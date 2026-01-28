لا مفاوضات جدّية حالياً بين طهران وواشنطن... ووسطاء ينقلون الرسائل

- التوترات الإقليمية والمفاوضات: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاوض مع أمريكا ليس أولوية حالياً، رغم تبادل الرسائل بين الطرفين، مع تأكيد إيران على جاهزيتها لمواجهة أي هجوم محتمل. - الدور الإقليمي في الوساطة: دول مثل السعودية وتركيا وقطر تلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، مع تكثيف الاتصالات الإقليمية لخفض التصعيد، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات مع نظرائه في السعودية وتركيا. - إيران والدفاع عن النفس: أكدت إيران استعدادها للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، لكنها ستدافع عن نفسها بشكل غير مسبوق إذا فُرض عليها ذلك، محذرة من تداعيات أي تصعيد على السلم الإقليمي والعالمي.

وسط مزيد من التحشيد الأميركي إلى المنطقة، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، اليوم الأربعاء، أن "التفاوض مع أميركا ليس أولويتنا في الوقت الراهن"، مشيرا إلى تبادل الرسائل في الوقت ذاته، فيما ذكر موقع "اقتصاد أونلاين" أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رد على سؤاله حول احتمال نشوب الحرب ضد بلاده بأنه "ضئيل جدا".

إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين لم يسمّهم، بأنّه لا مفاوضات جدّية حاليًا بين طهران وواشنطن، وبأنّ دولًا ضمنها السعودية، وتركيا، وقطر، تتحدّث لكلا الطرفين وتنقل الرسائل بينهما.

وفي الوقت ذاته، قال غريب آبادي، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن جلوس طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات "إن حصل لا يعني تراجع إيران عن جاهزيتها لمواجهة أي حرب محتملة". وشدد على أن "أي هجوم أميركي، ولو كان محدودًا، سيُقابل بردّ مناسب"، مؤكدًا أن الاستعداد للدفاع عن البلاد يبلغ "200%".

وفي السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم، أن إيران لا تسعى إلى الحرب وليست من يبدأها، "لكنها حازمة وقاطعة في الدفاع عن نفسها". ونقلت وكالة فارس المحافظة، عن مهاجراني قولها إن "هدف العدو هو إيران نفسها وحضارتها"، محذّرة من أن "اشتعال النيران في المنطقة سيؤدي إلى حريق يطاول العالم بأسره".

من جانبها، أعلنت البعثة الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ردًا على ما وصفته بالمغامرات المحتملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران مستعدة للتفاوض، لكنها ستدافع عن نفسها إذا فُرض عليها ذلك، وسترد "بشكل غير مسبوق". وكتبت البعثة الإيرانية، في رسالة نشرتها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" رداً على التهديدات الصادرة عن ترامب: "في آخر مرة دخلت فيها الولايات المتحدة، عن طريق الخطأ، حربي أفغانستان والعراق، أهدرت سبعة تريليونات دولار، وقُتل أكثر من سبعة آلاف أميركي"، مؤكدة أن "إيران مستعدة للحوار على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، لكنها إذا أُجبرت، فإنها ستدافع عن نفسها وستردّ بطريقة غير مسبوقة حتى الآن".

استمرار الاتصالات الإقليمية

بالتوازي مع ذلك، شهدت الساعات الأخيرة تكثيفًا ملحوظًا للتحرّكات والاتصالات الإقليمية الهادفة إلى خفض التصعيد. وفي هذا الإطار، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع نظيريه في السعودية وتركيا بعد اتصالات أخرى اليوم بين أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، بحث عراقجي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، محاور "الحوار النافع" الذي جمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم أمس، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية. وحذّر الجانبان حسب البيان من "التداعيات الخطيرة لأي تصعيد في المنطقة على السلم والاستقرار، مؤكدين المسؤولية المشتركة لدول المنطقة وضرورة تنسيق الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".