لا رئيس لقسم غزة في "الشاباك" منذ نصف عام

- يواجه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) صعوبة في تعيين رئيس دائم لقسم غزة، حيث ظل المنصب شاغراً منذ نصف عام، مع فشل محاولات إعادة المتقاعدين لتوليه. - عيّن دافيد زيني مستشاراً خارجياً يُدعى "ي" ليكون الشخص الأقرب إليه، حيث يتمتع بصلاحيات واسعة للتدخل في سياسات الجهاز، مما أثار مواجهات مع كبار المسؤولين. - حذّر دفير كريف من تغييرات جذرية في "الشاباك" وسط الأزمة الحالية، مشدداً على ضرورة الإصلاح بعقلانية بعد فشل الجهاز في أكتوبر 2023.

قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11)، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لا يفلح في إيجاد مسؤولٍ مناسب لتعيينه بشكل دائم لمنصب رئيس قسم غزة داخل الجهاز، إذ ظل هذا المنصب الأساسي في الجهاز شاغراً منذ نصف عام. ولفتت "كان 11" في نشرتها الإخبارية مساء الجمعة، إلى أنه في الأشهر الأخيرة، جرت عدة محاولات لإعادة متقاعدين من صفوف الجهاز لتولي المنصب، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولذلك يُشغل المنصب حالياً بشكل مؤقت بالوكالة.

وعقب توليه منصب رئيس "الشاباك"، عيّن دافيد زيني مستشاراً كبيراً من خارج الجهاز وجعله الشخص الأقرب إليه داخل المنظمة، وفقاً لـ"كان 11". وطبقاً لما نقلته الأخيرة عن عدة مصادر، من بينها أفراد في الجهاز، فإن المستشار المشار إليه بالرمز "ي" يُعد "الشخص الذي يدير الشاباك فعلياً". وبحسب أحد المصادر، يتمتع "ي" بصلاحيات واسعة من دافيد زيني للتدخل في سياسات الجهاز، الاستراتيجية والتكتيكية، رغم أنه لا يملك خبرة باعتباره شخصاً من خارج "الشاباك" أصلاً. وأضاف المصدر أن "ي" دخل في مواجهات مع مسؤولين كبار في الجهاز بشأن طريقة إدارته، ووبّخهم قائلاً إنهم "لا يفهمون عملهم".

وعلى خلفية تقارير عن أزمة بين الإدارة وكبار المسؤولين في "الشاباك"، حذّر دفير كريف، وهو عنصر ميداني سابق في قسم "مكافحة الإرهاب غير العربي"، من أن "الجهاز يغيّر ملامحه الآن في خضم الحرب. أنا والعديد من المتقاعدين حذّرنا مسبقاً من أن ذلك سيغيّر الشاباك من جذوره". وذكر كريف الذي خدم لمدة 22 عاماً في الجهاز، خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، أنه على تواصل مع مئات المتقاعدين، مشيراً إلى أن "هناك أشخاصاً يوجّهون انتقادات مبررة جداً لما يحدث في جهاز الأمن العام الداخلي". وأضاف أن "الأمر ليس أن جهاز الأمن العام لا يحتاج إلى إصلاح، فقد فشل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023). لكن يجب الإصلاح بعقلانية، ولأجل ذلك يجب التعلم".