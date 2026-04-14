لافروف في الصين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا وإيران

- وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين لإجراء محادثات حول الأزمات في أوكرانيا وإيران، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة بريكس. - ناقش لافروف مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الوضع في الخليج، مشددين على ضرورة وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الدبلوماسية، كما أجرى محادثات مع نظيره الإيراني حول التصعيد المحتمل. - أكدت روسيا استعدادها لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب كجزء من أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية.

وصل وزير الخارجية الروسي

سيرغي لافروف إلى الصين، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات حول حربَي أوكرانيا وإيران، فضلاً عن العلاقات الثنائية. وبث التلفزيون الحكومي الروسي لقطات لوصول لافروف إلى بكين، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "من المتوقع أن يتبادل الجانبان الآراء في العديد من القضايا الملحة والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن لافروف ووانغ سيناقشان التعاون الثنائي والتعاون على مستوى المحافل متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، ومجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. وأعلنت الصين وروسيا شراكة "بلا حدود" في فبراير/ شباط 2022، عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين، قبل أيام من نشره عشرات الآلاف من الجنود في أوكرانيا.

وأجرى لافروف اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ناقشا خلاله الوضع في منطقة الخليج، عقب المحادثات الأميركية الإيرانية في إسلام أباد، ودعوَا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ومواصلة الجهود الدبلوماسية، وفق ما ذكرته الخارجية الروسية. وكان لافروف قد أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي، أمس الاثنين، بضرورة الحذر من أي تصعيد محتمل للأعمال القتالية في المنطقة، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في التوصل إلى تسوية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن المكالمة الهاتفية: "شدد لافروف على أهمية منع تكرار المواجهة المسلحة، وأكد مجدداً استعداد روسيا الراسخ للمساعدة في حل الأزمة التي لا حل عسكرياً لها". وأضافت الوزارة أن عراقجي أطلع لافروف على تفاصيل المحادثات الأميركية الإيرانية التي جرت في باكستان في مطلع الأسبوع، والتي لم تفضِ إلى حل. وعرضت روسيا مرات عدة نقل اليورانيوم الإيراني المخصّب إلى أراضيها، في جزء من الحل في المنطقة، مع إصرار الولايات المتحدة على إنهاء برنامج إيران النووي بالكامل.

وأكد الكرملين، أمس الاثنين، أن روسيا مستعدة لتسلّم اليورانيوم الإيراني المخصّب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة. وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الصحافيين، بأن "الرئيس (فلاديمير) بوتين عبّر عن هذا المقترح في أثناء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة والدول الإقليمية. وما زال العرض قائماً، لكن لم يجرِ بعد التحرّك على أساسه".

(رويترز، العربي الجديد)