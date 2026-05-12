لبنان | الاحتلال يسيطر على 68 قرية وتحذير أممي من تدهور الوضع الإنساني

بيروت

العربي الجديد

12 مايو 2026   |  آخر تحديث: 03:13 (توقيت القدس)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من سريان الهدنة، فيما طلب رئيسا الجمهورية جوزاف عون والوزراء نواف سلام من السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها. من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذه 20 عملية عسكرية، الاثنين، استهدف خلالها آليات وقوات إسرائيلية بجنوب لبنان، ردا على خروقات وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 موقعا في جنوب لبنان. وقال سلام، إنه قبل الحرب الأخيرة، لم يكن هناك سوى خمسة مواقع تحتلها إسرائيل. وأضاف أن "إسرائيل تسيطر الآن على 68 قرية". ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني، والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال الحدود الإسرائيلية.

على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور في ظل استمرار الغارات وسقوط ضحايا، بينهم مسعفون. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الاثنين، أن أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، كم وثقت منظمة الصحة العالمية، أنها منذ بدء العدوان الإسرائيلي 158 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن 108 شهداء و249 مصاباً.

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
الأمم المتحدة: الوضع الإنساني يتدهور في لبنان رغم الهدنة

قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الغارات وسقوط ضحايا، بينهم مسعفون. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الاثنين، أن أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

العربي الجديد

حزب الله يستهدف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة

أعلن حزب الله استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه.

فرانس برس

عون وسلام يطالبان واشنطن بالضغط على إسرائيل

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، الاثنين، الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، بما في ذلك نسف المنازل وتجريفها.

عون وسلام يطالبان واشنطن بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته

أبرز الأحداث يوم الاثنين | 11 مايو

  • غارة إسرائيلية على مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان

  • حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود للاحتلال في جنوب لبنان

  • إذاعة جيش الاحتلال: تضرر آليتين هندسيتين بمسيّرات لحزب الله

  • الصحة اللبنانية: 2869 شهيداً و8730 جريحاً منذ 2 مارس

  • نائب بحزب الله: التفاوض المباشر دون أوراق قوة فضيحة سياسية

  • جيش الاحتلال: تعرض مروحية لعطل فني في جنوب لبنان

  • عون للسفير الأميركي: للضغط على إسرائيل لوقف النار

