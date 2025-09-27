لافروف: روسيا تأمل مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة

- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أهمية مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى رغبة الإدارة الحالية في تعزيز التعاون البراغماتي، خاصة بعد قمة ألاسكا، مع التركيز على تسوية الأزمة الأوكرانية. - شدد لافروف على أهمية مبادرة الرئيس بوتين بشأن معاهدة ستارت-3 للحد من الأسلحة الاستراتيجية، والتي يمكن أن تمنع سباق التسلح وتحسن العلاقات الروسية الأميركية. - خلال زيارته لنيويورك، أجرى لافروف محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث تم التأكيد على البحث عن حلول سلمية للأزمة الأوكرانية.

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، عن أمل بلاده في مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، مقراً بأن الإدارة الحالية تسعى للدفع بالتعاون البراغماتي. وقال لافروف في كلمته بالدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نربط بعض الآمال بمواصلة الحوار الروسي الأميركي لا سيما بعد قمة ألاسكا. لا نستشعر في مقاربات الإدارة الحالية حرصاً على الإسهام في البحث عن سبل واقعية لتسوية الأزمة الأوكرانية فحسب، وإنما أيضاً رغبة في الدفع بالتعاون البراغماتي من دون تعنت".

كما أعرب لافروف عن قناعته بأن تحقيق مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بالالتزام بالقيود العددية على الأسلحة الاستراتيجية بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)، التي ينتهي مفعولها في 5 فبراير/شباط المقبل، سيتيح تجنب سباق التسلح. وأضاف: "نعتبر أن تحقيق هذا المقترح سيتيح خلق الظروف اللازمة لتجنب سباق الأسلحة الاستراتيجية والحفاظ على مستوى مقبول للقابلية للتنبؤ في المجال الصاروخي - النووي وتحسين الأجواء العامة في العلاقات الروسية الأميركية".

وكان لافروف قد وصل إلى نيويورك يوم الثلاثاء الماضي للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشمل برنامج الزيارة، إلى جانب إلقاء الكلمة بالجمعية العامة، عقد عدد من اللقاءات الثنائية، بما فيها محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وفي ختام المحادثات التي انعقدت يوم الأربعاء من الأسبوع المنتهي، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً أفادت فيه بأن وزيري الخارجية الروسي والأميركي "تبادلا الآراء حول تسوية الأزمة الأوكرانية عطفاً على التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اللقاء الروسي الأميركي على أعلى مستوى في أنكوريج. تم التأكيد على العزم المتبادل على البحث عن حلول سلمية".

يذكر أن بوتين حذر خلال اجتماع عقده مع مجلس الأمن الروسي، يوم الاثنين الماضي، من أن انتهاء سريان مفعول معاهدة ستارت-3 سيعني اختفاء آخر اتفاقية في مجال القيود المباشرة على الأسلحة النووية والصاروخية، مؤكداً استعداد روسيا للالتزام بالقيود النابعة من المعاهدة مدة عام آخر بعد انتهائها.