لافروف يجري مباحثات مع روبيو وموسكو تعلن صد هجوم جوي ضخم

- وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في نيويورك، وسط توترات متزايدة بين روسيا وأوكرانيا. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يغير موقفه السابق، مؤكدًا أن أوكرانيا قادرة على استعادة أراضيها بدعم من الاتحاد الأوروبي، بعد لقائه بالرئيس الأوكراني زيلينسكي. - الرئيس الأوكراني زيلينسكي يشيد بالدعم الأميركي، ويؤكد على أهمية دور الصين في إنهاء الحرب، بينما تصدت الدفاعات الجوية الروسية لهجوم بطائرات مسيرة على منشآت بنية تحتية.

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في نيويورك اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، في تغيير جذري لموقفه السابق الرافض لثوابت كييف بعدم التنازل عن أي أراضٍ لموسكو. وجاء في منشور لترامب على منصته "تروث سوشال"، عقب لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل".

وقال الرئيس الأوكراني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة الثلاثاء إن بإمكان الصين، في حال رغبت، إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف "بدون الصين، روسيا بوتين لا قيمة لها. ومع ذلك، غالبا ما تلزم الصين الصمت وتنأى بنفسها بدل العمل من أجل السلام". وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، قال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة جينغ شوانغ، إنه "منذ اليوم الأول للأزمة، حافظت الصين على موقف موضوعي وغير منحاز، داعية إلى وقف الأعمال القتالية ومدافعة عن محادثات السلام بهدف التوصل إلى حل سياسي".

وأشاد زيلينسكي بالدعم الأميركي لبلاده، مؤكدا أن كييف "وافقت على جميع مقترحات الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات مع روسيا لإرساء السلام". وأضاف "نعتمد على تحركات أميركا لدفع روسيا نحو السلام. موسكو تخشى أميركا وتنصت إلى ما تقوله".

على الصعيد الميداني، قال حاكم منطقة فولغوغراد الروسية أندريه بوشاروف اليوم الأربعاء إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما "ضخما" بطائرات مسيرة على منشآت بنية تحتية للوقود والطاقة بالمنطقة. وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 70 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية خلال الليل.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)