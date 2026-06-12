لبنان | إصابات في قوة إسرائيلية ضمن 17 هجوماً لحزب الله

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور، جنوبيّ لبنان.
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أعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوبّي لبنان وشرقيّه، أبرزها استهداف قوة إسرائيلية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى إسقاط مسيّرة وتصدٍ لأخرى، واستهدف دبابات ومدرعة.
يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأضاف، في منشور على موقع إكس، أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، وأشار إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح.
من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون ترأس بعد ظهر الخميس اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وأعضاء الفريق العسكري المفاوض.
وخلال الاجتماع، جرى تقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عُقدا في واشنطن في 29 مايو/أيار الماضي و2 و3 يونيو/حزيران الجاري مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي في كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية. وزوّد عون كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في واشنطن.