لبنان | إصابات في قوة إسرائيلية ضمن 17 هجوماً لحزب الله

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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12 يونيو 2026
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أعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوبّي لبنان وشرقيّه، أبرزها استهداف قوة إسرائيلية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى إسقاط مسيّرة وتصدٍ لأخرى، واستهدف دبابات ومدرعة.

يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان، فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، إن على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي. وأضاف، في منشور على موقع إكس، أنه يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، وأشار إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح.

من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون ترأس بعد ظهر الخميس اجتماعاً في قصر بعبدا، حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وأعضاء الفريق العسكري المفاوض.

وخلال الاجتماع، جرى تقييم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عُقدا في واشنطن في 29 مايو/أيار الماضي و2 و3 يونيو/حزيران الجاري مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي في كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية. وزوّد عون كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في واشنطن.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

12:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة على مجدل زون

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور، جنوبيّ لبنان.

12:50 am

الأناضول

avata
الأناضول
إصابات في قوة إسرائيلية ضمن 17 هجوماً لحزب الله

أعلن "حزب الله"، الخميس، تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية جنوبيذ لبنان وشرقيّه، أبرزها استهداف قوة إسرائيلية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى إسقاط مسيّرة وتصدٍ لأخرى، واستهدف دبابات ومدرعة. جاء ذلك في سلسلة بيانات أصدرها الحزب حتى الساعة 20:15 ت.غ، قال فيها إن عملياته تأتي "دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خروق إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طاولت قرى جنوب لبنان".

وفي أحدث العمليات، أعلن الحزب استهداف قوة إسرائيلية متقدمة بين منطقة الرجمان بمحيط بلدة طيرحرفا ووادي حسن (جنوب) عبر تفجير عدد من العبوات الناسفة، "ما أسفر عن وقوع إصابات مؤكدة في صفوفها وتدمير عدد من الآليات المرافقة لها".

وفي إطار الهجمات على الجنود، ذكر الحزب أنه استهدف مرتين تجمعاً لجنود وآليات في منطقة الرجمان بمحيط بلدة طيرحرفا بصليتين صاروخيتين. وأشار إلى استهداف مجموعة من الجنود أثناء محاولتهم الفرار من آلية عسكرية في بلدة العديسة (جنوب) بواسطة مسيرة انقضاضية.

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً للجنود الإسرائيليين في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة "زوطر الشرقية" بمسيرتين، وتجمعاً آخر للجنود والآليات في محيط بلدة يحمر الشقيف (جنوب) بسرب من المسيرات الانقضاضية.

12:26 AM
أبرز الأحداث الخميس | 11 يونيو
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