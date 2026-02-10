لافروف: لا يزال الطريق طويلاً أمام مفاوضات السلام في أوكرانيا

- لا تزال المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا تواجه تحديات كبيرة، حيث تصر موسكو على السيطرة الكاملة على دونيتسك، بينما ترفض كييف أي تنازلات إقليمية وتطالب باستعادة محطة زابوروجيا النووية. - أكدت روسيا على ضرورة تقديم ضمانات أمنية لها في أي اتفاق سلام، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية الروسية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من التسوية. - رغم عدم التوصل إلى اتفاق سلام، اتفقت روسيا وأوكرانيا على تبادل أسرى الحرب، مع استمرار المحادثات التي تشمل الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومستقبل الأراضي المتنازع عليها.

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية سيرغي لافروف

قوله إنه لا يوجد ما يدعو للتحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوكرانيا وأوروبا، حيث لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا.

وتسابق أوكرانيا الزمن لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الرابع، مدفوعة برغبة في الاستفادة من الوساطة الأميركية الحالية قبل دخول حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي قد تؤدي إلى تشتيت الجهود الدولية. ورغم هذا التفاؤل بوجود فرصة للحل، لا تزال الفجوة واسعة بشأن قضايا الأراضي، إذ تصر موسكو على السيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك، بينما ترفض كييف أي تنازلات إقليمية وتطالب باستعادة محطة زابوروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، في جزء أساسي من أي تسوية مستدامة.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية لروسيا. وقال لصحيفة إزفستيا: "ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، بالطبع، هو المصالح الأمنية لروسيا". وتابع: "إذا نظرت بعناية ودرست التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. وبدونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق".

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في أبوظبي في الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، لكن الجانبين اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير الأسبوع الماضي. وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراض أوكرانية، وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق يوم الاثنين، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة إزفستيا إن غروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءا من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا. واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على عقد جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم يتم تحديد موعد لها. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)