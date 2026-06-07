لبنان | إسرائيل تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت وإيران تتوعّد بالرد

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
07 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 18:10 (توقيت القدس)
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تتواصل التطورات الميدانية والسياسية في لبنان رغم إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب الجولة الرابعة من المحادثات التي استضافتها واشنطن، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان، كما قصف الاحتلال مجددا الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما هددت طهران بالرد عليه.

وفي مؤشر على تهدئة محتملة، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، نقلاً عن مصدر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ آخر عملية هدمٍ للقرى في الجنوب اللبناني يوم الأربعاء الماضي، وذلك قبل إعلان الخارجية الأميركية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبحسب مصدرٍ إسرائيلي، فإن وقف عمليات الهدم يأتي ضمن "التفاهمات التي توصل إليها (الجانبان اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية) خلال المفاوضات"، الثلاثاء والأربعاء الماضيين في واشنطن، من دون أن يصدر أي تأكيد من جانب الاحتلال.

في الأثناء، قال الجيش اللبناني إن قائده العماد رودولف هيكل توجه إلى باكستان تلبية لدعوة من قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، الذي يقود الوساطة التي ترعاها بلاده بين إيران وأميركا لإنهاء الحرب في المنطقة.

وصباح السبت، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون واتهاماته لطهران، داعياً إياه إلى إنقاذ لبنان من إسرائيل باعتبارها عدوه الحقيقي. وقال عراقجي، في منشور على "إكس": "بناءً على تصريحات السيد عون يبدو إن إيران هي التي تحتل خمس أراضي لبنان وقامت بتشريد ربع اللبنانيين وتقصف البلد يومياً". وأكد وزير خارجية إيران قائلاً: "لو كان لبنان أداة لدى إيران للمساومة لكنا قد توصلنا إلى الاتفاق (مع واشنطن) منذ زمن طويل".

وبرز موقف لبناني رسمي متشدد تجاه التصريحات الإيرانية الأخيرة، إذ أكد عون ورئيس الحكومة نواف سلام رفضهما القاطع لأي تدخل إيراني في الشؤون اللبنانية أو استخدام لبنان ورقةَ ضغط في الصراعات الإقليمية، معتبرين أن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح خارجية لا تخدم استقرار البلاد.

وتعكس هذه التطورات استمرار التوتر الميداني والسياسي في الجنوب اللبناني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعثر جهود التهدئة رغم المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

05:52 pm

الوكالة الوطنية للإعلام

avata
الوكالة الوطنية للإعلام
شهيدان و11 مصاباً في الضاحية الجنوبية

استشهد شخصان وأصيب 11 آخرون، في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
 

5:51 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران تهدد بالرد على قصف الضاحية الجنوبية

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، اليوم الأحد، في منشور على "إكس" إن طهران "سترد على هجوم الكيان الصهيوني على الضاحية بشكل حازم ومؤلم"، مضيفاً: "يجب تأديب هذا الكلب المسعور ووضعه في مكانه"، ومؤكداً: "أنظروا إلى أجواء الأراضي المحتلة الليلة".

3:24 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وزعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله.

كما أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بياناً، قاله فيه إنه "بتوجيه من نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً على مقار تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

02:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف قوات وآليات إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في بلدة رشاف جنوبي لبنان برشقة صاروخية. وقال الحزب، في بيانين منفصلين، إنه استهدف أيضاً قوة إسرائيلية تموضعت داخل مبنى عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بواسطة مُسيّرة هجومية من طراز "أبابيل"، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة. وأضاف أنه استهدف آلية اتصالات تابعة لجيش الاحتلال في الموقع نفسه عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة بمُسيّرة "أبابيل" أخرى، مشيراً إلى تحقيق إصابة مؤكدة.

02:43 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في مدينة صور

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق في مدينة صور ومحيطها جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري، تمهيداً لتنفيذ غارات قال إنها ستستهدف مواقع في المنطقة.

01:59 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
استهداف قوة إسرائيلية قرب الطيري وقصف تجمع للجنود في البياضة

أعلن حزب الله أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدم من منطقة شقيف النمل على أطراف بلدة الطيري باتجاه بلدة حدّاثا في جنوب لبنان. وقال الحزب في بيان إن الاشتباك وقع عند الساعة 23:00 من مساء أمس السبت، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إلى جانب استهداف القوة بقذائف مدفعية، ما أدى إلى إجبارها على التراجع، بحسب البيان. وفي بيان منفصل، أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في بلدة البياضة جنوبي لبنان برشقة صاروخية، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاستهداف.

12:21 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يبدأ عمليات برية محدودة في النبطية

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر، بأن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان.

09:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
اعتراض صاروخين من أصل 5 أطلقها حزب الله

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حزب الله أطلق، في الرشقة الصاروخية الأخيرة، 5 صواريخ، جرى اعتراض اثنين منها، فيما سقطت الصواريخ الثلاثة الأخرى في مناطق مفتوحة.

09:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال: اعتراض صاروخين أُطلقا من لبنان نحو الجليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخين قال إنهما أطلقا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالاً.

09:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدة صريفا جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على بلدة صريفا في جنوب لبنان.

03:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف دبابة قرب بلدة حداثا

أعلن حزب الله استهدافه دبابة ميركافا عند الأطراف الجنوبية لبلدة حداثا "بالأسلحة المناسبة".

12:01 am

الأناضول

avata
الأناضول
"نيويورك تايمز" تنشر مشاهد استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض

تعززت الاتهامات الموجهة لإسرائيل باستخدام قنابل الفسفور الأبيض في لبنان، الذي تواصل قصفه رغم سريان وقف إطلاق النار، بأدلة مرئية نشرتها وسائل إعلام أميركية. وكشفت أدلة مرئية جمعتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل الفسفور الأبيض، في مناطق مكتظة بالسكان خلال عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية.

ورصدت المشاهد المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحققت منها الصحيفة، آثار الدخان المميزة لقنابل الفسفور الأبيض التي تعود إلى 30 مايو/أيار الماضي، وتُظهر مدينة النبطية ذات الكثافة السكانية التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، في الوقت الذي كان فيه الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف.

وكشفت الصحيفة عن استخدام الفسفور الأبيض في مدينة صور الساحلية وثلاث بلدات صغيرة مجاورة، هي: الخيام والقليعة ويوحمر، وذلك عقب استئناف المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في مارس/آذار الماضي.

وأضافت: "الفسفور الأبيض يشتعل تلقائياً عند تعرضه للهواء ويكاد يستعصي على الإطفاء، وكثيراً ما تلجأ إليه الجيوش في الحروب لإشعال الحرائق وإقامة ستائر دخانية، ورغم أنه ليس محظوراً بحد ذاته، إلا أن استخدامه المتعمد ضد المدنيين أو في المناطق الآهلة بالسكان يُشكّل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأفادت "نيويورك تايمز" بأنها أحالت أسئلة إلى إسرائيل مرفقةً بإحداثيات أربعة مواقع في لبنان يُشتبه في استخدام الفسفور الأبيض فيها، غير أنها لم تتلقَ أي رد.

وأشارت إلى أن المقاطع المصورة تظهر قذائف مدفعية تنفجر في الهواء فوق لبنان وتُسقط خيوطاً من الفسفور الأبيض المشتعل، وهو ما يتسق مع استخدام إسرائيل سابقاً لذخائر أميركية من طراز"M825A1".

11:56 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله ينفذ 24 عملية السبت

أعلن حزب الله، السبت، تنفيذ 24 عملية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، شملت استهداف مواقع عسكرية وتجمعات جنود وآليات، إضافة إلى التصدي لثلاث طائرات مسيّرة.

وأوضح حزب الله، في بيانات عدة أن عملياته جاءت "ردا على خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار واعتداءاته على القرى الجنوبية".

11:55 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
مقتل ضابط وجندي بجيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقتل ضابط وجندي في جنوب لبنان. وقال الجيش، في بيان، إن الضابط برتبة نقيب، شاحر جملا (23 عاماً)، ونائب قائد سرية في وحدة "إيغوز"، "توفي اليوم (السبت) متأثرًا بجراحه، بعد إصابته بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان". وبحسب البيان، أُصيب الضابط في هجوم بطائرة مسيّرة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، قبل أيام.

كما أعلن جيش الاحتلال مقتل الرقيب أُهاد يعري (21 عامًا) "نتيجة إطلاق نار غير مقصود أثناء نشاط عملياتي في جنوب لبنان".

11:51 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
"هآرتس" عن مصدر في "يونيفيل": وقف هدم القرى اللبنانية

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، السبت، نقلاً عن مصدر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ آخر عملية هدمٍ للقرى في الجنوب اللبناني يوم الأربعاء الماضي، وذلك قبل إعلان الخارجية الأميركية عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبحسب مصدرٍ إسرائيلي، فإن وقف عمليات الهدم يأتي ضمن "التفاهمات التي توصل إليها (الجانبان اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية) خلال المفاوضات"، الثلاثاء والأربعاء الماضيين في واشنطن.

وطبقاً لما نقلته الصحيفة عن مصدرها في "يونيفيل"، فإن آخر عملية موثقة لتدمير جيش الاحتلال قرى في جنوب لبنان وقعت يوم الأربعاء الماضي، أي قبل إعلان الخارجية الأميركية أن إسرائيل ولبنان اتفقا، في إطار المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة، على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

منازل دمرها جيش الاحتلال في جنوب لبنان، 7 مايو 2026 (جلاء مرعي/ فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

مصدر في "يونيفيل" لـ"هآرتس": وقف هدم القرى اللبنانية

11:48 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس السبت
  • قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان
  • الاحتلال يعترف بقتله ضابطين وجنديا لبنانيين
  • حزب الله: ندين العدوان على جيشنا ونجدد وقوفنا إلى جانبه
  • الاحتلال يعلن انفجار مسيّرة قرب قواته في جنوب لبنان
  • عراقجي يرد على عون: أنقذوا لبنان من إسرائيل
  • حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية

 

4:29 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
مكتب نتنياهو: هاجمنا مقار لحزب الله في الضاحية الجنوبية

أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بياناً، قاله فيه إنه "بتوجيه من نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً على مقار تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

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بيروت حمود
صابر غل عنبري
الوكالة الوطنية للإعلام
العربي الجديد
العربي الجديد
الأناضول
العربي الجديد
ريتا الجمّال
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