2:58 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
ضغوط كبرى على لبنان من بوابة لقاء عون ونتنياهو

يتعرض لبنان لضغوط سياسية عدّة متصلة بإمكانية عقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك على خطّين، الأول، أميركي، يدفع باتجاه حصول الاجتماع في واشنطن بوصفه خطوة ضرورية لحلّ الصراع القائم، وفتح مسار التفاوض المباشر، والثاني، عربي، ينصح بتأجيل انعقاده، خاصة لانعكاساته السلبية على الداخل اللبناني، في ظلّ الانقسام الكبير والاحتقان الحادّ اجتماعياً وطائفياً وسياسياً.

1:02 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف حاروف وزبدين جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أطراف بلدتي حاروف وزبدين في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

12:34 pm

الأناضول

الأناضول
الاحتلال يقر بقصف 500 موقع في لبنان منذ وقف إطلاق النار

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بقصفه 500 منطقة في لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 إبريل/ نيسان الماضي، مشيراً إلى مقتل خمسة عسكريين وإصابة 33 جراء ردّ حزب الله على خروقه. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "قُتل خمسة جنود من الجيش وقوات الأمن، وأُصيب 33 آخرون منذ وقف إطلاق النار"، وسط تعتيم كبير ورقابة مشددة تفرضها تل أبيب على خسائرها الحقيقية.

وأوضحت أن "ثلاثة من القتلى كانوا نتيجة طائرات مسيّرة مفخخة، و2 نتيجة عبوات ناسفة، وأُصيب 31 بعبوات ناسفة، و2 نتيجة اشتباكات مع مسلحين (مقاتلي حزب الله)". وأضافت أن "حزب الله أطلق 70 طائرة مسيّرة مفخخة على الجيش الإسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار، بينها 11 أصابت أهدافها وأسفرت عن مقتل وإصابة جنود"، وفق ادعائها. وقالت إذاعة الجيش إن "مسيّرتين توغلتا داخل الأراضي الإسرائيلية وأصابتا جنوداً فيها".

12:29 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة كفرا جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

12:22 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارات إسرائيلية تستهدف بلدات في جنوب لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات المنصوري والحنية وزوطر الشرقية في جنوب لبنان.

11:18 am

الأناضول

الأناضول
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل شخصين جنوبي لبنان بمسيّرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قتل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية جنوبي لبنان، جراء استهدافهما بمسيّرة، مدعياً انتماءهما إلى حزب الله واقترابهما من قواته المتوغلة في المنطقة.

11:16 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جبشيت جنوبي لبنان

قالت مراسلة "العربي الجديد" إن غارة إسرائيلية، استهدفت بلدة جبشيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

11:15 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف جرّافة إسرائيلية في دير سريان

أعلن حزب الله أنه استهدف جرّافة D9 تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّق إصابة مباشرة.

11:14 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف جرّافة إسرائيلية في رشاف

أعلن حزب الله أنه استهدف جرّافة D9 تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّق إصابة مباشرة.

11:14 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافا في القوزح

أعلن حزب الله أنه استهدف دبابة ميركافا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح بمحلّقة انقضاضيّة وحقّق إصابة مباشرة.

10:39 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود للجيش الإسرائيلي بالبياضة

أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بالأسلحة الصاروخية.

10:38 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة الخيام في جنوب لبنان.

10:37 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الجيش اللبناني يواصل توقيف مطلقي النار

أعلن الجيش اللبناني أنه، إلحاقًا بالبيانين السابقين والمتعلقين بملاحقة مطلقي النار خلال مراسم تشييع في منطقة الضاحية الجنوبية وبعلبك، دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين، وأوقفت في الضاحية الجنوبية اثنين من المشاركين في إطلاق النار، ومواطناً آخر مطلوباً بعدة مذكرات توقيف.

كما أوقفت في حي الشراونة – بعلبك المواطن (ح.ن.)، وفي بلدة بريتال المواطن (س.ا.)، لتورطهما في إطلاق النار خلال مراسم تشييع في بعلبك، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية مطلقي النار.

09:49 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
قصف إسرائيلي يستهدف حبوش وشوكين جنوبي لبنان

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، صباح اليوم، بلدة حبوش في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفّذ، ليلاً، سلسلة غارات على بلدتي حبوش وشوكين، ما أدى إلى تدمير مجمّع سكني وتجاري على الطريق العام، بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع استهدف بلدات النبطية الفوقا وزبدين وميفدون.

08:21 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
جيش الاحتلال يوجه إنذاراً بالإخلاء لسكان بلدتي جبشيت وصريفا

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه إنذاراً عاجلاً بالإخلاء إلى سكان بلدتي جبشيت وصريفا جنوبي لبنان.

5:43 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الاحتقان اللبناني في ذروته: خشية على الوضع الداخلي

لا تقتصر المخاوف في لبنان على تجدّد العدوان الإسرائيلي، في ظلّ هدنة هشّة تُخرَق يومياً منذ سريانها منتصف ليل 16 ـ 17 إبريل/ نيسان الماضي من جيش الاحتلال تفجيراً وتفخيخاً وتهجيراً وسيطرة على مساحاتٍ واسعة من الجنوب، إنما تشمل الخشية انفجار الوضع الداخلي، تحديداً في مرحلة ما بعد وقف النار كلياً، في ظلّ الانقسامات السياسية حول مسار التفاوض مع إسرائيل، وارتفاع حدّة الخطاب الطائفي الذي سرعان ما يُشعِله موقف أو تصريح صحافي أو حدث أمني أو إعلامي.

01:01 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
حزب الله يستهدف "ميركافا" في البياضة

قال حزب الله إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في بلدة البياضة وحقق إصابة مؤكدة.

12:50 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
استهداف إسرائيلي لبلدات لبنانية عدة

شنّ الطيران الإسرائيلي غارة جوية مستهدفاً أطراف بلدة النبطية الفوقا لجهة كفرتبنيت جنوبيّ لبنان، وأتبعها بغارة على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما شن الطيران غارة أخرى استهدفت بلدة رشاف في قضاء بنت جبيل، فيما تعرضت بلدة حاريص لقصف بالمدفعية.

12:45 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
إصابة ضابط وعسكري في الجيش اللبناني إثر استهداف إسرائيلي

أُصيب عسكريان لبنانيان بجروح طفيفة من جراء استهداف إسرائيلي في بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وقال الجيش اللبناني في بيان إن "ضابطاً وعسكرياً أصيبا بجروح طفيفة جراء استهداف إسرائيلي معاد في بلدة كفرا – بنت جبيل، أثناء تنقّلهما بآلية عسكرية بين مراكز الجيش".

12:44 am

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
حزب الله ينفذ 11 عملية ضد أهداف إسرائيلية الاثنين

أعلن حزب الله، الاثنين، تنفيذ 11 عملية استهدفت تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات جنوبي لبنان، وذلك في إطار ردوده على خروق تل أبيب لوقف إطلاق النار. وأوضح الحزب، في بيانات متفرقة، أن هذه العمليات تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدو الإسرائيلي وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طاولت قرى في جنوب لبنان وأسفرت عن شهداء وجرحى بين المدنيين".

12:37 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 4 مايو
  • غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوب لبنان
  • فياض: نرفض الصدام الداخلي ونتمسك بالتفاوض غير المباشر
  • السفير الأميركي: أتوقع زيارة عون إلى الولايات المتحدة
  • تعويل لبناني على اجتماع واشنطن الثالث لوقف عدوان إسرائيل
  • قاسم: التفاوض المباشر "تنازل مجاني بلا ثمار"
  • سلام يترأس اجتماعاً وزارياً لبحث التطورات الأمنية وملف النزوح
  • اشتباكات عنيفة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
  • 2696 شهيداً و8264 مصاباً منذ 2 مارس
  • عون يشترط اتفاقاً أمنياً قبل التطرق إلى أي لقاء مع نتنياهو
