يعقد البرلمان العراقي، غداً الأحد، جلسته التاسعة ضمن فصله التشريعي الحالي، وسط جدول أعمال "روتيني" خلا من أي إشارة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في وقت يتواصل فيه الانسداد السياسي بعد أكثر من ثلاثة شهور على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. وبحسب بيان صدر عن الدائرة الإعلامية للمجلس، اليوم السبت، فإن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة تقرير لجنة الأمر النيابي الخاص بمتابعة ومعالجة أوضاع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، الى جانب فقرات تتعلق بـ"مناقشات عامة"، من دون إدراج ملف انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعد الاستحقاق الدستوري الأبرز في هذه المرحلة.

إدراج ملف خريجي المهن الطبية والصحية يعكس أولوية خدمية واجتماعية ملحة، في ظل تصاعد شكاوى هذه الشريحة من البطالة وتأخر التعيينات، غير أن خلو الجدول من أي بند يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية يثير تساؤلات بشأن أفق الحل السياسي في المدى البعيد.

وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّه "لا توجه حقيقياً حتى الآن لعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الحالي"، مبيناً أن "المشاورات بين القوى السياسية ما تزال تدور في حلقة مفرغة، خصوصاً بين الحزبين الكرديَين اللذين يتمسكان كل بمرشحه".

وأضاف أن "الكتل الكبرى في بغداد تنتظر حسم الموقف داخل البيت الكردي، باعتبار أن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد بموجب العرف السياسي بعد 2003"، موضحاً أن "غياب التوافق الكردي يجعل من الصعب تأمين النصاب القانوني أو المضي في تصويت ناجح داخل البرلمان".

وتابع المصدر أن "الملف لا يتعلق بشخص الرئيس فحسب، بل بتفاهمات أوسع تشمل شكل الحكومة المقبلة، وبرنامجها، وتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب بين القوى الكردية تحديداً"، مبيناً أن "أي اتفاق على رئاسة الجمهورية سيكون جزءاً من صفقة سياسية متكاملة، وهو ما لم ينضج حتى الآن".

تحذيرات من استمرار الفراغ الدستوري

وقال نائب عن كتلة الإعمار والتنمية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، إن الانقسام الكردي بين الحزبَين الكرديَين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هو السبب الرئيس وراء تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وقد انعكس مباشرةً على العملية السياسية في بغداد. وأشار عباس حيال، في تصريح صحافي، اليوم السبت، إلى أن "الخلافات الكردية حول منصب رئيس الجمهورية عطلت انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس وهو ما أدى إلى تأجيل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة"، مضيفاً أنّ "كل طرف متمسّك بمرشحه، ما يجعل التوصل إلى توافق أمراً صعباً"، وحذر من أن "هذا التأخير يضر بمصالح الشعب العراقي ويؤثر على الملفات الخدمية والاقتصادية التي تنتظرها البلاد"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، لأنّ استمرار الانسداد السياسي سيؤدي إلى فراغ دستوري خطير".

ويزداد الوضع السياسي في العراق تعقيداً مع استمرار الخلافات بين القوى السياسية المتحكمة بالمشهد، والتي تتركز بالمجمل على مرشحي رئاسة الجمهورية والحكومة. ومع مرور 90 يوماً على إجراء الانتخابات البرلمانية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لا يزال مبدأ المحاصصة بين القوى العراقية هو المتحكم في طريقة إدارة السلطة.

ويحدد الدستور العراقي سقفاً زمنياً واضحاً لانتخاب رئيس الجمهورية، يقضي بوجوب انتخابه خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مع استمرار الرئيس القائم بتصريف مهامه لحين انتخاب بديله، لمنع حدوث فراغ في هرم الدولة. وبفشل جلسات البرلمان السابقة في اختيار رئيس الجمهورية، فإن البلاد قد دخلت في حالة الفراغ الدستوري، الذي لا يترك عقوبة قانونية معينة على الأحزاب العراقية، بل يتسبب بإشكالات تتعلق بصلاحيات المسؤولين المنتهية ولايتهم، بالإضافة إلى تأخر على مستوى إتمام المشاريع وإدارة شؤون للبلاد.