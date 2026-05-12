يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من سريان الهدنة، فيما طلب رئيسا الجمهورية جوزاف عون والوزراء نواف سلام من السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها. من جانبه، أعلن "حزب الله" تنفيذه 20 عملية عسكرية، الاثنين، استهدف خلالها آليات وقوات إسرائيلية بجنوب لبنان، ردا على خروقات وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني، أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 موقعا في جنوب لبنان. وقال سلام، إنه قبل الحرب الأخيرة، لم يكن هناك سوى خمسة مواقع تحتلها إسرائيل. وأضاف أن "إسرائيل تسيطر الآن على 68 قرية". ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني، والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال الحدود الإسرائيلية.
على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور في ظل استمرار الغارات وسقوط ضحايا، بينهم مسعفون. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الاثنين، أن أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، كم وثقت منظمة الصحة العالمية، أنها منذ بدء العدوان الإسرائيلي 158 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن 108 شهداء و249 مصاباً.
