لبنان | إصابات إثر استهداف بلدة الدوير وحزب الله يقصف مواقع للاحتلال

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمه في جنوب لبنان عبر سلسلة غارات متواصلة تستهدف بلدات ومناطق عدة، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى يوميا، وسط تصعيد ميداني متبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، بأن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي وحتى 24 مايو/ أيار الجاري ارتفعت إلى 3151 شهيداً و9571 جريحاً.
يأتي ذلك بينما جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأحد، دعوته الدولة اللبنانية للانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وأضاف في كلمة مصورة: "المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل وهي كسب خالص لإسرائيل"، مخاطبا السلطات بالقول: "اتركوا المفاوضات المباشرة ولا تعطوا لأميركا كي تعطي إسرائيل... لا تكونوا معهم وتطعنونا بالظهر". وأضاف: "إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل، ومن حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاطها ومواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي". وتابع: "نحن لا نطلب من الدولة مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي، لكن لا يجب أن تكون أداة في تسهيله".
من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالعمل على نشر "الفوضى" في لبنان، منددة بتصريحات نعيم قاسم. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: "تندد الولايات المتحدة بأشدّ العبارات بدعوة حزب الله المتهورة إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا"، واضعا ذلك في سياق "حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والاحتفاظ بقوته على حساب مستقبل الشعب اللبناني" هدفها "إعادة جر لبنان إلى الفوضى والدمار".
تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..