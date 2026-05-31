لبنان | إسرائيل تحتل قلعة الشقيف وفرنسا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
31 مايو 2026   |  آخر تحديث: 16:20 (توقيت القدس)
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بتوسيع عملياته البرية جنوبي لبنان، متجاوزاً نهر الليطاني في جنوب البلاد باتجاه مناطق شمال النهر، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد، تزامناً مع إعلانه احتلال قلعة الشقيف جنوبي البلاد. وذكر بيان لجيش الاحتلال أن القوات "عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها على حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية".

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة الشقيف في جنوب لبنان يمثل "تحولا حاسما" في الحرب على لبنان. وقال نتنياهو في بيان مصوّر "اليوم عدنا إلى قلعة الشقيف بطريقة مختلفة، عدنا موحّدين ومصممين وأقوى من أي وقت مضى". وأضاف "السيطرة على قلعة الشقيف تحوّل حاسم (..) لقد كسرنا حاجز الخوف ونحن نعمل على كل الجبهات، في سورية وغزة ولبنان".

وعلى إثر هذه التطورات الميدانية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن. ووصف بارو، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية، توسيع إسرائيل حربها لتشمل مناطق جديدة بأنه "خطأ جسيم" يتعارض مع القانون الدولي و"مصالح إسرائيل نفسها". واعتبر الوزير الفرنسي أن هذه التطورات تخالف التزامات إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في إبريل/نيسان الماضي، كما تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق لبنان في كامل سلامة أراضيه وسيادته عليها. 

03:30 pm

العربي الجديد

بيروت
غارتان على البابلية وخربة الدوير في صيدا

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين على البابلية وخربة الدوير في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

03:13 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله: مفاوضات واشنطن لا تعنينا

قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله، محمد يزبك، إن مطالبنا "التي بذلت الدماء والتضحيات والعذابات من أجلها، هي إيقاف إطلاق النار الشامل والاعتداءات براً وبحراً وجواً، والانسحاب الكامل من تراب الوطن، وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم حتى الحافة، والإعمار لتعود أجمل مما كانت حتى قرى الحافة، والإفراج وإطلاق سراح الأسرى، ونذهب سادساً إلى تطبيق خطاب رئيس الجمهورية (جوزاف عون) بحوار استراتيجية دفاعية أو دفاعية الأمن القومي". وشدد على أن "هذا موقفنا لن نتخلى عنه"، مؤكداً أن ما يجري في واشنطن من مفاوضات مباشرة تقوم بها السلطات اللبنانية مع العدو والوسيط الأميركي الشريك للعدو في حربه، لا يعنينا".

02:50 pm

العربي الجديد

بيروت
8 شهداء و16 جريحاً في دير الزهراني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع حصيلة الغارات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان إلى 8 شهداء و16 جريحاً، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت عدداً من المباني ودمرتها على رؤوس ساكنيها وهم نيام في حي العرب بالبلدة.

4:05 PM

بحث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في اتصال هاتفي، طلب فرنسا "عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتوسّع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء". كما جدّد بارو بحسب ما نقل رجّي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، مؤكداً دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.

3:56 PM
تساؤلات حول تأثير احتلال الشقيف بالمواجهة مع حزب الله

ينظر كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية - العسكرية الإسرائيلية هذه الأيام إلى احتلال قلعة الشقيف جنوب لبنان باعتباره نصراً تكتيكياً، غير أن السؤال الاستراتيجي يبقى مفتوحاً، فعلى الرغم من أن احتلال القلعة ومحيطها الذي أُعلن عنه صباح اليوم يُعد مرحلة مهمة في الحرب الرامية إلى دفع حزب الله بعيداً عن الحدود مع إسرائيل، فإن ثمة شكاً، وفقاً لموقع "واينت"، حول ما إذا كان ذلك سيؤثر في وجه المعركة عموماً، وإن كان سيؤثر أصلاً، فهل سيكون لاحتلالها أي تبعات على مصير حزب الله.

2:49 PM
غارات على صور

استهدفت غارات إسرائيلية مدينة صور جنوبي لبنان.

02:45 pm

فرانس برس

نتنياهو: السيطرة على قلعة الشقيف تحول حاسم في الحرب

2:12 PM

محمود الحاج

باريس
باريس تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بشأن لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، بعدما احتل الجيش الإسرائيلي قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. لمزيد من التفاصيل: 

وزير الخارجية الفرنسي يصل قصر الإليزيه، 26 مايو 2026 (فرانس برس)
02:11 pm

الأناضول

كاتس يهدد بمواصلة احتلال قلعة الشقيف

هدد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، بمواصلة احتلال قلعة الشقيف جنوبي لبنان كجزء ممّا سماه "المنطقة الأمنية". وقال كاتس: "بعد 26 عاماً من الانسحاب من الشريط الأمني في لبنان (عام 2000)، رُفع العلم الإسرائيلي مجدداً على قمم الجبال المطلة على الجليل". وأضاف: "لقد احتل مقاتلونا قلعة الشقيف مرة أخرى، وسيبقون هناك كجزء من المنطقة الأمنية في لبنان".

01:32 pm

العربي الجديد

بيروت
إصابات من جراء قصف مستشفى حيرام في غارة إسرائيلية

أُصيب 12 شخصاً من موظفي مستشفى حيرام في صور، جنوبي صور، من جراء القصف الإسرائيلي. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس المستشفى الدكتور سلمان عيديبي، قوله إن غارة إسرائيلية استهدفت مباني بمحيط المستشفى ما أدى إلى إصابة 12 شخصاً من موظفي المستشفى بجروح طفيفة نتيجة تطاير الزجاج والحصى، إضافة إلى تحطيم نوافذ وأبواب عدد من الغرف، وتكسير زجاج بعض السيارات المركونة في باحة المستشفى.

01:05 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية

أعلن حزب الله مهاجمة عدة مواقع وأهداف إسرائيلية في إطار عملياته التي تتزامن مع توسيع قوات الاحتلال عملياتها العسكرية جنوبي لبنان. وقال الحزب في سلسلة بيانات، اليوم الأحد، إنه استهدف بالصواريخ، بنى تحتيّة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا، وفي مستوطنة نهاريّا، وتجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال في بلدة البيّاضة، إضافة إلى مهاجمة مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيّرة انقضاضيّة.

 

12:46 pm

العربي الجديد

الدوحة
دوي صفارات الإنذار في عكا ومحيطها

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفّارات الإنذار في عكا ومحيطها عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

12:09 pm

العربي الجديد

الدوحة
دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الغربي

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفّارات الإنذار بمناطق واسعة في الجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

 

11:34 am

العربي الجديد

بيروت
شهداء في سلسلة غارات على دير الزهراني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية فجراً على بلدة دير الزهراني جنوبيّ لبنان.

11:33 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مدينة صور

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان شن غارات على مدينة صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان.

09:45 am

العربي الجديد

بيروت
سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني

شنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليلة عدداً من الغارات على الجنوب اللبناني. وأفادت مراسلة "العربي الجديد"، بأن الغارات الإسرائيلية تركزت بشكل أساسي على بلدات دبين، وبلاط، ودير قانون النهر، وكفررمان، ودير الزهراني، ومجدل زون، والنبطية.

09:44 am

العربي الجديد

بيروت
جيش الاحتلال ينذر سكان جنوب نهر الزهراني بالإخلاء

أنذر جيش الاحتلال سكان جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فوراً، تمهيداً لشنّ ضربات في المنطقة.

08:33 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن احتلال قلعقة الشقيف جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي احتلال قلعة الشقيف جنوبي لبنان، فيما أفاد ببدء عملية عسكرية واسعة في منطقتي مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي. وبحسب بيان للجيش، فإن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة، ضمن غطاء ناري واسع شمل أيضاً نيران المدفعية والدبابات، قبيل بدء العملية.

08:30 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين في اشتباك بجنوب لبنان.

01:24 am

الأناضول

بن غفير يحرض جيش الاحتلال على "سحق" الضاحية الجنوبية لبيروت

حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، السبت، على "سحق" ضاحية بيروت الجنوبية، وتسويتها بالأرض، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله". ونقلت القناة "i24NEWS" العبرية، عن بن غفير قوله، في شريط فيديو: "يجب أن نسحق الضاحية". وزعم "قتل 600 عنصر من حزب الله في الأسابيع الأخيرة"، معتبراً أن "هذا لا يكفي". وادعى بن غفير، أن "ما يؤلمهم حقًا هو الضاحية، وعلينا أن نسحقها، ونسحقها مرة أخرى.. حزب الله في الضاحية، فلنسحق حزب الله في الضاحية".

12:34 am

العربي الجديد

بيروت
استهداف بنت جبيل وصور

استهدف قصف مدفعي بلدات برعشيت والغندورية والسلطانية في قضاء بنت جبيل جنوبيّ لبنان، بالتزامن مع استهداف مماثل في بيوت السياد بقضاء صور.

12:31 am

العربي الجديد

بيروت
9 شهداء من عائلة سورية بغارة إسرائيلية على عدلون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 9 سوريين من العائلة نفسها، بينهم 6 أطفال، جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن الغارة التي استهدفت البلدة ليل الجمعة أدت إلى استشهاد 9 أفراد من عائلة سورية واحدة، بينهم 6 أطفال.

12:22 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس السبت
  • 11 شهيداً في قضاء صور
  • واشنطن ترحب بمحادثات "بناءة" بين وفدي لبنان وإسرائيل
  • جيش الاحتلال يُصدر أوامر إخلاء لسبع قرى في جنوب لبنان
  • جيش الاحتلال يتجاوز نهر الليطاني
  • نتنياهو يعقد تقييماً أمنياً عاجلاً بشأن جبهة لبنان
  • 9 شهداء من عائلة سورية بغارة إسرائيلية على عدلون
