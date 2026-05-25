لبنان | إصابات إثر استهداف بلدة الدوير وحزب الله يقصف مواقع للاحتلال

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
25 مايو 2026
+ الخط -

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه في جنوب لبنان عبر سلسلة غارات متواصلة تستهدف بلدات ومناطق عدة، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى يوميا، وسط تصعيد ميداني متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي وحتى 24 مايو/ أيار الجاري ارتفعت إلى 3151 شهيداً و9571 جريحاً.

يأتي ذلك بينما جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأحد، دعوته الدولة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأضاف في كلمة مصورة: "المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل وهي كسب خالص لإسرائيل"، مخاطبا السلطات بالقول: "اتركوا المفاوضات المباشرة ولا تعطوا لأميركا كي تعطي إسرائيل... لا تكونوا معهم وتطعنونا بالظهر". وأضاف: "إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل، ومن حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاطها ومواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي". وتابع: "نحن لا نطلب من الدولة مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي، لكن لا يجب أن تكون أداة في تسهيله". 

من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالعمل على نشر "الفوضى" في لبنان، منددة بتصريحات نعيم قاسم. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: "تندد الولايات المتحدة بأشدّ العبارات بدعوة حزب الله المتهورة إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا"، واضعا ذلك في سياق "حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والاحتفاظ بقوته على حساب مستقبل الشعب اللبناني" هدفها "إعادة جر لبنان إلى الفوضى والدمار".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

1:05 AM
إصابات إثر غارتين على مبنى في بلدة الدوير

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مبنى بالقرب من مركز إسعاف تابع لكشافة الرسالة الإسلامية، في بلدة الدوير جنوبي لبنان ودمره. وأضافت الوكالة: "بعد أقل من نصف ساعة شن الطيران المعادي غارة على المكان نفسه، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين، وقطع  طريق عام الدوير". 

12:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
بلدية الصرفند تدعو لمنع التجمعات تحسباً لغارات الاحتلال

دعت بلدية الصرفند اللبنانية ولجنة الأوقاف أهالي البلدة والجوار إلى "التشدد التام ومنع كافة أشكال التجمعات في الأماكن العامة والمقاهي"، وذلك "حمايةً للأرواح من غدر الاحتلال الإسرائيلي وسلوكه العشوائي"، وفق ما جاء في بيان صادر عنهما.

12:48 am

بيروت

avata
بيروت
العربي الجديد
نعيم قاسم: نزع سلاح حزب الله إبادة ولا يمكن أن نقبل به

أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوم الأحد، أن نزع سلاح حزبه هو بمثابة "إبادة"، مؤكدا انه لا يمكن القبول بذلك، في حين جدد دعوته للدولة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

التفاصيل عبر الرابط:

خطاب للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، 30 أكتوبر 2024 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

نعيم قاسم: نزع سلاح حزب الله إبادة ولا يمكن أن نقبل به

12:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 28 عملية ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية

أعلن حزب الله، أمس الأحد، تنفيذ 28 عملية عسكرية ضد مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، قال إنها جاءت "دفاعاً عن لبنان وشعبه" ورداً على "خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير القرى وارتقاء شهداء وجرحى".

12:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات أمس الأحد 24 مايو 2026:
  • شهيدان أحدهما مسعف في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
  • حزب الله يعلن عن سلسلة عمليات جنوبي لبنان
  • شهيدان في طورا والبازورية جنوبي لبنان
  • شهيد في غارة استهدفت دراجة نارية جنوبي لبنان
  • نعيم قاسم: نزع سلاح حزب الله إبادة ولا يمكن أن نقبل به
دلالات
المساهمون
بيروت
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الحرب في المنطقة | واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق وسط خلافات عالقة

نقاش بين ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، 7 أبريل 2025(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

نتنياهو يقر بصعوبة التأثير على ترامب بشأن إيران: لا نملك هامش مناورة

إيرانيون في ميدان الثورة بطهران، 8 إبريل 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"فوكس نيوز": الاتفاق مع إيران جاهز بنسبة 95% وبانتظار صياغات نهائية