لبنان | إسرائيل تواصل خروقها لوقف النار بالتوازي مع محادثات واشنطن

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
24 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 18:09 (توقيت القدس)
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اختُتم مساء الثلاثاء اليوم الأول من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على وقع ضغوط أميركية للتهدئة، ولا سيما بعد الاتفاق الإيراني الأميركي على إنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان، من دون تحديد مهامها أو تفاصيل أخرى عنها بعد. واختُتمت الجلسة الأولى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بعد نحو ثماني ساعات على انطلاقتها، فيما وصفت مصادر رسمية لبنانية مطلعة على الأجواء لـ"العربي الجديد"، المفاوضات بـ"الصعبة والمعقّدة"، على أن تُستكمل الجلسة الثانية بعد ظهر الأربعاء بتوقيت بيروت. وبحسب معلومات أولية لـ"العربي الجديد"، فإنّ "النقاش تركز على الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وسط إصرار لبناني على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقطة التي يريد أن يدخلها الجيش اللبناني ويعمل على تطبيق خطته فيها لحصر السلاح، وهذه مسألة خلافية كانت على الطاولة، مع تمسّك إسرائيل بالبقاء في بعض المناطق ومحاور تعتبرها استراتيجية حتى التأكد من جدية التنفيذ والخطوات التي سيقوم بها الجيش اللبناني".

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة تسلّم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان للقوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأميركي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أعطى توجيهاته للوفد اللبناني، خصوصاً لناحية ضرورة تثبيت وقف النار كلياً، مدخلاً للبحث في المواضيع الأخرى، وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. في الأثناء، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء، أن "لا خيار" لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل "كامل" من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 10 اعتداءات جنوبي لبنان أدى أحدها إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث في بلدة النبطية الفوقا بقضاء النبطية. وتوزعت الاعتداءات على أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون، وتنوعت بين قصف مدفعي واحد، واستهداف سيارتَين بمسيرتَين، و3 عمليات إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة، و4 عمليات لإلقاء قنابل صوتية بواسطة مسيّرات.

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً...

06:08 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي على بلدة ياطر

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ياطر جنوبي لبنان.

05:56 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
قصف فوسفوري على أطراف برعشيت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، باندلاع حريق في بلدة برعشيت في قضاء بنت حبيل، بعد قصف الاحتلال أطراف البلدة بقذائف فوسفورية.

03:08 pm

الأناضول

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الأناضول
كاتس: لن ننسحب من لبنان حتى بطلب أميركي

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تسحب قواتها من جنوب لبنان حتى في حال تلقيها طلباً بذلك من الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات كاتس خلال مشاركته في مؤتمر "الحكم المحلي" المنعقد في تل أبيب، حيث قال: "حتى لو كان هناك مطلب أميركي، فإن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان".

وتأتي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في ظل الحديث عن تفاهمات أميركية - إيرانية وجهود دبلوماسية مرتبطة بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. ولم يصدر على الفور أي تعليق من واشنطن بشأن تصريحات كاتس.

03:07 pm

رويترز

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رويترز
أوروبا تدرس مهمة لدعم الجيش اللبناني

أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت إطلاق مهمة عسكرية ومدنية مدتها ثلاث سنوات لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. وبحسب الوثيقة المؤرخة في 17 يونيو/حزيران الجاري، والتي وُزعت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجري دبلوماسيون أوروبيون مناقشات بشأن إمكانية إرسال مهمة لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.

وتتطلب أي مهمة من هذا النوع موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وذكرت دائرة العمل الخارجي الأوروبي أن المهمة المحتملة ستكون "بتفويض أولي مدته ثلاث سنوات"، وتهدف إلى دعم السلطات اللبنانية في تعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود، من خلال تطوير قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وأضافت الوثيقة أن المهمة ستركز على تعزيز أفواج حرس الحدود البرية ووحدات القوات المتنقلة وقوات الدرك في المحافظات، إلى جانب تحسين قدرات المخابرات والمراقبة والاستطلاع. كما تشمل الخطة المقترحة تعزيز قدرات الأمن البحري، بما في ذلك إدارة أمن الحدود والموانئ.

03:06 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يعلن استهداف عنصرين من حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف عنصرين مسلحين قال إنهما ينتميان إلى حزب الله، بعد رصدهما في منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال جيش الاحتلال إن قوات الوحدة الخاصة التابعة للواء "غفعاتي"، العاملة في المنطقة، رصدت العنصرين المسلحين واعتبرتهما "تهديداً" للقوات الإسرائيلية الموجودة في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية".

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات المنتشرة في الميدان نفذت هجوماً فور رصدهما بهدف "إزالة التهديد". وأكد جيش الاحتلال أنه لن يسمح، وفق تعبيره، لحزب الله بـ"المساس بمواطني إسرائيل أو بقوات الجيش"، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل ضد ما يصفها بالتهديدات الفورية.

03:05 pm

ريتا الجمّال وريما أبو خليل

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ريتا الجمّال وريما أبو خليل
ريتا الجمّال وريما أبو خليل
بيروت
طلقات تحذيرية قرب السفارة الأميركية في عوكر

أفاد مصدر عسكري لبناني لـ"العربي الجديد" بأن عناصر حاجز للجيش في محيط السفارة الأميركية في عوكر أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء، بعد أن لم تمتثل إحدى السيارات لأوامرهم.

وأوضح المصدر أنه تبيّن أن في داخل السيارة سوريَّين من دون أوراق ثبوتية.

2:28 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
جلسة ثانية من المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل

تُستأنف بعد ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت الجلسة الثانية من خامس جولة محادثات تستضيفها واشنطن بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وذلك لاستكمال البحث بآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلّها جنوباً وانتشار الجيش اللبناني بهدف تطبيق خطته لحصرية السلاح. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن "الجلسة الثانية ستتطرق إلى الشق العسكري، بعدما طغى الملفان السياسي والعسكري على اليوم الأول، وسيعمل الوفد اللبناني وفق توجيهات الرئيس جوزاف عون لناحية أولوية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، في مسار أساسي لأي ملفات أخرى يجري التفاوض بشأنها، في مقدّمتها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار".

التفاصيل عبر الرابط:

من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، 3 يونيو 2026 (أوليفر كونتريراس/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

جلسة ثانية من المباحثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

2:27 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
سلام: لن نقبل ببقاء أي نقاط إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن "لبنان وُضع في صورة الخلية التي تشكّلت في سويسرا، ونحن جزء منها، وهدفها تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن مسار واشنطن مختلف عنها"، مشيراً إلى أن لبنان ذهب إلى المفاوضات في واشنطن لأنها "الطريق الأقل كلفة على لبنان". وأضاف سلام: "لا أحد يعرف مسبقاً نتيجة أي مفاوضات، لكننا نعرف جيداً ما نريده منها، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ولن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين، ونطالب أيضاً بالإفراج عن الأسرى، وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وفي المقابل، نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية، وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. ولست متشائماً".

وجاءت تصريحات سلام خلال استقباله، اليوم، وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي. وفي ما يتعلق بحصرية السلاح وتطبيق اتفاق الطائف، قال سلام: "هناك مسألة غير قابلة للجدال. فاتفاق الطائف يتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي، وعن الإصلاحات، وكذلك عن بسط سلطة الدولة. ونحن متأخرون 36 عاماً عن بسط سلطة الدولة وعن عدد من الإصلاحات منذ إقرار اتفاق الطائف". وتابع: "أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته. فقد التزم، من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءاً منها، بتطبيق القرار 1701، الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح. كما التزم مجدداً عام 2024، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية، بحصرية السلاح، وقد حدد الاتفاق حصراً الجهات الست المخوّلة حمل السلاح".

وأكد سلام أن "حصر السلاح لا يأتي إرضاءً لإسرائيل، فهذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وقد تأخرنا كثيراً في تنفيذها منذ إقرار اتفاق الطائف"، مشدداً على ضرورة استكمال تطبيق الاتفاق، وتصحيح ما طُبّق منه خلافاً لنصه، والعمل على سد الثغرات التي ظهرت في تطبيقه، والاستعداد لتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي ما يتعلق بقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، قال سلام: "ما زلنا نرى حاجة إلى وجود قوة دولية في الجنوب للقيام بثلاث مهام أساسية: المراقبة، والإفادة، والتنسيق والاتصال. وحتى في حال توصلنا إلى اتفاق مع إسرائيل، سنبقى بحاجة إلى هذا الدور، نظراً إلى التاريخ القائم بيننا".

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قدّم ثلاثة خيارات بشأن مستقبل القوة الدولية، فيما يعود القرار النهائي إلى مجلس الأمن، لافتاً إلى أن هذه الخيارات قابلة للتعديل بما يتلاءم مع ما قد تفضي إليه المفاوضات والترتيبات العسكرية التي ستواكب الانسحاب الإسرائيلي.

12:59 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف: إنهاء الحرب في لبنان بنفس أهمية إنهاء حرب إيران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أنّ إيران لم تتخل عن أصدقائها وشركائها في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً، مشدداً على أن وقف إطلاق النار في لبنان يحظى بنفس أهمية وقف إطلاق النار في إيران، وكذلك إنهاء الحرب في لبنان بالنسبة إلى إنهاء الحرب في إيران. كلام قاليباف جاء خلال كلمته في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، والتي وصف فيها مذكرة تفاهم إسلام أباد، بأنها "إعلان لهزيمة الولايات المتحدة".

التفاصيل عبر الرابط:

قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
أخبار
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قاليباف: مذكرة تفاهم إسلام أباد إعلان لهزيمة الولايات المتحدة

12:09 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون: بحث المناطق النموذجية ينتظر موافقة إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن العمل لا يزال قائماً لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، على أن يليه انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى مناطقهم، إضافة إلى إطلاق الأسرى وبدء عملية إعادة الإعمار. وقال عون، خلال استقباله وفداً برلمانياً بريطانياً في قصر بعبدا، وفق ما أوردته الرئاسة اللبنانية، إنّ تحديد "المناطق النموذجية" لا يزال موضع بحث، بانتظار موافقة الجانب الإسرائيلي عليها.

وجدد عون القول إنّ المفاوضات الجارية في واشنطن مستمرة ومنفصلة عما صدر عن الاجتماعات التي عقدت في سويسرا الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وإيران، والتي جرت بمتابعة قطرية وباكستانية. وأعرب عون عن تطلع لبنان إلى استمرار الدعم البريطاني في مختلف المجالات، ولا سيما دعم الجيش اللبناني واستكمال المساعدات المقدمة له، إضافة إلى تأييد لبنان في مساعيه للإبقاء على الحضور الدولي في الجنوب بعد بدء انسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مع مطلع عام 2027.

وعن العلاقات اللبنانية- السورية، أكد عون أن "التنسيق قائم بين البلدين وما صدر عن الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخراً لقي صدى إيجابياً ووضع حدّاً لما يتردد من حين الى آخر عن دور سوري عسكري في لبنان".

11:12 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
إسرائيل تستعد لانسحاب جزئي من جنوب لبنان

أفادت "القناة 13" الإسرائيلية في نشرتها، مساء أمس الثلاثاء، بأنه خلافاً للوعود التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فإنّ إسرائيل تستعد في الأثناء لانسحاب جزئي من جنوب لبنان إنفاذاً لخطة ستدرب في إطارها الولايات المتحدة جنود الجيش اللبناني لتأهيلهم، والتأكد من أن أي قوة عسكرية توجد في المناطق المنسحب منها يديرها الجيش اللبناني وليس حزب الله. 

التفاصيل عبر الرابط:

دبابات إسرائيلية جنوبي لبنان، 29 إبريل 2026 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تستعد لانسحاب جزئي من جنوب لبنان وتسليم أراضٍ لجيشه

09:16 am

رويترز

avata
رويترز
مشروع تجريبي لتسليم إسرائيل الجيش اللبناني أراضي في الجنوب

قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة، تُسلِّم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان للقوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأميركي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، فيما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.

12:44 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
اختتام اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية

انتهى اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في مقرّ الخارجية الأميركية بواشنطن في إطار الجولة الخامسة التي انعقدت على وقع انعكاسات الاتفاق الإيراني الأميركي ولا سيما لناحية الإعلان عن إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. واختُتمت الجلسة الأولى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بعد نحو ثماني ساعات على انطلاقتها، فيما وصفت مصادر رسمية لبنانية مطلعة على الأجواء لـ"العربي الجديد"، المفاوضات بـ"الصعبة والمعقّدة"، على أن تستُكمل الجلسة الثانية بعد ظهر الأربعاء بتوقيت بيروت.

التفاصيل عبر الرابط:

من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، 14 إبريل 2026 (أندرو هارنيك/Getty)
تقارير عربية
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انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة

12:43 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
حزب الله: لا خيار لإسرائيل إلّا الانسحاب الكامل

أكّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء، ألّا خيار لإسرائيل إلّا الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني عقب وقف إطلاق النار. وقال قاسم خلال كلمة له "عندنا الآن وقف إطلاق نار، يجب أن يجري الانسحاب ضمن جدول زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلّا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية مع عدم الاحتفاظ بأي شبر". وأضاف "ينسحب الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصراً".

12:31 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
400 شخصية تطلق "نداءً لإنقاذ لبنان"

وقّع أكثر من 400 شخصية لبنانية، من ناشطين سياسيين ومدنيين وإعلاميين، في لبنان ودول الاغتراب، على "نداء لإنقاذ لبنان"، مؤكدين ضرورة الالتفاف حول الدولة ومؤسّساتها الشرعية، ودعم مسار التفاوض المباشر الهادف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ورفض الوصاية الإيرانية ومصادرة حزب الله لقرار الحرب والسلم.

التفاصيل عبر الرابط:

لبنان | دمار في حي السلم الضاحية الجنوبية لبيروت 13/4/2026 (حسين بيضون)
تقارير عربية
التحديثات الحية

400 شخصية تطلق "نداءً لإنقاذ لبنان": ضدّ جرائم إسرائيل ووصاية إيران

12:29 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
تحذيرات من التفريط بذهب لبنان: قلق من الفساد وسوء الإدارة

عادت احتياطيات الذهب التابعة لمصرف لبنان إلى الواجهة من جديد من بوابة الحلول التي قد تلجأ إليها السلطات اللبنانية ضمن خطة النهوض الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية والمصرفية منذ أواخر عام 2019، وتصاعد حدّتها، بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرّة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفاتورتها المقدّرة بمليارات الدولارات.

التفاصيل عبر الرابط:

تحرك أمام مصرف لبنان في بيروت، 16 ديسمبر 2018 (أنور عمرو/ فرانس برس)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

تحذيرات من التفريط بذهب لبنان: قلق من الفساد وسوء الإدارة

12:22 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
أبرز التطورات في لبنان أمس الثلاثاء
  • مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق الخردلي
  • افتتاح محادثات لبنان وإسرائيل بجلسة عسكرية وسياسية
  • عون وفانس يبحثان آخر تطورات الوضع اللبناني
  • 4192 شهيداً حصيلة العدوان على لبنان منذ 2 مارس
  • انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن
  • عون يترأس اجتماعاً لمتابعة مفاوضات واشنطن
  • عون وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في لبنان
  • حزب الله يحذر إسرائيل بعد استهداف مدنيين في النبطية
  • سموتريتش: لن ننسحب من لبنان حتى يتفكك حزب الله كلياً
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بيروت حمود
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