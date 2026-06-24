لبنان | إسرائيل تواصل خروقها لوقف النار بالتوازي مع محادثات واشنطن

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ياطر جنوبي لبنان.
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اختُتم مساء الثلاثاء اليوم الأول من الجولة الخامسة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، على وقع ضغوط أميركية للتهدئة، ولا سيما بعد الاتفاق الإيراني الأميركي على إنشاء خلية لخفض التصعيد في لبنان، من دون تحديد مهامها أو تفاصيل أخرى عنها بعد. واختُتمت الجلسة الأولى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بعد نحو ثماني ساعات على انطلاقتها، فيما وصفت مصادر رسمية لبنانية مطلعة على الأجواء لـ"العربي الجديد"، المفاوضات بـ"الصعبة والمعقّدة"، على أن تُستكمل الجلسة الثانية بعد ظهر الأربعاء بتوقيت بيروت. وبحسب معلومات أولية لـ"العربي الجديد"، فإنّ "النقاش تركز على الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وسط إصرار لبناني على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقطة التي يريد أن يدخلها الجيش اللبناني ويعمل على تطبيق خطته فيها لحصر السلاح، وهذه مسألة خلافية كانت على الطاولة، مع تمسّك إسرائيل بالبقاء في بعض المناطق ومحاور تعتبرها استراتيجية حتى التأكد من جدية التنفيذ والخطوات التي سيقوم بها الجيش اللبناني".
وفي السياق، نقلت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعاً تجريبياً مدعوماً من الولايات المتحدة تسلّم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان للقوات المسلحة اللبنانية. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأميركي لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أعطى توجيهاته للوفد اللبناني، خصوصاً لناحية ضرورة تثبيت وقف النار كلياً، مدخلاً للبحث في المواضيع الأخرى، وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. في الأثناء، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الثلاثاء، أن "لا خيار" لإسرائيل إلا الانسحاب بشكل "كامل" من الأراضي اللبنانية وفق جدول زمني. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 10 اعتداءات جنوبي لبنان أدى أحدها إلى استشهاد شخصين وإصابة ثالث في بلدة النبطية الفوقا بقضاء النبطية. وتوزعت الاعتداءات على أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون، وتنوعت بين قصف مدفعي واحد، واستهداف سيارتَين بمسيرتَين، و3 عمليات إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة، و4 عمليات لإلقاء قنابل صوتية بواسطة مسيّرات.
تُستأنف بعد ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت الجلسة الثانية من خامس جولة محادثات تستضيفها واشنطن بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، وذلك لاستكمال البحث بآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلّها جنوباً وانتشار الجيش اللبناني بهدف تطبيق خطته لحصرية السلاح. وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن "الجلسة الثانية ستتطرق إلى الشق العسكري، بعدما طغى الملفان السياسي والعسكري على اليوم الأول، وسيعمل الوفد اللبناني وفق توجيهات الرئيس جوزاف عون لناحية أولوية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، في مسار أساسي لأي ملفات أخرى يجري التفاوض بشأنها، في مقدّمتها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار".
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قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن "لبنان وُضع في صورة الخلية التي تشكّلت في سويسرا، ونحن جزء منها، وهدفها تثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن مسار واشنطن مختلف عنها"، مشيراً إلى أن لبنان ذهب إلى المفاوضات في واشنطن لأنها "الطريق الأقل كلفة على لبنان". وأضاف سلام: "لا أحد يعرف مسبقاً نتيجة أي مفاوضات، لكننا نعرف جيداً ما نريده منها، وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ولن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين، ونطالب أيضاً بالإفراج عن الأسرى، وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود. وفي المقابل، نقدّر أن يطرح الجانب الإسرائيلي ترتيبات أمنية، وسنناقش ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول. ولست متشائماً".
وجاءت تصريحات سلام خلال استقباله، اليوم، وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي. وفي ما يتعلق بحصرية السلاح وتطبيق اتفاق الطائف، قال سلام: "هناك مسألة غير قابلة للجدال. فاتفاق الطائف يتحدث عن الانسحاب الإسرائيلي، وعن الإصلاحات، وكذلك عن بسط سلطة الدولة. ونحن متأخرون 36 عاماً عن بسط سلطة الدولة وعن عدد من الإصلاحات منذ إقرار اتفاق الطائف". وتابع: "أنا لا أطلب من حزب الله سوى الوفاء بالتزاماته. فقد التزم، من خلال حكومة عام 2006 التي كان جزءاً منها، بتطبيق القرار 1701، الذي ينص على ضرورة استكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق الطائف، والأهم جعل منطقة جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح. كما التزم مجدداً عام 2024، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من خلال اتفاق وقف الأعمال العدائية، بحصرية السلاح، وقد حدد الاتفاق حصراً الجهات الست المخوّلة حمل السلاح".
وأكد سلام أن "حصر السلاح لا يأتي إرضاءً لإسرائيل، فهذه مسألة لبنانية مستقلة ومتفق عليها، وقد تأخرنا كثيراً في تنفيذها منذ إقرار اتفاق الطائف"، مشدداً على ضرورة استكمال تطبيق الاتفاق، وتصحيح ما طُبّق منه خلافاً لنصه، والعمل على سد الثغرات التي ظهرت في تطبيقه، والاستعداد لتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي ما يتعلق بقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، قال سلام: "ما زلنا نرى حاجة إلى وجود قوة دولية في الجنوب للقيام بثلاث مهام أساسية: المراقبة، والإفادة، والتنسيق والاتصال. وحتى في حال توصلنا إلى اتفاق مع إسرائيل، سنبقى بحاجة إلى هذا الدور، نظراً إلى التاريخ القائم بيننا".
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قدّم ثلاثة خيارات بشأن مستقبل القوة الدولية، فيما يعود القرار النهائي إلى مجلس الأمن، لافتاً إلى أن هذه الخيارات قابلة للتعديل بما يتلاءم مع ما قد تفضي إليه المفاوضات والترتيبات العسكرية التي ستواكب الانسحاب الإسرائيلي.
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أنّ إيران لم تتخل عن أصدقائها وشركائها في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً، مشدداً على أن وقف إطلاق النار في لبنان يحظى بنفس أهمية وقف إطلاق النار في إيران، وكذلك إنهاء الحرب في لبنان بالنسبة إلى إنهاء الحرب في إيران. كلام قاليباف جاء خلال كلمته في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان، والتي وصف فيها مذكرة تفاهم إسلام أباد، بأنها "إعلان لهزيمة الولايات المتحدة".
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أفادت "القناة 13" الإسرائيلية في نشرتها، مساء أمس الثلاثاء، بأنه خلافاً للوعود التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فإنّ إسرائيل تستعد في الأثناء لانسحاب جزئي من جنوب لبنان إنفاذاً لخطة ستدرب في إطارها الولايات المتحدة جنود الجيش اللبناني لتأهيلهم، والتأكد من أن أي قوة عسكرية توجد في المناطق المنسحب منها يديرها الجيش اللبناني وليس حزب الله.
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انتهى اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في مقرّ الخارجية الأميركية بواشنطن في إطار الجولة الخامسة التي انعقدت على وقع انعكاسات الاتفاق الإيراني الأميركي ولا سيما لناحية الإعلان عن إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. واختُتمت الجلسة الأولى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بعد نحو ثماني ساعات على انطلاقتها، فيما وصفت مصادر رسمية لبنانية مطلعة على الأجواء لـ"العربي الجديد"، المفاوضات بـ"الصعبة والمعقّدة"، على أن تستُكمل الجلسة الثانية بعد ظهر الأربعاء بتوقيت بيروت.
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وقّع أكثر من 400 شخصية لبنانية، من ناشطين سياسيين ومدنيين وإعلاميين، في لبنان ودول الاغتراب، على "نداء لإنقاذ لبنان"، مؤكدين ضرورة الالتفاف حول الدولة ومؤسّساتها الشرعية، ودعم مسار التفاوض المباشر الهادف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ورفض الوصاية الإيرانية ومصادرة حزب الله لقرار الحرب والسلم.
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عادت احتياطيات الذهب التابعة لمصرف لبنان إلى الواجهة من جديد من بوابة الحلول التي قد تلجأ إليها السلطات اللبنانية ضمن خطة النهوض الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الأزمة المالية والمصرفية منذ أواخر عام 2019، وتصاعد حدّتها، بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرّة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفاتورتها المقدّرة بمليارات الدولارات.
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