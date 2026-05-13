لبنان | إسرائيل تنذر 6 بلدات جنوباً وسط توجه لتوسيع عدوانها البري

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وسط مؤشرات متزايدة على توجه الاحتلال نحو توسيع عملياته العسكرية، إذ نقلت القناة 14 العبرية عن مصادر في المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية أنّ جيش الاحتلال يستعد لاحتمال توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان كثيراً، بعدما عبرت قوات إسرائيلية نهر الليطاني للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام، ضمن عملية وصفتها القناة بـ"السرية" داخل العمق اللبناني. وبحسب القناة، فإنّ قوات من "لواء غولاني" ووحدة "إيغوز"، إلى جانب قوات الهندسة والمدرعات، فرضت سيطرة عملياتية على منطقة تبعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود، في إطار التحضيرات لتوسيع العمليات ضد حزب الله، في خطوة تعكس تصعيداً ميدانياً لافتاً على الجبهة الشمالية.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية المكثفة على جنوب لبنان، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية ويدفع مزيداً من العائلات إلى النزوح. ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنذاراً عاجلاً بالإخلاء إلى 6 بلدات في قضاء صور جنوبي لبنان هي؛ معشوق ويانوح وبرج الشمالي وحلوسية الفوقا ودبعال والعباسية، تمهيداً لقصفها. في المقابل، صعّد حزب الله عملياته، ، حيث نفّذ أمس الثلاثاء 22 عملية، ضد مواقع جيش الاحتلال وتجمعاته في جنوب لبنان. وإنسانياً، أعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين عن استشهاد 380 شخصاً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ في منتصف ليل 16 – 17 إبريل/ نيسان الماضي، وارتفاع الحصيلة الاجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ تجدّد العدوان الموسّع على لبنان في الثاني من مارس/ آذار الماضي إلى 2882 شهيداً و8768 جريحاً.
وفي موازاة التصعيد الميداني، جدّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفض العودة إلى الوضع القائم قبل الثاني منذ مارس/ آذار، معتبراً أن "الاتفاق الإيراني الأميركي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى"، وقال: "لن نترك الميدان وسنحوله جحيماً على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات"، كما دعا قاسم الدولة اللبنانية إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنها "تشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية"، ومطالباً باعتماد "خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني".
وأمس الثلاثاء، أفادت مصادر لـ"العربي الجديد"، بأنّ السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، لا يزال يرى أهمية في عقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه يواصل ضغوطه باتجاه "تعجيل السلام"، وأنه سمع من المسؤولين اللبنانيين، خاصة من عون، بأن اللقاء ليس مناسباً الآن في هذا التوقيت وقبل حصول اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأوضحت المصادر أن "عون يصرّ على موقفه، ويتمسّك لبنان باتفاق سلام تحت المظلة والمسار العربي". وشددت المصادر على أن "لبنان متمسّك بأولوية وقف إطلاق النار، ويأمل أن يجري التوصل إليه في اجتماع يوم الخميس، خاصةً أن مسار المفاوضات لحلّ المسائل والملفات العالقة، سيكون طويلاً، ولا يجوز أن تستمر الاعتداءات اليومية على الأراضي اللبنانية، وعمليات التجريف والتفجير وتهجير الأهالي".
