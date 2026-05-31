لبنان | إسرائيل توسع هجماتها وتعلن عن عملية لاحتلال وادي السلوقي

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
31 مايو 2026   |  آخر تحديث: 10:05 (توقيت القدس)
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بتوسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، متجاوزاً نهر الليطاني في جنوب البلاد باتجاه مناطق شمال النهر، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد، تزامناً مع إعلانه احتلال قلعة الشقيف جنوبي البلاد. وذكر بيان لجيش الاحتلال أن القوات "عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها على حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية".

في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى عقد جلسة تقييم أمني عاجلة مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير وكبار قادة الجيش، لبحث التطورات الأمنية في شمال إسرائيل. وقالت القناة 13 العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فوجئ بحجم إطلاق الصواريخ من لبنان وقرار حزب الله تغيير سياسته النارية رداً على توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأضافت القناة أن عشرات الصواريخ أُطلقت، السبت، باتجاه شمال إسرائيل، وللمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في 17 إبريل/ نيسان الماضي امتدت الهجمات لتشمل مدينتي صفد ونهاريا. وأشارت إلى وجود "فوضى عارمة وواقع لا يمكن السيطرة عليه" في الشمال، معتبرة أن الحكومة "غير مهتمة بهذا".

إلى ذلك، كشفت مصادر لبنانية رسمية لـ"العربي الجديد"، السبت، كواليس المحادثات الأمنية التي استضافتها واشنطن أمس بين الوفدين العسكريين، اللبناني والإسرائيلي، في مقر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون). وقالت إن "أجواء اجتماع البنتاغون أول أمس لم تحقق أي تقدّم، خصوصاً على مستوى تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل"، مضيفة أن "إسرائيل مصرّة حتى الآن على مواصلة عملياتها وإنشاء منطقة عازلة في الجنوب".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في لبنان أولاً بأول..

09:45 am

بيروت
سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني

شنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليلة عدداً من الغارات على الجنوب اللبناني. وأفادت مراسلة "العربي الجديد"، بأن الغارات الإسرائيلية تركزت بشكل أساسي على بلدات دبين، وبلاط، ودير قانون النهر، وكفررمان، ودير الزهراني، ومجدل زون، والنبطية.

09:44 am

بيروت
جيش الاحتلال ينذر سكان جنوب نهر الزهراني بالإخلاء

أنذر جيش الاحتلال سكان جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فوراً، تمهيداً لشنّ ضربات في المنطقة.

08:33 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن احتلال قلعقة الشقيف جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي احتلال قلعة الشقيف جنوبي لبنان، فيما أفاد ببدء عملية عسكرية واسعة في منطقتي مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي. وبحسب بيان للجيش، فإن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة، ضمن غطاء ناري واسع شمل أيضاً نيران المدفعية والدبابات، قبيل بدء العملية.

08:30 am

القدس المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين في اشتباك بجنوب لبنان.

01:24 am

الأناضول

الأناضول
بن غفير يحرض جيش الاحتلال على "سحق" الضاحية الجنوبية لبيروت

حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، السبت، على "سحق" ضاحية بيروت الجنوبية، وتسويتها بالأرض، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله". ونقلت القناة "i24NEWS" العبرية، عن بن غفير قوله، في شريط فيديو: "يجب أن نسحق الضاحية". وزعم "قتل 600 عنصر من حزب الله في الأسابيع الأخيرة"، معتبراً أن "هذا لا يكفي". وادعى بن غفير، أن "ما يؤلمهم حقًا هو الضاحية، وعلينا أن نسحقها، ونسحقها مرة أخرى.. حزب الله في الضاحية، فلنسحق حزب الله في الضاحية".

12:34 am

بيروت
استهداف بنت جبيل وصور

استهدف قصف مدفعي بلدات برعشيت والغندورية والسلطانية في قضاء بنت جبيل جنوبيّ لبنان، بالتزامن مع استهداف مماثل في بيوت السياد بقضاء صور.

12:31 am

بيروت
9 شهداء من عائلة سورية بغارة إسرائيلية على عدلون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 9 سوريين من العائلة نفسها، بينهم 6 أطفال، جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن الغارة التي استهدفت البلدة ليل الجمعة أدت إلى استشهاد 9 أفراد من عائلة سورية واحدة، بينهم 6 أطفال.

12:22 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس السبت
  • 11 شهيداً في قضاء صور
  • واشنطن ترحب بمحادثات "بناءة" بين وفدي لبنان وإسرائيل
  • جيش الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء لسبع قرى في جنوب لبنان
  • جيش الاحتلال يتجاوز نهر الليطاني
  • نتنياهو يعقد تقييماً أمنياً عاجلاً بشأن جبهة لبنان
  • 9 شهداء من عائلة سورية بغارة إسرائيلية على عدلون
رئيس ميانمار يبدأ زيارة رسمية للهند لتعزيز العلاقات الثنائية

كولومبيا تنتخب اليوم رئيساً وسط تصاعد العنف

جنود من جيش الاحتلال أمام قلعة الشقيف 31/5/2026 (إكس)
إسرائيل توسع عملياتها البرية جنوب لبنان وتعلن احتلال قلعة الشقيف