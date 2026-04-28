لبنان | إسرائيل تكثف عدوانها وتهدد بـ"نار تحرق البلاد" وواشنطن تبرر

بيروت

العربي الجديد

28 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 09:54 (توقيت القدس)
رغم وقف إطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان بما في ذلك شن غارات وتنفيذ عمليات هدم وتفجير، فيما هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان، الاثنين، بـ"نار تحرق البلاد كلها"، مشيراً إلى أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، "يلعب بالنار"، كذلك هاجم الرئيس اللبناني جوزاف عون زاعماً أنه "يقامر بمستقبل لبنان".

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة على علم بالضربات الإسرائيلية على لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن واشنطن حثت إسرائيل على "ضمان أن تكون ردودها متناسبة وموجهة". وأضاف روبيو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن اتفاق وقف إطلاق النار نص بوضوح على "حق إسرائيل بالتصدي لتهديدات الصواريخ على إسرائيل".

من جانب آخر، طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الاثنين، الحكومة اللبنانية باعتماد المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنها في صيغتها الحالية "تنازل مذل"، مشدداً على التمسّك بالسلاح رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة بخصوص "حصرية السلاح"، فيما رد الرئيس اللبناني جوزاف عون على تصريحات قاسم، مشدداً على أنه لن يقبل بالوصول إلى "اتفاقية ذلّ". وأكد أن هدفه يتمثل بـ"الوصول إلى إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل (...) على غرار اتفاقية الهدنة. فهل اتفاقية الهدنة كانت ذلاً؟".

يأتي ذلك، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد يوم الاثنين، أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال.

 "العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان على لبنان أولاً بأول..

9:53 AM
الاحتلال يزعم تفكيك نحو ألف موقع لحزب الله جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال في بيان "تفكيك نحو ألف موقع للبنية التحتية لحزب الله، مدعياً كذلك "العثور على مئات الأسلحة"، خلال عمليات القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

08:28 am

بيروت
جيش الاحتلال: اعتراض هدف جوي مشبوه جنوبي لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه أطلق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه رُصد في منطقة عمليات الجيش جنوبي لبنان، دون أن يخترق أجواء البلاد. وأوضح البيان أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار لم تفعل وفق السياسة المعتمدة.

07:54 am

بيروت
إصابة جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان

أصيب جنديان إسرائيليان، من جراء انفجار مُسيّرة أطلقها حزب الله، قرب مجموعة من الجنود في جنوب لبنان أمس الاثنين. وبحسب بيان جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، "أُصيب جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، فيما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة أمس، نتيجة سقوط مُسيّرة مفخخة خلال نشاطٍ عملياتي في جنوب لبنان. وأُجلي الجنديان لتلقّي العلاج الطبي في المستشفى، وقد أُبلِغَت عائلاتهم". ويُعدّ ذلك، في نظر جيش الاحتلال، "خرقاً لتفاهمات وقف إطلاق النار من قبل تنظيم حزب الله".

08:00 am

بيروت
طيران الاحتلال يحلق فوق عدد من البلدات في جنوب لبنان

حلّق الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي فوق منطقة صور وعدد من البلدات والقرى الجنوبية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. 
 

07:58 am

بيروت
الاحتلال يشن 3 غارات على بلدة زوطر الشرقية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السادسة صباحاً، 3 غارات على بلدة زوطر الشرقية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

 

07:57 am

بيروت
مسيّرات إسرائيلية تحلق فوق بيروت

حلقت مسيّرات إسرائيلية صباح اليوم فوق بيروت والضاحية الجنوبية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

05:25 am

بيروت
عمليات نسف إسرائيلية في حانين وشيحين

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بتنفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير ونسف في بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، وعملية تفجير كبيرة أخرى في بلدة شيحين في قضاء صور.

05:18 am

واشنطن
روبيو: واشنطن على علم بالضربات الإسرائيلية على لبنان

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة على علم بالضربات الإسرائيلية على لبنان خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن واشنطن حثت إسرائيل على "ضمان أن تكون ردودها متناسبة وموجهة". وأضاف روبيو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن اتفاق وقف إطلاق النار نص بوضوح على "حق إسرائيل بالتصدي لتهديدات الصواريخ على إسرائيل".

ونفى روبيو انفتاح الإدارة الأميركية على بقاء منطقة عازلة إسرائيلية داخل لبنان، مؤكدًا أن هذا السيناريو "غير مطروح". وأضاف: "الإسرائيليون لا يرغبون في البقاء في لبنان بشكل دائم. وجودهم هناك الآن بمثابة منطقة عازلة لحماية القرى من الأسلحة والصواريخ المضادة للدبابات. لكن على المدى البعيد، لم تطالب إسرائيل بأي أراضٍ في لبنان".

4:57 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 27

  • 4 شهداء و51 مصاباً بينهم أطفال ونساء في الجنوب

  • نتنياهو: العمل ضد تهديدات حزب الله جزء من التفاهمات مع لبنان

  • حزب الله ينشر فيديو لاستهداف قوة إخلاء إسرائيلية في الطيبة

  • كاتس: نعيم قاسم يلعب بنار ستحرق حزب الله ولبنان

  • إصابة 3 أشخاص في غارات على مجدل سلم وخربة سلم وجنوب صور

  • عون رداً على نعيم قاسم: لن أقبل بالوصول إلى اتفاقية ذلّ

  • قوات الاحتلال تفجّر منازل في بلدات جنوبية

  • نعيم قاسم: نرفض التفاوض المباشر

