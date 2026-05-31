لبنان | إسرائيل تحتل قلعة الشقيف وفرنسا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على البابلية وخربة الدوير في قضاء صيدا جنوبي لبنان.
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بتوسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، متجاوزاً نهر الليطاني في جنوب البلاد باتجاه مناطق شمال النهر، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد، تزامناً مع إعلانه احتلال قلعة الشقيف جنوبي البلاد. وذكر بيان لجيش الاحتلال أن القوات "عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها على حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية".
إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة الشقيف في جنوب لبنان يمثل "تحولا حاسما" في الحرب على لبنان. وقال نتنياهو في بيان مصوّر "اليوم عدنا إلى قلعة الشقيف بطريقة مختلفة، عدنا موحّدين ومصممين وأقوى من أي وقت مضى". وأضاف "السيطرة على قلعة الشقيف تحوّل حاسم (..) لقد كسرنا حاجز الخوف ونحن نعمل على كل الجبهات، في سورية وغزة ولبنان".
وعلى إثر هذه التطورات الميدانية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. ووصف بارو، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، توسيع إسرائيل حربها لتشمل مناطق جديدة بأنه "خطأ جسيم" يتعارض مع القانون الدولي و"مصالح إسرائيل نفسها". واعتبر الوزير الفرنسي أن هذه التطورات تخالف التزامات إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في إبريل/نيسان الماضي، كما تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق لبنان في كامل سلامة أراضيه وسيادته عليها.
بحث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في اتصال هاتفي، طلب فرنسا "عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتوسّع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء". كما جدّد بارو بحسب ما نقل رجّي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، مؤكداً دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.
ينظر كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية - العسكرية الإسرائيلية هذه الأيام إلى احتلال قلعة الشقيف جنوب لبنان باعتباره نصراً تكتيكياً، غير أن السؤال الاستراتيجي يبقى مفتوحاً، فعلى الرغم من أن احتلال القلعة ومحيطها الذي أُعلن عنه صباح اليوم يُعد مرحلة مهمة في الحرب الرامية إلى دفع حزب الله بعيداً عن الحدود مع إسرائيل، فإن ثمة شكاً، وفقاً لموقع "واينت"، حول ما إذا كان ذلك سيؤثر في وجه المعركة عموماً، وإن كان سيؤثر أصلاً، فهل سيكون لاحتلالها أي تبعات على مصير حزب الله.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، بعدما احتل الجيش الإسرائيلي قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان.