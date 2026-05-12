لبنان | إسرائيل تنذر سكان 4 بلدات بالإخلاء جنوباً

يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان على الرغم من سريان الهدنة، فيما طلب رئيسا الجمهورية جوزاف عون والوزراء نواف سلام من السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات أرزون وطير دبا والبازورية والحوش في جنوب لبنان، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فوراً. ودعا الاحتلال السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه الأراضي المفتوحة. من جانبه، أعلن حزب الله تنفيذه 20 عملية عسكرية الاثنين، استهدف خلالها آليات وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان "رداً على خروق وقف إطلاق النار". ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشنّ إسرائيل عدواناً على لبنان خلّف 2869 شهيداً و8730 جريحاً وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، بحسب أحدث معطيات رسمية.
وبدأت في 17 إبريل/ نيسان المنصرم هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يومياً عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنّ الجيش الإسرائيلي يحتل حالياً 68 موقعاً في جنوب لبنان. وقال سلام إنه قبل الحرب الأخيرة، لم يكن هناك سوى خمسة مواقع تحتلها إسرائيل. ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني، والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود الإسرائيلية.
في غضون ذلك، تستضيف واشنطن يومَي الخميس والجمعة المقبلين، في 14 و15 مايو/ أيار، جولتي محادثات مع إسرائيل برعاية أميركية، لن تكونا كالاجتماعين السابقين اللذين عقدا في 14 و23 إبريل/ نيسان الماضي، سواء في الشكل، بعد رفع مستوى التمثيل، أو في المضمون، لناحية توسيع البحث في الملفَين الأمني والسياسي، مع اختيار لبنان السفير السابق سيمون كرم لترؤس وفده إلى واشنطن. وعلم "العربي الجديد" أنّ القصر الجمهوري في بعبدا يكثف مشاوراته واتصالاته تحضيراً للاجتماعين المرتقبين، وفتح قناة تواصل مباشرة مع وفده في العاصمة الأميركية الذي يضمّ إلى جانب كرم السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية وسام بطرس، والملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن، مع بحث إمكانية انضمام مسؤول عسكري رفيع من لبنان إلى المحادثات، وقد أعطى الرئيس جوزاف عون تعليماته للوفد، على أن يبقى التواصل قائماً عند كل تطوّر أو جديد.
على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة إنّ الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور في ظل استمرار الغارات وسقوط ضحايا، بينهم مسعفون. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الاثنين، أنّ أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما وثقت منظمة الصحة العالمية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، 158 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن 108 شهداء و249 مصاباً.
