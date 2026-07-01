لبنان | إسرائيل تماطل في الانسحاب وتربطه بتحرك الجيش اللبناني

تشهد الساحة اللبنانية تطورات متسارعة على المستويين العسكري والسياسي، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وسط حديث متزايد عن ترتيبات أمنية جديدة في جنوب البلاد قد تفضي إلى إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مقابل تعزيز دور الجيش اللبناني وآليات الإشراف على تنفيذ التفاهمات. وفي المقابل، تواصل إسرائيل تأكيد تمسكها بشروط أمنية مشددة، معتبرة أن أي انسحاب سيظل مرتبطاً بما تصفه بمنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة الحدودية.
وفي هذا السياق، صعّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهجته خلال جولة أجراها مع وزير الأمن يسرائيل كاتس في مواقع يسيطر عليها جيش الاحتلال داخل جنوب لبنان، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستبقى ما دام حزب الله يشكل، بحسب زعمه، تهديداً لإسرائيل. وتزامنت تصريحاته مع تقارير إسرائيلية عن استعدادات عملياتية لتنفيذ انسحاب معقد من بعض المواقع، يقابله تأجيل المرحلة التجريبية الخاصة بترتيبات الجنوب إلى حين الاتفاق على آلية إشراف واضحة تحدد مسؤوليات الجيش اللبناني وآليات تدخّله.
في المقابل، يواصل لبنان تحركاته السياسية والعسكرية استعداداً للمرحلة المقبلة، إذ تابع الرئيس جوزاف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل نتائج اتصالاته الخارجية، وبحثا المهمات المنتظرة للمؤسسة العسكرية، في ضوء المفاوضات الجارية، وما يعرف بـ"اتفاق الإطار". كما برزت مؤشرات على انفتاح عربي تدريجي تجاه لبنان، بعدما أعلنت الإمارات رفع حظر سفر مواطنيها إلى البلاد، في خطوة تعكس تطورات موازية للمشهدين الأمني والسياسي.
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