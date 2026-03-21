- حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من العواقب الوخيمة للأعمال الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن التصرف العشوائي في المنطقة غير مقبول ولن ينجح أبداً، معتبراً أن الولايات المتحدة تسعى للهيمنة على الطاقة العالمية. - بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالة تهنئة لإيران بمناسبة عيد النوروز، مؤكداً على متانة العلاقات بين موسكو وطهران ودعم روسيا لإيران في مواجهة التحديات الراهنة. - نفت روسيا تقارير عن تقديمها معلومات استخبارية لإيران، مؤكدة أن التعاون العسكري بين البلدين لا يشمل إرسال صور أقمار اصطناعية أو تقنيات طائرات مسيرة محسنة.

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، من أنّ "العواقب الوخيمة للأعمال الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط ستستمر مدة طويلة". ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف القول: "رغم كل مظاهر المهزلة الظاهرة... فإن عواقب ما يفعله زملاؤنا الأميركيون، في هذه الحالة، بالتعاون مع الإسرائيليين، وخيمة للغاية، وستعود لتطاردهم مدة طويلة جداً".

ووفقاً له، فإنّ "التعامل في الشرق الأوسط وفقاً لمبدأ التصرف العشوائي أمر غير مقبول؛ ولن ينجح أبداً". وأضاف لافروف أنّ "الولايات المتحدة رحّبت ولا تزال ترحّب بتهميش روسيا في أسواق الطاقة الأوروبية"، واصفاً ذلك بأنه "ادعاء صريح بالهيمنة على الطاقة في جميع أنحاء العالم، وفي جميع المناطق". وأوضح أن "هذا وضع غير عادي يعني العودة إلى زمن لم تكن فيه أي قواعد للعلاقات الدولية، حيث قيل صراحة إنّ مصالح الولايات المتحدة تتفوق على أي اتفاقيات دولية".

إلى ذلك، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى القيادة والشعب الإيرانيين بمناسبة عيد النوروز، مؤكداً متانة العلاقات بين موسكو وطهران، في ظل الظروف الراهنة. وأكد الرئيس الروسي، في رسالته، أن روسيا ستبقى "صديقاً وفياً وشريكاً موثوقاً" لإيران، مشدداً على دعم موسكو للشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة، متمنياً له تجاوز الظروف الصعبة، وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

يُشار إلى أن روسيا وإيران وقعتا في موسكو معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير/ كانون الثاني عام 2025، بحضور بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ودخلت حيرز التنفيذ رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام. وتنص المعاهدة، ومدتها عشرون عاماً، على التعاون في كافة المجالات الدفاعية والاقتصادية والطاقة ومواجهة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتين.

ورمى الرئيس الروسي بثقله لدى الإدارة الأميركية في جهود الوساطة لإنهاء الحرب المتواصلة في المنطقة منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. وقال البيت الأبيض، الأسبوع قبل الماضي، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون "سعيداً" إذا تبيّن أن موسكو تمد طهران بمعلومات استخبارية في ظل تواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مع تجنّب توجيه انتقادات حادة إلى موسكو. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد أفادت قبل ذلك بأنّ روسيا مدّت إيران بمعلومات استخبارية حسّاسة، بما في ذلك مواقع سفن حربية وطائرات أميركية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الأربعاء الماضي، إن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي ذكر أن روسيا ترسل لإيران صوراً من الأقمار الاصطناعية وتقنيات لطائرات مسيرة محسنة "خبر كاذب". ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الأمر أنّ روسيا وسعت تعاونها العسكري وإرسال معلومات المخابرات مع إيران، مقدمة صوراً من الأقمار الاصطناعية وتقنيات طائرات مسيرة محسنة لمساعدة طهران في استهداف القوات الأميركية في المنطقة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)