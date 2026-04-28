لبنان | إسرائيل تكثف عدوانها وتهدد بـ"نار تحرق البلاد" وواشنطن تبرر

زعم جيش الاحتلال في بيان "تفكيك نحو ألف موقع للبنية التحتية لحزب الله، مدعياً كذلك "العثور على مئات الأسلحة"، خلال عمليات القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
رغم وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان بما في ذلك شن غارات وتنفيذ عمليات هدم وتفجير، فيما هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان، الاثنين، بـ"نار تحرق البلاد كلها"، مشيراً إلى أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، "يلعب بالنار"، كذلك هاجم الرئيس اللبناني جوزاف عون زاعماً أنه "يقامر بمستقبل لبنان".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة على علم بالضربات الإسرائيلية على لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن واشنطن حثت إسرائيل على "ضمان أن تكون ردودها متناسبة وموجهة". وأضاف روبيو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن اتفاق وقف إطلاق النار نص بوضوح على "حق إسرائيل بالتصدي لتهديدات الصواريخ على إسرائيل".
من جانب آخر، طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الاثنين، الحكومة اللبنانية باعتماد المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنها في صيغتها الحالية "تنازل مذل"، مشدداً على التمسّك بالسلاح رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة بخصوص "حصرية السلاح"، فيما رد الرئيس اللبناني جوزاف عون على تصريحات قاسم، مشدداً على أنه لن يقبل بالوصول إلى "اتفاقية ذلّ". وأكد أن هدفه يتمثل بـ"الوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل (...) على غرار اتفاقية الهدنة. فهل اتفاقية الهدنة كانت ذلاً؟".
يأتي ذلك، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد يوم الاثنين، أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال.
زعم جيش الاحتلال في بيان "تفكيك نحو ألف موقع للبنية التحتية لحزب الله، مدعياً كذلك "العثور على مئات الأسلحة"، خلال عمليات القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
