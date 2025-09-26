لامي عن الحرب على غزة: لا يمكن الدفاع عنها ويجب أن تنتهي الآن

- وصف نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، ديفيد لامي، الحرب على غزة بأنها "غير إنسانية" و"غير مبرّرة"، داعياً لإنهائها فوراً، مشيراً إلى ضرورة العمل الدبلوماسي لإحياء السلام. - أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن تصعيد القوات الإسرائيلية في غزة يزيد الوضع الإنساني سوءاً، ووصفت تدمير المنازل وتشتيت الأسر بأنه "غير مفهوم وغير إنساني". - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في خطوة تهدف لإحياء الأمل بالسلام وحل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين.

وصف نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد لامي، الخميس، الحرب على غزة بأنها "غير إنسانية" و"غير مبرّرة على الإطلاق"، مشدداً على ضرورة أن "تنتهي الآن" عند حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عمّا وصفه بـ "المأساة الإسرائيلية الفلسطينية"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

واعتبر لامي أنّ "ما يحدث في غزة لا يمكن الدفاع عنه، إنّه غير إنساني، إنه غير مبرّر على الإطلاق ويجب أن ينتهي الآن"، وأضاف أن بريطانيا اعترفت "بفخر" بفلسطين وأنّ شعبها وشعب إسرائيل "يستحقون الأفضل". وتابع شارحاً ما يقصده بـ"الأفضل" قائلاً: "أفضل من الأعمال المروّعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول (...) أفضل من منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمجاعة الكارثية التي تسببت فيها"، على حدّ قوله.

وفي حين أقر لامي بأنّ "تصعّد إسرائيل عملياتها العسكرية وتهجر العائلات الفلسطينية مراراً وتكراراً"، أكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك إجابة لهذه الفظائع سوى عمل دبلوماسي متضافر للحفاظ على أمل إحياء السلام"، على حدّ تعبيره، كما تعهد لامي بأن تقف بريطانيا إلى جانب شعبَي أوكرانيا والسودان خلال صراعاتهما المستمرة، وأن تعمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتأمين سلام "دائم"، دون أن يدلي بتفاصيل إضافية بشأن المقصود بالسلام الدائم.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قد قالت هي الأخرى أمام اجتماع للأمم المتحدة الثلاثاء، إنّ الحكومة الإسرائيلية تزيد الوضع الإنساني الكارثي سوءاً، من خلال تحريك قواتها إلى مدينة غزة، وأضافت "تصعّد القوات الإسرائيلية الصراع في مدينة غزة وتدمر المزيد من المنازل وتحولها إلى أنقاض وتشتت الأسر المرعوبة، أمر غير مفهوم، وغير إنساني وغير مبرّر على الإطلاق ويجب أن ينتهي"، وأضافت "كل هذا العمل من جانب الحكومة الإسرائيلية لن ينتج عنه سوى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن الأحد الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس "لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)