لا مفاوضات جدّية حاليًا بين طهران وواشنطن... ووسطاء ينقلون الرسائل

- أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أولوية حالياً، رغم تبادل الرسائل بين الطرفين، بينما نفت مصادر أميركية وجود مفاوضات جدية، مع استمرار دول مثل السعودية وتركيا وقطر في نقل الرسائل. - شدد غريب أبادي على أن استعداد إيران للدفاع عن نفسها يبلغ "200 في المئة"، مؤكداً أن أي هجوم أميركي سيُقابل بردّ مناسب، بينما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن إيران لا تسعى للحرب لكنها حازمة في الدفاع عن نفسها. - تكثفت الاتصالات الإقليمية لخفض التصعيد، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني مباحثات مع نظرائه في السعودية وتركيا، محذرين من تداعيات التصعيد على السلم والاستقرار الإقليمي.

وسط مزيد من التحشيد الأميركي إلى المنطقة، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، اليوم الأربعاء، أن "التفاوض مع أميركا ليس أولويتنا في الوقت الراهن"، مضيفا في الوقت ذاته "لكن يتم تبادل الرسائل". غير أنّ موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤولين أميركيين لم يسمّهم، بأنّه لا مفاوضات جدّية حاليًا بين طهران وواشنطن، وبأنّ دولًا ضمنها السعودية، وتركيا، وقطر، تتحدّث لكلا الطرفين وتنقل الرسائل بينهما.

وفي الوقت ذاته، قال غريب آبادي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن جلوس طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات "إن حصل لا يعني تراجع إيران عن جاهزيتها لمواجهة أي حرب محتملة". وشدد على أن "أي هجوم أميركي، ولو كان محدودًا، سيُقابل بردّ مناسب"، مؤكدًا أن الاستعداد للدفاع عن البلاد يبلغ "200 في المئة".

وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم، أن إيران لا تسعى إلى الحرب وليست من يبدأها، "لكنها حازمة وقاطعة في الدفاع عن نفسها". ونقلت وكالة فارس المحافظة، عن مهاجراني قولها إن "هدف العدو هو إيران نفسها وحضارتها"، محذّرة من أن "اشتعال النيران في المنطقة سيؤدي إلى حريق يطاول العالم بأسره".

استمرار الاتصالات الإقليمية

بالتوازي مع ذلك، شهدت الساعات الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا للتحرّكات والاتصالات الإقليمية الهادفة إلى خفض التصعيد. وفي هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع نظيريه في السعودية وتركيا بعد اتصالات أخرى اليوم بين أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، بحث عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، محاور "الحوار النافع" الذي جمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم أمس، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية. وحذّر الجانبان حسب البيان من "التداعيات الخطيرة لأي تصعيد في المنطقة على السلم والاستقرار، مؤكدين المسؤولية المشتركة لدول المنطقة وضرورة تنسيق الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".