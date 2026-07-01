لبنان | إسرائيل تماطل في الانسحاب وتربطه بتحرك الجيش اللبناني

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بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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01 يوليو 2026
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تشهد الساحة اللبنانية تطورات متسارعة على المستويين العسكري والسياسي، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وسط حديث متزايد عن ترتيبات أمنية جديدة في جنوب البلاد قد تفضي إلى إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مقابل تعزيز دور الجيش اللبناني وآليات الإشراف على تنفيذ التفاهمات. وفي المقابل، تواصل إسرائيل تأكيد تمسكها بشروط أمنية مشددة، معتبرة أن أي انسحاب سيظل مرتبطاً بما تصفه بمنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة الحدودية.

وفي هذا السياق، صعّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجته خلال جولة أجراها مع وزير الأمن يسرائيل كاتس في مواقع يسيطر عليها جيش الاحتلال داخل جنوب لبنان، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستبقى ما دام حزب الله يشكل، بحسب زعمه، تهديداً لإسرائيل. وتزامنت تصريحاته مع تقارير إسرائيلية عن استعدادات عملياتية لتنفيذ انسحاب معقد من بعض المواقع، يقابله تأجيل المرحلة التجريبية الخاصة بترتيبات الجنوب إلى حين الاتفاق على آلية إشراف واضحة تحدد مسؤوليات الجيش اللبناني وآليات تدخّله.

في المقابل، يواصل لبنان تحركاته السياسية والعسكرية استعداداً للمرحلة المقبلة، إذ تابع الرئيس جوزاف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل نتائج اتصالاته الخارجية، وبحثا المهمات المنتظرة للمؤسسة العسكرية، في ضوء المفاوضات الجارية، وما يعرف بـ"اتفاق الإطار". كما برزت مؤشرات على انفتاح عربي تدريجي تجاه لبنان، بعدما أعلنت الإمارات رفع حظر سفر مواطنيها إلى البلاد، في خطوة تعكس تطورات موازية للمشهدين الأمني والسياسي.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول..

12:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إسرائيل تربط الانسحاب بتحرك الجيش اللبناني ضد حزب الله

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال لن ينسحب من المواقع التي يسيطر عليها في جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير تضمن التزام الجيش اللبناني بالتحرك الفوري ضد أي نشاط لحزب الله، وفق ما نقلته عن مصدر.

12:15 AM
إسرائيل تؤجل المرحلة التجريبية للترتيبات في جنوب لبنان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر، بتأجيل بدء المرحلة التجريبية الخاصة بالترتيبات في جنوب لبنان إلى حين التوصل إلى آلية إشراف تنظّم عمل الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

12:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
الاحتلال يعلن اغتيال عنصر من حزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف، يوم أمس الثلاثاء، عنصراً من حزب الله في منطقة المنزلة المحاذية لما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" التي تنتشر فيها قواته في جنوب لبنان. وقال إن العنصر "شكّل تهديداً" لجنوده، وإنه جرى استهدافه وقتله لإزالة هذا التهديد، مؤكداً أنه سيواصل عملياته ضد أي تهديد يستهدف قواته، ولن يسمح لحزب الله باستهداف الجنود أو المدنيين الإسرائيليين، بحسب بيانه.

12:04 AM
أبرز تطورات الوضع في لبنان يوم أمس الثلاثاء
  • قنابل صوتية على حداثا وبرعشيت
  • عون يجدّد ثقته بقيادة الجيش خلال لقاء هيكل
  • غارة فجراً على دير سريان
  • غارة إسرائيلية وقصف مدفعي على جنوب لبنان
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